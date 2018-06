„Handys gehören zur Lebenswirklichkeit“

Künftig sollen bayerische Schulen selbst entscheiden, ob Schüler ihre Handys in der Schule auch privat nutzen dürfen. Das hat ein Runder Tisch im Kultusministerium ergeben. Bei den Schulleitern im Würmtal stoßt die Neuerung auf ein geteiltes Echo.

Würmtal – Smartphones sind aus dem Schulalltag kaum noch wegzudenken. Mussten Fremdsprachenlehrer früher noch Tonbandgeräte, Kassettenrekorder oder CD-Player mitschleppen, ist es heute selbstverständlich, dass sie im Unterricht ihr Mobiltelefon zücken, an im Klassenzimmer installierte Lautsprecher anschließen und auf diese Weise mit ihren Schülern das Hörverstehen üben. Denn zu Unterrichtszwecken ist der Handy-Gebrauch in Schulen erlaubt – auch für Schüler. Das Mobiltelefon zu privaten Zwecken zu verwenden, ist jedoch tabu. Das könnte sich nun ändern. Künftig soll jede Schule selbst entscheiden können, wie sie mit dem Handy-Gebrauch umgeht.

Am Kurt-Huber-Gymnasium (KHG) Gräfelfing will man an der bisherigen Handhabung festhalten. „Es gab noch keine offizielle Mitteilung“, sagt Hans Schlicht, stellvertretender Schulleiter und zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der Schule. „Wir warten noch auf die Dienstanweisung aus dem Kultusministerium.“ Die bisherige einheitliche Regelung, dass das Handy in der Schule nicht zu privaten Zwecken genutzt werden darf, findet Schlicht gut. Einer Lockerung steht er skeptisch gegenüber. „Wir achten darauf, dass die Geräte in der Schule ausgeschaltet sind und das Gesetz eingehalten wird“, sagt Schlicht. Denn im BayEUG (Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen) heißt es seit 2006: „Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände sind Mobilfunktelefone und sonstige digitale Speichermedien, die nicht zu Unterrichtszwecken verwendet werden, auszuschalten. Die unterrichtende oder die außerhalb des Unterrichts Aufsicht führende Lehrkraft kann Ausnahmen gestatten. Bei Zuwiderhandlung kann ein Mobilfunktelefon oder ein sonstiges digitales Speichermedium vorübergehend einbehalten werden.“ Werden Schüler am KHG mit dem Handy erwischt, müssen sie auch künftig damit rechnen, dass ihr Telefon konfisziert wird und von den Eltern abgeholt werden muss.

Bei Sylke Wischnevsky, Schulleiterin des Otto-von-Taube-Gymnasiums in Gauting, stößt das Ergebnis des Runden Tisches auf offene Ohren. Ohnehin trage die angestrebte Neuregelung eigentlich nur der Realität Rechnung. „Bei uns wird sich praktisch nichts ändern“, sagt die Direktorin. „Handys gehören zur Lebenswirklichkeit der Schülerinnen und Schüler, und es wäre komisch, wenn diese in der Schule nicht stattfindet.“ Denn Medienkompetenz ist ein wichtiger Aspekt der heutigen Schulpädagogik. Daher begrüßt Wischnevsky den Einsatz zu Unterrichtszwecken. Nicht so gerne gesehen sei es jedoch, wenn das Smartphone zum Musikhören im Schulhaus benutzt wird. Wenn Schüler dabei erwischt werden, reiche allerdings meist ein strenger Blick, und das Gerät verschwinde wieder in der Tasche. Abgenommen werden die Mobiltelefone am Otto-von-Taube-Gymnasium nur bis zum Ende des Schultags, da es Schulleiterin Wischnevsky wichtig ist, dass ihre Schüler auf dem Heimweg ein Telefon dabei haben – zum Beispiel für den Fall, dass sie stürzen und Hilfe rufen müssen. Man müsse immer differenzieren zwischen Unterrichtszwecken, Notfällen und privatem Gebrauch.

Zu Unterrichtszwecken ist der Handy-Gebrauch auch am Planegger Feodor-Lynen-Gymnasium mit Erlaubnis der Lehrkraft bereits gang und gäbe. Der privaten Nutzung im Unterricht erteilt Schulleiterin Brigitte Schmid-Breining aber weiterhin eine klare Absage. „Die ungeteilte Aufmerksamkeit soll dem Unterricht gehören“, so Schmid-Breinings Credo. Auch ihr liegt viel daran, die digitalen Kompetenzen ihrer Schüler zu stärken. „In Chemie werden Smartphones bereits für Messungen eingesetzt, im Englisch-Unterricht, um Wörter nachzuschauen“, erklärt sie. Ein Online-Wörterbuch sei den Schülern eben näher als ein gebundenes aus Papier.

Ursprünglich sei das Handy-Verbot dazu gedacht gewesen, dass die Schüler in der Pause weiterhin miteinander sprechen. Handys sind für die jetzige Schülergeneration aber ein wichtiges Kommunikationsmedium. Über die künftige Handhabung muss daher schulintern entschieden werden. Eigentlich bleibe aber alles, wie es ist, meint Schulleiterin Schmid-Breining. Was eventuell neu geregelt werden müsse, sei das Musikhören im Foyer. Hier will sich Schmid-Breining mit den anderen Schulen in der Umgebung abstimmen: „Es wäre ungerecht, wenn die Schüler an der einen Schule mehr und an der anderen weniger dürfen.“ Sie hofft auf eine gemeinsame Linie für das kommende Schuljahr.

Katja Brenner