80 Prozent reif fürs Gymnasium

Für die meisten Viertklässler im Würmtal ist das Schuljahr gelaufen. Am Donnerstag gab es die Übertrittszeugnisse. Die Grundschule Martinsried wartet mit Überraschungen auf.

Würmtal – Rund 80 Prozent der Viertklässler im Würmtal können zum nächsten Schuljahr auf das Gymnasium wechseln. Der Probeunterricht könnte es weiteren Kindern gestatten. Das besagen die Zeugnisse, die es am Donnerstag für die Kinder gab. Nicht alle werden ihre Möglichkeit nutzen. „Einige wählen auch ganz bewusst den Weg der Realschule, obwohl die Kinder die Berechtigung für das Gymnasium hätten“, sagt Bettina Aufhauser, Schulleiterin der Grundschule an der Würm in Stockdorf. „Die Eltern sagen, da bleibt ein Stück Kindheit erhalten.“

Doch im Würmtal wechseln vergleichsweise viele Kinder auf das Gymnasium. Wer es nicht gleich schafft, der hat auch später noch Möglichkeiten. „Das Schulsystem ist sehr durchlässig“, sagt der Rektor der Planegger Grundschule, Sebastian Körber. Trotzdem wollen es viele Schüler und deren Eltern auf Anhieb schaffen. Und das bedeutet oftmals Druck für alle Beteiligten. „Eltern haben Wünsche und Ziele für ihre Kinder“, sagt Gräfelfings Rektorin Angelika Nerz-Lidl. Manch ein Grundschulleiter könnte sich vorstellen, die Grundschule um zwei Jahre zu verlängern, um den Kindern mehr Zeit zu geben.

Derweil gibt es Kinder, die auf mehr Zeit gut verzichten können: An der Martinsrieder Grundschule gingen vor einem Jahr zwei Schülerinnen an den Start, die kein Wort Deutsch sprachen und auch die Schrift nicht lesen konnten. Jetzt dürfen sie mit einem Notendurchschnitt von 1,66 beziehungsweise 1,33 ein Gymnasium besuchen. Die beiden sind die besten Schülerinnen der Martinsrieder Grundschule. Gleichzeitig aber spürt Schulleiterin Margit Baran-Lander in Martinsried die Nachwehen der großen Flüchtlingswelle. Viele der Kinder von damals sind heuer in der vierten Klasse. Normalerweise wechseln von ihrer Schule ein bis zwei Prozent auf die Mittelschule, heuer seien es fast zehn, sagt sie. Die Kinder der sogenannten Deutschklasse dürften nur auf die Mittelschule wechseln. Üblicherweise könnten um die 90 Prozent der Martinsrieder Viertklässler auf das Gymnasium, heuer seien es nur 82 Prozent. Auch das ist aber immer noch vergleichsweise viel. Bayernweit bekommen im Durchschnitt rund 50 Prozent der Viertklässler die Empfehlung für das Gymnasium. In den Landkreisen Starnberg und München, die die Statistik anführen, sind es rund 70 Prozent.

Die Gymnasien im Würmtal stört der Andrang nicht. „Auf das Votum der Grundschullehrer kann man sich verlassen“, sagt die Schulleiterin des Planegger Feodor-Lynen-Gymnasiums, Brigitte Schmid-Breining. Ihre Kollegin Anita Groß vom Gräfelfinger Kurt-Huber-Gymnasium stimmt ihr zu: „Es bleibt kaum jemand in der fünften Klasse hängen.“