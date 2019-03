Leinenzwang für Hunde noch die Ausnahme

Rund 3000 Hunde gibt es in den Würmtal-Gemeinden. In Krailling müssen sie grundsätzlich an die Leine. Andernorts haben brave Hunde mehr Freiheiten.

Würmtal– Wer beißt, muss an die Leine. So einfach ist das in den meisten Gemeinden im Würmtal. Bei guter Führung genießen die rund 3000 Hunde im Würmtal aber große Freiheit. Nur nicht in Krailling. Dort hält der Gemeinderat am Leinenzwang fest und hat diesen im Oktober erneut in einer Satzung verankert.

Neuried und Gauting sind dagegen das Hundeparadies im Würmtal. In Neuried dürfen „die Hunde überall frei laufen“, sagt die Sprecherin der Gemeinde Inke Franzen. Aktuell haben es sich nur fünf der rund 460 Hunde mit der Gemeinde verscherzt. Nach Vorfällen seien Gutachten erstellt und Einzelfallanordnungen erlassen worden. Fünf Hunde müssen derzeit stets an der Leine gehen. Auch Kampfhunde müssen an die Leine. „Wir haben generell keinen Leinenzwang“, sagt auch Gautings Sprecherin Charlotte Rieboldt. „Wir versuchen es noch auf die appellierende Tour.“ Die Hundehalter würden um einen verantwortungsvollen Umgang gebeten.

Die Leiterin des Gräfelfinger Ordnungsamtes Petra Hierl-Schmitz kann die generelle Anleinpflicht der Kraillinger nachvollziehen. „Bislang gibt es keinen Leinenzwang im Gemeindegebiet, aber wir haben uns immer wieder Gedanken gemacht, ob wir einen einführen.“ Schließlich gebe es in Gräfelfing jedes Jahr rund fünf Beißvorfälle, und zwar, wie sie betont, nicht unter Beteiligung von Kampfhunden. Doch bislang dürfen Hunde grundsätzlich frei laufen. Die Verunreinigungen frei laufender Hunde hätten allerdings dazu geführt, dass sie im Bereich von Spiel- und Liegewiesen nur noch angeleint gehen dürfen, so zum Beispiel Am Anger und am Eichendorffplatz. Halter die dagegen verstoßen, begehen eine Ordnungswidrigkeit.

In Planegg wird den Hunden ein noch größeres Stück Freiheit genommen, obgleich dort eigentlich auch kein genereller Leinenzwang herrscht. Öffentliche Parkanlagen, Spiel- und Sportplätze sowie das Biotop am Lichtwegweiher und die anschließenden Kiesflächen zwischen Planegg und Martinsried, sind für Hunde nur an der Leine zu betreten. Das besagt die Hundehaltungssatzung der Gemeinde. In den Anlagen zur Satzung ist zu erkennen, dass unter anderem auch das Ufer der Würm und der Marktplatz Leinenpflicht-Zonen sind. Geht von einem Hund eine Gefahr aus, darf er ebenfalls nicht mehr frei umherlaufen. Da geht es den Planegger Vierbeinern wie denen in Neuried: Dann wird die Leine zur Pflicht. Damit ist Planegg eigentlich nicht weit entfernt von Krailling. Dort hat der Gemeinderat den Spieß in seiner neuen Verordnung für ortsrechtliche Vorschriften nur umgedreht. Alle Hunde müssen innerorts immer an die Leine. Ausgenommen sind die Sanatoriumswiese und die Wiesen am Osthang südlich des Friedhofs – allerdings nicht für Kampfhunde. Die sind immer an der Leine zu führen.