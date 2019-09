70 Jahre im Zeichen der Narren

Mit einem großen Fest feiert die Faschingsgesellschaft Würmesia am Freitag, 13. September, ihr 70-jähriges Jubiläum. Im Lauf der Jahrzehnte hat sich manches geändert. Während vor allem Jugendliche schwerer für den Fasching zu begeistern sind, laufen Kinderbälle sehr gut.

Würmtal – Mit dem Regensburger Party-Band-Duo „Two and half Beer“ und Aufführungen von Gruppen der Faschingsgesellschaft wie dem Bauernballett feiert die Würmesia am 13. September ab 18 Uhr im Pasinger Prinzregent-Garten Geburtstag. Der Eintritt ist frei. „Auch die komplette kommende Saison steht im Zeichen unseres Jubiläums“, sagt Würmesia-Präsidentin Tanja Wissel.

Am 11. November 1949 riefen zehn Gründungsmitglieder, darunter der erste Präsident Hubert Reißner, die Faschingsgesellschaft im Hinterzimmer einer Gräfelfinger Wirtschaft ins Leben. Im Frühjahr 1951 begann der Verein dann unter dem Namen Würmesia seine Erfolgsgeschichte. Heute stellt er neben Prinzenpaar, Prinzengarde und Hofballett die Stadtwache und den Elferrat. Seit 1984 verleiht die Würmesia an Personen, die sich in Politik, Kunst, Sport, Musik oder Sozialwesen einen Namen gemacht haben den Großen Morisken. Träger der Auszeichnung sind unter anderem Torwartlegende Sepp Maier, Gastronom Willy Heide sowie die Schauspieler Gustl Bayrhammer, Beppo Brehm und Erni Singerl.

Heute fehlt es an großen Veranstaltungssälen

„Vor allem die Jugend hatte früher ein anderes Verständnis für Fasching. Es gab mehr Bälle und Möglichkeiten für Räume, auch die Art der Bälle hat sich geändert“, sagt Erwin Holzapfel, Würmesia-Präsident von 2003 bis 2007. Veranstaltungssäle wie im Planegger Heide-Volm und der „Eiche“ stehen nicht mehr zur Verfügung. „Heute sind überall ständig Partys, sodass der Fasching wohl nicht mehr so etwas Besonderes ist und dadurch weniger Besucher kommen“, sagt Holzapfel.

Auch die frühere dritte Gräfelfinger Bürgermeisterin Sonja Mayer, die vor 50 Jahren Prinzessin der Würmesia war, sagt: „Früher war wirklich jeder da, wenn die Würmesia oder andere Gesellschaften etwas veranstaltet haben. Seitdem hat sich der Zeitgeist verändert.“ Mayer hat ihre Prinzessinnen-Saison „als ganz tolle Zeit“ in Erinnerung (siehe Kasten). „Heute muss aber richtig gesucht werden, bis ein Prinzenpaar gefunden ist“, meint Mayer.

Beobachtungen, die die amtierende Präsidentin Tanja Wissel „nicht alle genau so formulieren“ würde. „Natürlich gibt es einige Veranstaltungen wie die Beerdigung des Prinzenpaars, zu denen fast nur Leute kommen, die sowieso im Umfeld von Vereinen wie uns unterwegs sind“, sagt Wissel. „Auch die Bälle sind wirklich teils anders als früher. Die Ansprüche der Leute haben sich geändert, es wird viel mehr erwartet als früher, was Programm, Kostüme und das Drumherum betrifft“, sagt Wissel. Dass sich Prinzenpaare der Würmesia viele Wochen freinehmen, um fast jeden Tag eine Veranstaltung zu besuchen, sei auch kaum noch möglich: „Sie besuchen mehr Termine am Wochenende.“

Zahl der Kinderbälle hat zugenommen

Dennoch machten die Bälle der Würmesia auch heute noch vielen Leuten Spaß, sagt Wissel. „Die Kinderbälle hatten gerade dieses Jahr wieder sehr viele Besucher. Wir machen auch mehr Kinderbälle als früher.“ Dort bekomme sie auch stets „sehr viel positives Feedback“ unter anderem von den Eltern. Teils kommen zu Veranstaltungen, auf der Garden der Würmesia auftreten, „viel mehr Leute als erwartet. Doch natürlich hat sich im Vergleich zu ganz früher etwas verändert, was wir auch von anderen Faschingsgesellschaften hören“, sagt Wissel. Dass gerade die Kinder sich wieder für den Fasching begeistern, sei aber ein positives Signal.

In dieser Saison wird die Würmesia sogar wieder ein eigenes Kinder-Prinzenpaar zusätzlich zu dem Erwachsenen-Paar präsentieren können. Wissel: „Es gibt bei den Kindergarden im Moment so viele Aktive, dass sich dies ergeben hat.“