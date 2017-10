Raus aus der Schuldenfalle

Arbeitslos, geschieden oder krank – und schon steigt das Risiko, sich zu überschulden. Wer im Würmtal in Not gerät, dem hilft eine Schuldnerberatung. Und die hat immer mehr zu tun.

Würmtal– Haufenweise Schulden und kein Licht am Ende des Tunnels. Auch im vermeintlich reichen Würmtal türmen sich Schuldenberge. Die Landkreise Starnberg und München sind besser aufgestellt als 18 andere bayerische Landkreise: Sie haben eine Schuldnerberatung eingerichtet. Wer Ordnung in seine Finanzen bringen will, dem wird dort geholfen. Die Nachfrage ist groß und steigt. Im Landkreis Starnberg suchten im Jahr 2015 387 Menschen die Schuldnerberatung auf (Zahlen für 2016 liegen noch nicht vor).

„Der Bedarf ist auf jeden Fall da“, bestätigt der Sprecher des Landratsamtes Stefan Diebl. Die Wartezeit für Erstgespräche betrug 2015 durchschnittlich acht Tage. Bürger des Landkreises Starnberg, die derzeit auch noch eine umfassende Insolvenzberatung benötigen, würden an das Amtsgericht weiterverwiesen.

Der Landkreis München ist da einen Schritt weiter: Dort bietet man die Schuldner- und Insolvenzberatung, die getrennt finanziert werden, gemeinsam an. Drei Organisationen kümmern sich darum: Caritas, Regenbogen Arbeit und die Nachbarschaftshilfe Oberschleißheim. Sie haben gut zu tun. Im Jahr 2015 nutzten 1315 Menschen diese Schuldnerberatung und bekamen, falls nötig, auch eine Insolvenzberatung. Und der Andrang wird immer größer. Allein die Beratung der Caritas wurde 2016 von 12,2 Prozent mehr Menschen aufgesucht, als noch im Jahr zuvor (2016: 1214 Klienten; 87 Insolvenzanträge). Die Sprechstunde der Caritas in Planegg wird ebenfalls gut angenommen. Im Jahr ihrer Einführung 2008 wurde sie von 32 Menschen aus Planegg, Gräfelfing und Neuried genützt. 2016 waren es mit 109 Menschen bereits dreimal so viele.

Dass wie im Landkreis München Schuldner- und Insolvenzberatung unter einem Dach angeboten werden, fordert der SPD-Fraktionschef im Bayerischen Landtag, Markus Rinderspacher. „Seit Jahren ist sich der Landtag einig, dass Schuldner- und Insolvenzberatung sinnvollerweise zusammengelegt werden, aber die Staatsregierung handelt nicht“, kritisierte Rinderspacher die stockende Umsetzung. Das Problem: Für die Schuldnerberatung sind die Kommunen zuständig, für die Insolvenzberatung der Freistaat. Es geht ums Geld.

„Es gibt durchaus Argumente, die dafür sprechen, das zusammenzuführen, aber unter der Voraussetzung, dass die Kosten abgedeckt sind“, erklärt der Sprecher des Landkreises Starnberg, Stefan Diebl. Dem Landkreis München ist diese Debatte fremd, dort finanziert die Regierung von Oberbayern die Insolvenzberatung. „Es macht sehr viel Sinn, beides gemeinsam anzubieten“, sagt auch Johannes Stopfer, der bei der Caritas im Landkreis München für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. „Dadurch können wir schauen, was der Klient wirklich braucht.“ Schuldnerberatung habe sehr viel mit Prävention zu tun. Oftmals könnten Klienten auch ohne Verbraucherinsolvenzverfahren entschuldet werden. „Wenn sich die Situation des Klienten ändert, können wir diesen in die Insolvenzberatung überführen.“ So zum Beispiel, wenn sich im Laufe der Beratung das Einkommen eines Klienten verschlechtere oder wegfalle.

Der Landkreis München scheint also vorbildlich aufgestellt, zumindest was die Forderung Rinderspachers betrifft. Doch die Schuldenberge der Bürger scheinen nicht kleiner zu werden. Das Beratungsangebot wird so gut angenommen, dass es zumindest die Caritas an die Kapazitätsgrenze bringt, berichtet Stopfer. Es scheint also weiterhin Handlungsbedarf zu geben.

Victoria Strachwitz