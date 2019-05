Gemeinden unter Zugzwang

Münchens Oberbürgermeister hat die Gemeinden im Würmtal überrascht. Dass er die München-Zulage verdoppeln will, bringt die Region in Zugzwang.

Würmtal – München ist teuer. Städtische Mitarbeiter bekommen daher eine Zulage, und die will Oberbürgermeister Dieter Reiter jetzt verdoppeln. Die Gemeinden im Würmtal hat er mit seinem Vorstoß am 1. Mai kalt erwischt. Denn auch im Würmtal gibt es die Fürsorgeleistung, die sogenannte München-Zulage.

Gautings Sprecherin Charlotte Rieboldt verweist umgehend auf die angespannte Haushaltslage ihrer Gemeinde. Sollte der Münchner Stadtrat Reiters Idee zustimmen, ist nicht gesichert, dass Gauting nachziehen wird. „Da muss der Landkreis Starnberg erst beraten“, so Rieboldt.

Im Neurieder Hauptamt ist ebenfalls nichts entschieden. „Gerade im pädagogischen Bereich könnten wir Mitarbeiter an München verlieren, wenn wir die Zulage nicht ebenfalls verdoppeln“, gibt eine Mitarbeiterin, die nicht namentlich genannt werden will, zu bedenken. Andererseits werde es die Gemeinde teuer zu stehen kommen, sollte sie München nacheifern. „Die Zulage bekommen gut 75 Prozent unserer Mitarbeiter“, sagt sie. Derzeit betrage der Grundbetrag 122,69 Euro monatlich, dazu würden pro Kind 32,72 Euro gezahlt – allerdings nur bis zu einem Grundgehalt in Höhe von 3560,09 Euro. Wer Teilzeit arbeite erhalte die Zulage nur anteilig. Sollte die Zulage nach dem Vorstoß aus München verdoppelt werden, freuen sich Gemeindemitarbeiter im Würmtal nicht zum ersten Mal. „Mit der Tariferhöhung 2018 wurden auch die Ballungsraumzulagen erhöht.“ So gab es in Neuried bis vor Kurzem noch einen Grundbetrag in Höhe von 81,79 statt 122,69 Euro, pro Kind zahlte die Gemeinde bis 2018 noch 21,81 Euro. Auch wenn eine erneute Erhöhung die Gemeinde teuer käme, die Zahl der Mitarbeiter werde nicht reduziert. „Wir brauchen jeden einzelnen“, sagt die Mitarbeiterin.

Der Leiter des Kraillinger Hauptamtes, Franz Wolfrum, versichert ebenfalls: „Die Gehälter sind gesichert.“ Ob Krailling den Münchnern nachfolgen würde, kann er nicht absehen. „Bei uns ist das noch nicht thematisiert worden.“ Angst, dass seine Kollegen nach München wechseln könnten, hat er aber nicht.

In Gräfelfing wird sich ebenfalls so schnell nichts ändern. „Wir folgen der Empfehlung des Kommunalen Arbeitgeberverbands (KAV)“, erklärt Daniela Haas, die in der Gemeindeverwaltung für das Personal zuständig ist. Es werde abgewartet, ob der KAV eine neue Empfehlung ausspreche. Klar ist aber: „Eine Verdoppelung ist natürlich eine Hausnummer.“

In Planegg beträgt die Ballungsraumzulage für Vollzeit-Mitarbeiter bis Entgeltgruppe 8 aktuell 126,62 Euro im Monat, für Azubis 63 Euro. Bürgermeister Heinrich Hofmann meint: „Grundsätzlich sehen wir das entspannt und beobachten jetzt die politische Entwicklung in München. Wir haben uns noch kein abschließendes Bild gemacht. Sollte es so weit kommen, gehe ich davon aus, dass es einen Abstimmungsprozess im Landkreis geben wird.“ Einen Alleingang wie den der Landeshauptstadt, wird es also im Würmtal eher nicht geben.