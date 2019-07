Ungetrübte Badefreuden in der Würm

Ab ins kühle Nass! An der Würm nerven keine Gänse und keine Mücken. Die Wasserqualität ist gut und der Wasserstand besser als vergangenes Jahr.

Würmtal – Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah. An den Seen soll es Mückenplagen geben. Kann den Würmtalern egal sein. Stefan Schaudig, Geschäftsleiter der Gemeinde Planegg, hat für das Wellenbad in Planegg noch keinerlei Beschwerden diesbezüglich gehört. Und auch im Gautinger Sommerbad ist nichts von einer Mückenplage zu hören. „Vielleicht liegt es auch daran, dass wir abends um acht das Sommerbad schließen und die Mücken dann erst aus den Löchern kriechen“, meint Gautings Sprecherin Charlotte Rieboldt. Die Badegäste jedenfalls juckt es nicht. Nachdem die Badesaison in Gauting holprig begonnen hat, „der Start am 10. Mai war verregnet, und die ersten zwei Wochen waren nicht sehr schön“, so Rieboldt, laufe jetzt alles bestens. Auch das Planegger Wellenbad sei gut frequentiert, meint Stefan Schaudig. Das lässt den Tieren wenig Platz. „Die Gänse sind immer weg, wenn die Leute da sind.“

Würm hat hohen Wasserstand

Was die Badegäste heuer freuen dürfte, ist der aktuell hohe Wasserstand der Würm. Dann sei der Fluss im Fluss, sagt Schaudig. „Im vergangenen Jahr war er teilweise sehr niedrig.“ Doch viel Wasser alleine reicht den Badenden nicht. Die Qualität muss ebenfalls stimmen. Da ist das Amt für Gesundheitswesen im Landratsamt Starnberg gefragt, das regelmäßig Proben aus der Würm entnimmt und von einem Labor untersuchen lässt. Bei der jüngsten Prüfung gab es wieder nichts zu beanstanden. Auch wenn der Sprecher des Landratsamtes, Stefan Diebl sagt: „Jede Probe ist eine Momentaufnahme.“ So habe es in den vergangenen Jahren auch nach Starkregen keine Ausreißer gegeben.

Regelmäßige Messungen

„Ein Badeverbot wird ausgesprochen, wenn bei der Badegewässerüberwachung für den Parameter Escherichia coli ein Einzelwert von mehr als 1800 oder für den Parameter Intestinale Enterokokken ein Einzelwert von mehr als 700 festgestellt wird“, erklärt das Landratsamt auf seiner Internetseite. Davon ist die Würm aktuell weit entfernt. Zwischen den Messungen im Juni haben sich die meisten Werte verbessert. Der höchste Wert bezüglich der Enterokokken (76) konnte bei der jüngsten Messung an der Brücke in Grubmühl nachgewiesen werden. Am meisten Escherichia coli fanden sich an der Messstation bei der Brücke beim „Alten Wirt“ in Krailling. Aber auch dieser Wert ist mit 208 deutlich unter dem Grenzwert.

Die Werte nehmen im Verlauf der Würm immer wieder leicht ab und zu. „Ein Fließgewässer ist ein Fließgewässer“, sagt Diebl. Und dieses sei nun einmal größeren Schwankungen ausgesetzt als ein See. Die Wasserqualität spricht dennoch nicht dagegen, die Würm für eine Abkühlung zu nutzen.