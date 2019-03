Mehr Personal für Führerscheine

Klein, handlich, befristet und fälschungssicher soll er sein: der Führerschein. Jetzt müssen die alten Lappen und Karten getauscht werden. Und die Landratsämter müssen Personal aufstocken.

Würmtal – Rund 43 Millionen alte Führerscheine sind in Deutschland im Umlauf. Nicht nur die Lappen in grau und rosa (15 Millionen), auch die Scheckkarten, die vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt wurden (28 Millionen), gelten heute als veraltet. Jetzt müssen sie alle durch einen neuen, einheitlichen, befristeten und fälschungssicheren Führerschein ersetzt werden. Das ist verpflichtend. Umgetauscht wird nach Jahrgängen gestaffelt, um der Arbeit Herr werden zu können. Das hat der Bundesrat am 15. Februar beschlossen.

Die Landratsämter in München und Starnberg sind in Habachtstellung. Da Führerscheine bei einem Wohnsitzwechsel nicht abgeändert werden müssen, können sie nur ahnen, wie viel Arbeit durch die EU-Richtlinie, alle Führerscheine bis 2033 umzuschreiben, auf sie zu kommt. Genaue Zahlen zu den Führerscheinen in den Landkreisen haben sie nicht. Der Sprecher des Starnberger Landratsamtes Stefan Diebl sagt: „Wir müssen mit einer Flut von Anträgen rechnen.“ Den tatsächlichen Personalbedarf könne man nicht absehen. „Aber dass es zu Personalmehraufwand führt, brauchen wir nicht diskutieren.“

Landkreis München gut vorbereitet

Der Landkreis München fühlt sich gut vorbereitet: „Die Führerscheinstelle des Landratsamts München hat sich als eine der ersten und wenigen Kreisbehörden frühzeitig auf den Pflichtumtausch eingestellt. Unter anderem durch geeignete Onlineverfahren, digitale Schnittstellen, Direktversand von Führerscheinen und Cloud-basierten Datenaustausch mit anderen Fahrerlaubnisbehörden“, erklärt die Sprecherin des Münchner Landratsamtes, Christina Walzner. Die Vorbereitungen liefen seit Langem.

Aufgrund der Menge an zusätzlichen Anträgen werde es aber auch in München zu Personalmehrungen kommen müssen. „Wichtig ist, dass nur die Personen zur Pflichtumschreibung kommen, die hierzu gemäß der Staffelung auch aufgefordert werden“, sagt Walzner. Soll heißen: Geburtsjahrgänge vor 1953 kommen gar nicht zum Umtauschen. Geburtsjahrgänge von 1953- bis 1958 müssen bis 19. Januar 2022 umschreiben. „Wir empfehlen nach jetzigem Stand eine Antragstellung im Laufe des nächsten Jahres.“

Neue Führerscheine gelten 15 Jahre

Alle Geburtsjahrgänge nach 1958 sollten momentan noch abwarten, so Walzners Bitte. Die neuen Führerscheine gelten dann 15 Jahre. Die Inhaber behielten durch die Umstellung sämtliche Befugnisse. Walzner sagt: „Es gibt es in Einzelfällen sogar sogenannte Besitzstandsmehrungen. Das heißt, man kann je nach Klasse durchaus sogar mehr fahren als vorher.“ .

Wem der Umtausch überflüssig erscheint, den warnt der ADAC: „Wer dennoch weiter mit seinem alten Pkw- oder Motorrad-Führerschein fährt und die Frist für den Umtausch verstreichen lässt riskiert ein Verwarnungsgeld“, heißt es auf dessen Internetseite. Die Höhe: zehn Euro.