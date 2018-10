Grüne fast auf Augenhöhe mit der CSU

Das Beben der bayerischen Parteienlandschaft hat auch auf die Basis in den Würmtal-Gemeinden durchgeschlagen. Die CSU sackt noch stärker ab als auf Landesebene, die Grünen schießen hoch in Richtung 30 Prozent. Und die SPD schafft kaum die Zweistelligkeit – ein Desaster.

Würmtal– Der Star des Abends im politischen Würmtal, wie auch in ganz Bayern, sind die Grünen. Die Wähler katapultieren die Partei geradezu in schwindelerregende Höhen. In Gräfelfing etwa, wo es gerade mal drei grüne Gemeinderäte gibt, kommen sie auf 30,3 % (2013: 10,5 %). In Planegg und Krailling wählten jeweils gut 26 % Grün, in Neuried 27,5 %; vor fünf Jahren waren es noch rund 9,5 %. Damit ist das Würmtal rund 10 % grüner als ganz Bayern.

Schlechter als auf Landesebene schneidet vor allem die CSU ab. Nur mit Mühe halten sich die Christsozialen über den 30 %. In Gräfelfing sind es am Ende 32,6 % (45,2), in Planegg 31,3 (42,7), Neuried 32,1 %. Und in Krailling sackt die Partei von Bürgermeisterin Christine Borst von 45,5 % (2013) auf 33,4 % ab.

Darüber würde die SPD sich in früheren Zeiten diebisch gefreut haben – heute muss sie sich selbst beweinen. In der SPD-Hochburg Planegg etwa ging es für die Sozialdemokraten von 28,8 % (2013) in den Keller – auf gerade mal 10,4 %. In Gräfelfing ist die SPD nur noch einstellig, mit 7,5 % (24,1). Am ehesten können die Genossen von Bürgermeister Harald Zipfel in Neuried Gesicht wahren, mit mageren 11,2 % (28,7).

Die Liberalen können mit ihrem Zugpferd Helmut Markwort merklich zulegen; mit dem Würmtal-Ergebnis wäre ihnen der Landtag wieder mal sicher gewesen – ohne Zitterpartie. In Gräfelfing holte Gelb 12,4 % (10,6), in Planegg 9,5 % (6,1), selbst in Neuried wurden es 7,5 % (4,9), in Krailling 10,4 % nach 8,6 % vor fünf Jahren.

Die Freien Wähler indes bleiben weit hinter dem Landesergebnis zurück. Sie schaffen in den Würmtal-Gemeinden zwischen 6,4 % (Gräfelfing) und 8,2 % (Neuried) – das sind Zuwächse von nur 3 %. Damit sind die Freien Wähler im Würmtal etwa auf Augenhöhe mit der AfD, die erstmals für den Landtag kandidierte. Sie schaffte es in Gräfelfing auf 5,7 % (920 Wähler), in Planegg auf 7,2 %, in Neuried auf 6,0 % und in Krailling auf 5,4 %. Das sind Werte, die deutlich unter dem Landesschnitt liegen.