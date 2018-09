Rekordsommer sorgt für gute Geschäfte

Der Rekordsommer hat den Würmtaler Eisdielen eine gute Saison beschert. Die Verkäufe nahmen deutlich zu. Die Stockdorfer Confiserie Harter wurde sogar unter die zehn besten Eisdielen im Großraum München gewählt.

Würmtal – „Wenn es so extrem heiß ist wie in den vergangenen Monaten, ist das für eine Eisdiele natürlich gut, wir haben rund zehn Prozent mehr verkauft als in der vergangenen Saison“, sagt Laura Salvadori vom Gräfelfinger Eiscafé Italia. Noch mehr als nachmittags sei in der Eisdiele oft abends viel los gewesen. Zu den beliebtesten der insgesamt 23 Sorten zählten Maracuja und Walnuss. „Die Kinder mögen es lieber bodenständiger mit Erdbeer oder Stracciatella“, erzählt Salvadori. Auch Toppings liefen in der Eisdiele in der Bahnhofstraße, die noch bis Mitte September geöffnet hat, besonders gut.

Einen Saison-Höhepunkt gab es für die Stockdorfer Confiserie Ludwig Harter. Die Hörer des Münchner Radiosenders Gong 96,3 wählten die Stockdorfer unter die Top Ten der Eisdielen im Großraum München. „Eine Mitarbeiterin von uns hörte im April bei Gong, dass der Sender die besten Eisdielen sucht“, erzählt Florian Harter. „Ich habe das dann auf Facebook und Instagram gepostet, sodass viele unserer Kunden für uns stimmten, was uns natürlich sehr freut.“ Auch insgesamt sei die Confiserie sehr mit der Saison zufrieden. Von den 20 Sorten waren die außergewöhnlichen am stärksten gefragt. „Zwetschgendatschi, Salz-Karamell und Butterkeks gingen gut, nicht so gefragt war Vollmilch-Schokolade mit 38 Prozent Schokoladen-Anteil.“ Die Eissaison geht in Stockdorf je nach Wetter wohl bis zum Ende des Oktoberfestes. Die Abendöffnung bis 22 Uhr haben Harters bereits seit einiger Zeit wieder auf 18 Uhr verkürzt – „in Stockdorf sind abends nicht so viele Leute unterwegs“, sagt Florian Harter.

Schokolade, Cookies, Stracciatella, Erdbeere und Mango liefen im Neurieder Café Vorort am besten. „Zum Ende des Schuljahres kamen mehrfach mehrere Schulkassen der Neurieder Grundschule zu uns, sodass dann 120 Kinder im Laden standen und ein Eis wollten“, erzählt Samuel Hrasky. Die Neurieder bieten mit Ananas und Pistazien zwei vegane Sorten an. „Man merkt da keinen großen Unterschied, manche sagten aber trotzdem, das schmeckt nicht, weshalb wir die Vegan-Schilder wieder weggenommen haben“, sagt Hrasky – seitdem kam kein entsprechendes Feedback mehr. Wie in den anderen Eisdielen fragten in Neuried kaum Kunden speziell nach veganem Eis, „nach laktosefreiem aber schon“, so Hrasky.

Das Café Vorort wechselt einen Teil seiner 20 Sorten immer wieder aus, sodass die Saison über insgesamt 28 im Angebot waren. Eine Kugel kostet 1,30 Euro. Der Preis müsste bei Pistazie und Haselnuss aber eigentlich teurer sein. Es sei unglaublich, was die Nüsse kosten, sagt Hrasky. Wie die anderen Eisdielen verlangt das Café aber für die Sorten den gleichen Preis und fängt dies über eine Mischkalkulation mit anderen Sorten auf.