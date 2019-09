Immer weniger Erstklässler im Würmtal

Im Würmtal sind die Schülerzahlen das vierte Jahr in Folge rückläufig. Für 564 Kinder steht heute der erste Schultag an. Das sind 18 weniger als im Vorjahr. Zum Bedauern mancher Schulleiter gibt es zudem weniger Ganztagsklassen.

Würmtal – Aufregend ist der erste Schultag für jeden: die Eltern, die Lehrer und natürlich vor allem für die frischgebackenen Abc-Schützen. Die einen platzen fast vor Vorfreude, endlich in der Schule lernen zu dürfen, die anderen wissen nicht, was sie erwartet.

Von den 564 Erstklässlern (2018: 582) werden 262 an den drei Grundschulen im Landkreis Starnberg eingeschult. Im Landkreis München sind es 302, die sich auf fünf Grundschulen verteilen. Ganz genau stünden die Schülerzahlen jedoch erst nach dem ersten Schultag fest, erklärt Alexandra Helfrich, Rektorin der Grundschule in Krailling. Schließlich komme es immer wieder vor, dass es sich Eltern und Kinder im letzten Moment doch noch anders überlegen und ein weiteres Jahr im Kindergarten dranhängen.

In Krailling steigt die Zahl der Erstklässler von 44 auf 60

An der Grundschule Krailling starten heute verteilt auf vier Klassen 60 Buben und Mädchen ihre schulische Laufbahn. 2018 waren es gerade mal 44 Neuzugänge. Von den Kindern, die dort heuer eingeschult werden, besuchen 41 die beiden Regelklassen, 19 kommen in die Flexklassen. Die Flexklassen sind Klassen, in denen Schüler der ersten, zweiten und dritten Klassen gemeinsam lernen. „Es geht darum, dass alle mit unterschiedlichen Voraussetzungen in die Schule kommen“, erklärt Rektorin Helfrich. Die einen können schon lesen und schreiben, die anderen schon etwas rechnen. „Man möchte die Kinder da abholen, wo sie stehen“, so Schulleiterin Helfrich.

Um das zu erreichen, ist der Unterricht so gestaltet, dass zum Beispiel die, die schon lesen können den Kindern, die darin noch nicht so gut sind, vorlesen. Sie müssen an den Unterrichtseinheiten, in denen die Buchstaben gelernt werden, auch nicht mehr teilnehmen. So kann man das erste Schuljahr, je nach eigenem Lerntempo, in ein, zwei oder drei Jahren durchlaufen.

Flexklassen gibt es auch an der Grundschule an der Würm in Stockdorf, dort werden 57 Kinder eingeschult (2018: 63), davon 38 in den beiden Regelklassen, die anderen kommen in die drei Flexklassen. In Gauting drücken seit heute 145 Erstklässler die Schulbank an der Josef-Dosch-Schule. Das sind genauso viele wie 2018. Die Josef-Dosch-Schule bildet daher wieder sechs erste Klassen, davon eine bilinguale, in der die Kinder auch auf Englisch unterrichtet werden.

In Lochham gibt es heuer nur Halbtagsklassen

In den im Landkreis München liegenden Grundschulen im Würmtal gehen nun 72 Abc-Schützen auf die Grundschule in Gräfelfing, verteilt auf drei Klassen. Ebenfalls drei erste Klassen gibt es in Neuried. An die dortige Grundschule kommen 64 Kinder (2018: 75 Kinder), an die Grundschule Martinsried 40 (2018: 43), wo entsprechend nur zwei Klassen gebildet werden. In Lochham werden mit 75 Erstklässlern fast genauso viele Kinder eingeschult wie im Vorjahr, als die Grundschule 79 Schulanfänger begrüßen durfte. Allerdings gibt es heuer in Lochham nur Halbtagsklassen.

Die Planegger Grundschule konnte heuer ebenfalls keine gebundenen Ganztagsklassen bilden, auch wenn Rektor Sebastian Körber das gerne getan hätte. „Das Personal und die Motivation hätten wir“, sagt der Schulleiter. Er hofft, wie die Kollegen aus Lochham, kommendes Schuljahr wieder eine gebundene Ganztagsklasse anbieten zu können. Die Ganztagsbetreuung sei durch Hort, verschiedene AGs sowie die enge Abstimmung mit dem TV Planegg-Krailling und der Musikschule aber trotzdem gesichert, sagt der Schulleiter.

Für die Begrüßung der 51 Schulanfänger, die sich auf zwei Klassen verteilen, darf die Schule zudem eine Ausnahme machen: Sie wird ihre Neulinge mit Musik und einem Gedicht in der Turnhalle willkommen heißen. Danach muss die im Rahmen der Generalsanierung der Schule neugebaute Halle wieder für drei bis vier Wochen geschlossen werden. Während der Sportunterricht weiter im Freien stattfindet, wird die Halle vor der endgültigen Abnahme noch mit Geräten bestückt.