Immer mehr Würmtaler bewaffnen sich

Der Kleine Waffenschein wird immer beliebter. Auch im Würmtal bewaffnen sich die Menschen zunehmend. Die Landratsämter sind wachsam.

Würmtal – Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen erfahren in Bayern großen Zuspruch. Auch die Würmtaler sind nicht abgeneigt, sich eine solche Waffe zuzulegen. Im Landkreis München gab es insgesamt heuer schon 120 Anträge für den dafür nötigen Kleinen Waffenschein. Mit den Zahlen von 2016 ist das aber nicht zu vergleichen. Damals schnellte die Zahl der Anträge in den Landkreisen Starnberg und München schlagartig nach oben. „Man sieht deutlich, dass die Spitze 2016 war“, sagt der Sprecher des Starnberger Landratsamtes Starnberg, Stefan Diebl. Seither gehe die Zahl wieder zurück. „Aber es kommen noch Anträge.“

Der Leiter der Planegger Polizeiinspektion, Thomas Sorgalla, hat eine Erklärung für die große Nachfrage damals. „Ich denke, das war die Reaktion auf die Flüchtlingswelle, die Grenzöffnung, den unkontrollierten Zugang. Das hing mit einer subjektiven Unsicherheit zusammen.“ Eine Einbruchsserie sieht er nicht als Grund, denn dann müssten jeden Herbst und Winter die Anträge vermehrt eingehen, sagt er. Für die anhaltend zunehmende Bewaffnung hat der Polizeibeamte nur eine Erklärung, die eigentlich keine ist: „Die Zahlen sprechen dafür, dass es hier sicherer ist, aber die Leute fühlen sich unsicherer.“

Aktuell gibt es im Landkreis München 2463 Kleine Waffenscheine. Im Landkreis Starnberg sind es 776, davon 133 in Gauting und Krailling. In den vergangenen Jahren wurden im Landkreis München 104 (2015), 886 (2016), 319 (2017) und 197 (2018) Anträge für den Kleinen Waffenschein gestellt. In Starnberg waren es 84 (2015), 251 (2016), 89 (2017) und 70 (2018).

Wie der Bayerische Rundfunk berichtet, hatte das bayerische Innenministerium auf eine Anfrage der Grünen im Landtag erklärt, dass sich die Zahl der Besitzer des kleinen Waffenscheins in Bayern seit 2014 mehr als verdoppelt hat. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann beobachte mit Sorge, dass im vergangenen Jahr bayernweit fast 200 dem Verfassungsschutz bekannte Rechtsextremisten im Besitz einer waffenrechtlichen Erlaubnis gewesen seien. Die Fraktionschefin der Grünen im Landtag fordert eine Entwaffnung der rechtsextremen Szene sowie der Reichsbürger.

Thomas Sorgalla weiß, dass auch im Würmtal Reichsbürger leben. Diebl erklärt, es gebe im gesamten Landkreis Starnberg 33 bestätigte Reichsbürger, dazu 40 Verdachtsfälle. Im Zuge der Antragstellung für einen Waffenschein gebe es aber eine Zuverlässigkeitsprüfung. Da hole das Landratsamt unter anderem bei Polizei und Staatsanwaltschaft Erkundungen über den Antragsteller ein. Diese Zuverlässigkeitsprüfung finde auch später regelmäßig statt. So wurden schon Reichsbürger wieder entwaffnet: „Wir haben zwei Widerrufe von Waffenerlaubnissen aufgrund dieser Basis und ein derzeit laufendes Widerrufsverfahren.“

Dem Landratsamt München ist laut Sprecherin Franziska Herr nicht bekannt, wie viele Reichsbürger sich im Landkreis München befinden. Diese polizeilichen Informationen würden der Behörde aus Datenschutzgründen nicht mitgeteilt. „Was die waffenrechtlichen Erlaubnisse betrifft, so wurden seit 2017 keine waffenrechtlichen Erlaubnisse in Bezug auf eine mögliche Reichsbürgerangehörigkeit entzogen.“ Aber auch in München werde in regelmäßigen Abständen die Zuverlässigkeit der Waffenbesitzer überprüft.