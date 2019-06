Kampf gegen Riesenbärenklau

Der Riesenbärenklau ist auf dem Vormarsch. Spaziergänger, Reiter und Radler sind besorgt. Jetzt wurde ihm im Würmtal der Kampf angesagt.

Würmtal – Bärenklau ist giftig. Und er breitet sich rasend schnell aus. Wenn Michael Samay aus Neuried mit seinem Pferd durch Forst Kasten reitet, hat er den Eindruck, kein Mensch unternimmt etwas dagegen. Aber das stimmt so nicht. Auf mehreren Ebenen wurde dem Bärenklau nun der Krieg erklärt. „Diese Pflanze macht alles nieder. Wenn man jetzt nichts macht, ist das Gebiet irgendwann unbewohnbar“, befürchtet Samay. Im Forst Kasten begegne er der Pflanze überall, „nicht nur auf der Kiesgrube“, die derzeit viel im Gespräch ist.

Samay ist nicht der Einzige der sich Sorgen macht. „Es gibt mehrere Meldungen im Jahr“, erzählt Michael Wagner von der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt München. Spaziergänger und Radler rufen in den Behörden an. Doch Wagner und den Gemeinden sind die Hände gebunden. „Wir können die Leute vom Bauhof nicht in den Wald schicken und sagen: Holt mal den Bärenklau da raus“, sagt Inke Franzen, Sprecherin der Gemeinde Neuried. Nur der Grundstückseigner dürfe handeln.

Diese Verpflichtung hat ein großer Waldbesitzer im Würmtal jetzt erkannt. Vor einigen Jahren versuchte bereits eine Handvoll Arbeiter im Namen von Hubert Freiherr von Hirsch, die Pflanzen mit Spaten auszugraben, um die Ausbreitung einzudämmen. „Das hat uns einen Haufen Geld gekostet, aber nichts gebracht“, sagt Jan Staugaard, Forstverwalter der Familie von Hirsch. Besonders betroffen ist das Areal zwischen den Gemeinden Planegg und Neuried. Dort will Staugaard jetzt drastischere Maßnahmen ergreifen. Er sei bereits im Gespräch mit einem Ziegenbauern. Dieser habe die Zusage bekommen, dass er die Fläche bewirtschaften dürfe. Ziegen fressen Bärenklau.

Doch damit nicht genug. Auch mechanisch rückt Staugaard dem Bärenklau oder der Herkulkesstaude, wie die Pflanze auch genannt wird, zu Leibe. Bulldog und Mulcher waren bereits vor rund einem Monat im Einsatz. Nach den Pfingstferien will Staugaard wieder damit ausrücken. So soll das Aussamen verhindert werden. Als dritte Maßnahme hofft der Forstverwalter, dass die Bäume auf der Fläche gut anwachsen und Schatten spenden, denn diesen schätze der Bärenklau nicht. „Letztes Jahr haben wir die ersten Flächen hergerichtet.“ Die Maßnahmen zeigten bereits Effekte, doch schnelle Erfolge sind nicht zu erwarten. „Ich hoffe, dass wir über die nächsten zehn Jahre den Bärenklau besser in Griff kriegen.“ Dass die Pflanze wieder ganz aus dem Würmtal verschwindet, denkt Staugaard nicht. „Überall können wir es nicht beseitigen.“

Alleingelassen werden Grundstückseigner mit dem Problem aber laut Landratsamts-Mitarbeiter Wagner nicht: „Die Europäische Union regelt gerade den Umgang mit invasiven Arten.“