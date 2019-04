Wald im Würmtal als wilde Müllkippe

Betten, Schränke, Fernseher und sogar ein Auto. All dies wird in den Wäldern im Würmtal einfach so entsorgt. Dabei drohen empfindliche Strafen.

Würmtal – Vier große Haufen Bauschutt, die wohl mit einem Kipplaster angekarrt wurden, liegen auf einem Parkplatz an der M 4 zwischen Neuried und Gauting im Wald. Auf dem Parkplatz gleich gegenüber stand bis vor Kurzem ein schwarzer 3er BMW mit zertrümmerten Scheiben, der nur noch Schrottwert hatte. Es kommt immer wieder vor, dass Menschen im Würmtal ihren Müll widerrechtlich im Wald entsorgen. „Da kommt einiges zusammen“, weiß der Leiter des Neurieder Bauhofes, Bernd Schneider. Und da geht es nicht um eine liegen gelassene Plastikverpackung vom letzten Picknick.

„Es gibt keinen Grund für diese Schweinerei“

Der Leiter der Gautinger Polizeiinspektion, Ernst Wiedemann, hat den Eindruck: „Es ist nicht häufig, aber es wird mehr.“ Und er versteht nicht, warum. „Es gibt keinen Grund für diese Schweinerei.“ Das meiste, was im Wald an Unrat gefunden werde, hätte genauso gut kostenlos beim Wertstoffhof entsorgt werden können.

Was im Wald deponiert wird, müssen die Gemeinden entfernen, erklärt der Leiter der Planegger Polizeiinspektion, Thomas Sorgalla. Nach dieser Logik ist die Neurieder Verwaltung nun für das Entfernen der vier LKW-Ladungen verantwortlich. Allerdings möchte die Gemeinde die Kosten hierfür nicht länger allein tragen. Zwar liegt der Unrat auf Gemeindegrund, die Parkplätze gehören jedoch zur Kreisstraße M 4. Und für die Kreisstraße ist der Landkreis zuständig. Daher hat die Gemeindeverwaltung sich nun an das Landratsamt gewendet. „Wir haben nun einmal keinen übergroßen Haushalt. Das schütteln wir nicht so einfach aus dem Ärmel“, erklärt Neurieds Bürgermeister Harald Zipfel. Und was die Beschaffenheit des Bauschutts anbelangt: „Da müssen wir erst Proben nehmen, um zu sehen, ob das Material belastet ist“, sagt Bauhofleiter Schneider. Allein die Beprobung wird voraussichtlich etwa 1800 Euro kosten, die Entsorgung könne, je nachdem, ob der Schutt belastet ist oder nicht, mit bis zu 6000 Euro zu Buche schlagen.

Auch was den BMW betraf, konnte die Gemeinde nicht einfach handeln. Erst brachte die Planegger Polizei einen roten Aufkleber an, der besagte, dass der Besitzer das Fahrzeug entfernen solle, andernfalls werde dies die Gemeinde übernehmen. Dazu wurde versucht, den Fahrzeughalter zu ermitteln. Was auch gelang. Der jedoch konnte mit einem Kaufvertrag nachweisen, dass er das Fahrzeug an einen Gebrauchtwagenhändler an der Landsberger Straße verkauft hatte. Den Händler gibt es inzwischen jedoch nicht mehr.

Und der Wagen? „Der muss stehen, bis das Landratsamt das Ok zum Abschleppen gibt“, sagte Schneider. Das scheint inzwischen geschehen zu sein, denn das Auto wurde abgeschleppt.

Hohe Strafen für Umweltfrevel

Wenn Umweltfrevler überführt werden, erwartet sie eine Strafe vom Landratsamt. Polizeichef Wiedemann: „Das ist auch richtig so. Da kann die Strafe nicht hoch genug sein.“ Er berichtet von einer kompletten Wohnungsauflösung, die im vergangenen Jahr im Mühltal entsorgt wurde. „Da war die Anschrift vom Verursacher dabei“, erinnert sich der Beamte. Er meint, die Aktion habe den Umweltsünder weit über 2000 Euro gekostet.

Sein Kollege Thomas Sorgalla berichtet von einem kompletten Badezimmer, das jemand irgendwo herausgerissen und kostengünstig im Kraillinger Wald entsorgt hatte. Zeugenaussagen überführten den Täter. Auch dieser habe einen Bußgeldbescheid über einen vierstelligen Betrag bekommen.

In Planegg und Gräfelfing kommt der Müll oftmals während der Ramadama-Aktionen ans Licht. „Letztes Jahr haben sich die Teilnehmer des Ramadama beschwert, dass sie so wenig finden“, sagt die Sprecherin der Gemeinde Planegg, Martina Sohn. Der Müll werde also weniger. Doch weiß sie auch von gefundenen Betten und großen Holzteilen zu berichten. Der Parkplatz von Maria Eich sei für die Müllablage besonders beliebt.

In Gräfelfing gebe es ebenfalls wenig Müll in Wald und Wiesen, sagt Lydia Brooks vom Amt für Umwelt, Energie und Abfallwirtschaft. Doch Benno Stübner, Organisator des Ramadama, hat bei der jüngsten Aktion vor zwei Wochen mit seinen Helfern erst wieder ein Küchenregal und einen Fernseher gefunden. Sachen, die eigentlich beim Wertstoffhof abgegeben werden können. „Es ist unglaublich, da fragt man sich warum“, sagt Stübner.Lesen Sie mehr über den „Saubermacher von Gräfelfing“ und seine jüngste Ramadama-Aktion.