Freundschaften erhalten, auch wenn sich räumlich die Wege trennen. Dafür nutzen viele Menschen Facebook, auch die Bürgermeister aus dem Würmtal. Anlässlich des heutigen Internationalen Tags der Freundschaft sprechen sie über Freundschaft und soziale Netzwerke.

Würmtal – Wenn man Neurieds Bürgermeister Harald Zipfel auf Facebook sucht und einen Blick in seine Freundesliste wirft, findet man das, was man erwartet: viele Neurieder, Bürgermeister der Nachbargemeinden und aus dem Landkreis München, Parteigenossen. In der Timeline Fotos mit Martin Schulz oder Natascha Kohnen, Bilder von den jüngsten Ereignissen in der Gemeinde. Zipfel nutzt Facebook, um möglichst viele Menschen zu erreichen. Das Private, „das macht man über andere Kanäle aus“, sagt er. Dennoch ist der Wahl-Neurieder froh, über das soziale Netzwerk Kontakt zu alten Schulfreunden aus Kassel oder zu früheren Kommilitonen aus seiner Studienzeit in Berlin halten zu können. Um zu sehen, „was aus dem ein oder anderen geworden ist“, sagt Zipfel. Echte Freundschaften mit Menschen, die jederzeit für einen da sind, die seien jedoch selten und kostbar. Und nicht unbedingt das, was man auf Facebook findet.

Das sehen Planeggs Bürgermeister Heinrich Hofmann und Gautings Bürgermeisterin Brigitte Kössinger ähnlich. Hofmann ist nicht auf Facebook, Kössinger nutzt nur ihr offizielles Profil als Bürgermeisterin. „Ich pflege Freundschaften lieber persönlich“, sagt sie.

Viele Anfragen nach Wahl zum Bürgermeister

Die 273 Facebook-Freunde des Kraillinger FDP-Bürgermeisters Rudolph Haux setzten sich ganz unterschiedlich zusammen. Auf seiner Seite findet man einen bunten Mix aus alten Schulfreunden, berufliche Weggefährten und natürlich immer mehr Kraillinger. Seit seinem Amtsantritt, häufen sich die Freundschaftsanfragen, bestätigt Haux. „Wenn man eine Bürgermeisterwahl gewinnt, möchte die halbe FDP mit einem befreundet sein“, sagt er und lacht. Dennoch nimmt er nur Anfragen von Menschen an, bei denen er weiß, dass er sie zumindest um ein paar Ecken kennt.

Gleich zwei Accounts hat Gräfelfings Bürgermeisterin Uta Wüst: einen fürs Private und einen als Erste Bürgermeisterin. Mit dem offiziellen Account kann sie wie ihre Gautinger Amtskollegin keine Freundschaften annehmen. Dafür hat sie aber unter den Würmtal-Bürgermeistern mit 554 Freunden mit Abstand die meisten Freunde auf ihrem privaten Facebook-Profil. Von denen etwa ein Fünftel wiederum auch ihren Bürgermeisterinnen-Account mit „Gefällt mir“ markiert haben. „Ganz trennen kann man das halt nicht“, sagt Wüst. „Man ist ja doch eine Person.“

Landrat hat mehr als 2600 „Freunde“

Überboten wird Wüst was die Anzahl der Facebook-Freunde anbelangt nur von einem anderen Gräfelfinger: Christoph Göbel. Im Gegensatz zum Starnberger Landrat Karl Roth, der keinen Facebook-Account besitzt, hat der Landrat des Münchner Landkreises einen. Und dort über 2600 Freunde. Wie er zu ihnen steht, konnte er unserer Zeitung aber nicht sagen. Er befindet sich derzeit ganz analog im Urlaub.