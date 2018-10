Briefwähler aus der ganzen Welt

Mehr als 9000 Würmtaler haben für die bayerische Landtagswahl am Sonntag bislang Briefwahl beantragt – knapp ein Drittel der insgesamt etwa 29 000 Wahlberechtigten. Manche der Anfragen kommen gar aus Australien und Thailand.

Würmtal – Knapp 1900 Kraillinger, etwa 3500 Gräfelfinger, gut 1800 Planegger und rund 2000 Neurieder haben bisher bei den Gemeinden Briefwahl-Unterlagen für die Landtagswahl angefordert. Mit 3500 Anträgen bei insgesamt etwa 9800 Wahlberechtigten wählen insbesondere die Gräfelfinger prozentual viel per Brief. In Planegg kommen etwa bisher nur gut 1800 Briefwähler auf 7500 Wahlberechtigte. „Die Zahlen werden in der letzten Woche aber sicher noch zunehmen“, sagt Franz Wolfrum, geschäftsführender Beamter im Kraillinger Rathaus. Insgesamt ist die Zahl der Briefwähler ungefähr gleich groß wie bei den letzten Wahlen – in Neuried hat sie ein bisschen zugenommen, in Krailling etwas abgenommen.

Wer bei der Landtagswahl per Brief wählen will, muss dafür inzwischen keinen Grund mehr angeben. Die Beantragung kann mit Personalausweis und Wahlbenachrichtigung online auf den Websites der Gemeinden, per Post, Mail, Fax oder persönlich in den Rathäusern erfolgen – auch kurzfristig. „Wir sind Samstag im Haus, auch am Wahltag selber können die Unterlagen noch beantragt werden, dann allerdings nur noch bei Krankheit und mit Attest“, sagt Petra Hierl-Schmitz, im Gräfelfinger Rathaus zuständig für die Wahl. Die Gemeinde Gräfelfing verschickt in den letzten zwei Tagen keine Unterlagen mehr per Post, um ein zu spätes Ankommen auszuschließen. Die Sachen müssen persönlich abgeholt werden. Krailling verschickt hingegen noch bis Freitag. Das Planegger Rathaus stellt die Online-Beantragung ähnlich wie die anderen Gemeinden „Dienstag oder Mittwoch ab“, sagt Amtsleiter Martin Götz.

Die Neurieder Wähler holen immer mal wieder Ersatz-Unterlagen im Rathaus ab. „Zum Beispiel neue Umschläge, weil die Bürger aus Versehen die Zettel in die falschen Umschläge gelegt und dann beim Aufmachen zerrissen haben“, erzählt Sachbearbeiterin Doris Sanktjohanser.

Würmtaler sind offensichtlich in der ganzen Welt ansässig. Das Kraillinger Rathaus erreichen Anfragen aus Australien, Neuseeland, Kanada und den USA, die Gemeinde Gräfelfing aus England, Frankreich und der Schweiz, Planegg aus Österreich und Spanien, Neuried aus Spanien und Italien. Viele Würmtaler machen dort gerade ein Auslandssemester, sind in einem längeren Urlaub oder haben in diesen Ländern einen Zweitwohnsitz.

Die Gemeinde Krailling hat schon Sichtblenden im Rathaus aufgestellt, sodass die Briefwähler gleich dort wählen können. Die Gemeinden helfen sich gegenseitig aus, wenn in einem Rathaus mal Briefwahl-Unterlagen ausgehen. Das kommt aber kaum vor, da alle Rathäuser ausreichend Unterlagen bestellen – „die Umschläge bei einem Verlag, die Stimmzettel beim Landratsamt“, sagt Doris Sanktjohanser.