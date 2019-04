Fast täglich eine Unfallflucht

Die Zahl der Verkehrsunfälle im Bereich der Planegger Polizeiinspektion ist leicht zurückgegangen. Doch immer mehr Unfallverursacher suchen das Weite, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Würmtal–Im Jahr 2018 hat es insgesamt 1044 Mal gekracht, 2017 waren es 1068 Unfälle gewesen. „Erfreulicherweise mussten wir genau wie im Vorjahr keine Todesfälle verbuchen“, sagt Jürgen Bigott, stellvertretender Leiter der Planegger Polizeiinspektion.

Positiv scheint auch, dass Alkohol, Drogen und überhöhte Geschwindigkeit im vergangenen Jahr weniger oft zu Verkehrsunfällen geführt haben, als noch im Jahr zuvor. 2018 kamen vier statt wie zuvor zehn Unfälle aufgrund von Alkoholeinfluss eines Beteiligten zustande. Ein Unfall statt zwei war auf den Drogenkonsum eines der Unfallbeteiligten zurückzuführen. Und nurmehr drei statt elf Unfälle waren die Folge von nicht angepasster Geschwindigkeit, wobei eine statt wie zuvor neun Personen verletzt wurden. Dies besagt die gerade veröffentlichte Unfallstatistik der Polizei Planegg.

Doch daraus geht auch hervor, dass die Planegger Inspektion 2018 insgesamt 296 Fälle von Unfallflucht registrierte. Und das sind 36 beziehungsweise knapp 14 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Die Aufklärungsquote der Polizei ist dabei schlechter geworden. Genau wie 2017 konnten die Beamten 94 Fälle von Unfallflucht klären.

Auch bedeutet die gesunkene Zahl der registrierten Unfälle, die auf Alkohol- oder Drogeneinfluss eines Beteiligten zurückzuführen sind nicht, dass nicht mehr alkoholisiert oder unter Drogeneinfluss gefahren wird. Im Jahr 2018 erstellte die Polizei 25 Strafanzeigen wegen Teilnahme am Verkehr unter Alkoholeinfluss. Zu neun Anzeigen kam es wegen Drogenkonsums. Und zu weiteren 32 Ordnungswidrigkeitenanzeigen kam es wegen Teilnahme am Verkehr unter Alkoholeinfluss. Eine Strafanzeige gibt es ab 1,1 Promille oder ab 0,3 Promille mit Ausfallerscheinungen, wenn also jemand beispielsweise leicht alkoholisiert Schlangenlinien fährt. Eine Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit droht ab 0,5 Promille.

Positiv vermelden kann die Planegger Polizei, dass die Zahl der Verletzten um zwei abgenommen hat. Dennoch wurden insgesamt 100 Menschen geschädigt. Und die Zahl der Schwerverletzten stieg von 13 auf 16. „Leider kam es auch wieder zu drei Schulwegunfällen, wobei drei Schüler verletzt wurden“, so Bigott. 2017 waren es sechs Verletzte gewesen.

An 65 (2017: 62) Unfällen waren Radfahrer beteiligt. 38 (33) Personen wurden verletzt, sieben (zwei) sogar schwer. „Genau wie im Vorjahr waren 14 Mal Verstöße gegen den Vorrang und die Vorfahrt unfallursächlich. Zehnmal waren es Fehler beim Abbiegen“, erklärt Bigott. Auch wenn die Zahl der Verkehrsunfälle leicht zurückgegangen ist, scheint das Fahrradfahren also gefährlicher zu werden.