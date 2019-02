Kleemann zieht es zurück in die Heimat

Sie war für die Planegger Waldkirche und die Stockdorfer Apostelkirche als Jugendreferentin und Religionspädagogin sowie für die Grundschule Krailling und die Volksschule Lochham als Religionslehrerin tätig. Nun verlässt Franziska Kleemann das Würmtal.

Würmtal– Die 32-jährige Kleemann wechselt an eine Berufsschule in ihrer Heimat in Ansbach. „Ich wollte wieder mehr mit älteren Jugendlichen zusammenarbeiten, das liegt mir mehr“, so Kleemann.

Dreieinhalb Jahre war Kleemann im Würmtal tätig, unterrichtete, kümmerte sich um die Jugendgruppen der Kirchen und organisierte eine Reihe von Aktionen wie Kinder-Lesenächte. Bei der regelmäßigen „Kirchen-WG“ tauschten die Jugendlichen der Apostelkirche eine Woche lang die Kirche mit ihrem Zuhause, „übernachteten in der Kirche, verbrachten ihre Zeit hier und gingen von dort aus zur Schule. Das stärkte die Gruppenzusammengehörigkeit“, erzählt Kleemann. Bei den „Kinder-Bibeltagen“ gab es eine Reihe von Spielen, Geschichten und Theaterstücken rund um die biblischen Geschichten. In den Osternächten versammelten sich die Jugendlichen rund um das Osterfeuer.

Kleemann wollte sich nun verändern: „An der Berufsschule habe ich keine Abendtermine mehr wie bisher“, auch sei es immer eine Herausforderung gewesen, beide Jobs miteinander zu koordinieren. An der Ansbacher Berufsschule, zu der sie im Februar wechselt, unterrichtet Kleemann künftig angehende 16- bis 20-jährige Frisöre, Elektroniker, Metallarbeiter und Steuerfachangestellte in Religion.

Vor ihrer Zeit im Würmtal war Kleemann schon einmal an einer Berufsschule tätig. Für den Jobwechsel wird die 32-Jährige aus dem Würmtal wegziehen. Die Planegger Waldkirche verabschiedet Kleemann am kommenden Sonntag, 10. Februar, im Rahmen des Gottesdienstes offiziell. Der Sonntag ist gleichzeitig der letzte Arbeitstag Kleemanns.

Für die Gemeinde ist der Weggang der Religionspädagogin „sehr bedauerlich und ein großer Verlust“, sagt Pfarrer Bernhard Liess. Kleemann habe eine „tolle Arbeit gemacht“, so Liess. Ihre Stelle habe die Gemeinde bereits im kirchlichen Amtsblatt ausgeschrieben. Liess hofft, „dass wir schnell jemand neuen finden“. Erfahrungsgemäß sei dies aber schwierig, da der Arbeitsmarkt in diesem Bereich nahezu leergefegt sei.