Würmtal bis Dienstag komplett digital

Die Digitalisierung des Fernseh- und Radioempfangs per Kabel ist im Würmtal planmäßig angelaufen. Netz-Betreiber Vodafone hat in der Nacht auf Dienstag als erste Würmtal-Gemeinde in Neuried den analogen Empfang abgeschaltet.

Würmtal – Neben Neuried hat Vodafone auch in Teilen von Gräfelfing, Lochham, Gauting und Stockdorf bereits den analogen Empfang abgeschaltet. Die restlichen Anschlüsse dieser Gemeinden folgen in der Nacht von Montag, 10. September, auf Dienstag, 11. September. Dann digitalisiert Vodafone auch den Empfang in Planegg, Martinsried und Krailling. Die Arbeiten dauern jeweils von kurz nach Mitternacht bis etwa 6 Uhr morgens.

Die erste Umstellungsphase im Würmtal ist „planmäßig und ohne Zeitverzögerung abgeschlossen“, sagt Vodafone-Sprecher Thorsten Georg Höpken auf Merkur-Anfrage. Die betroffenen Würmtaler Kabelkunden „empfangen seit Dienstagfrüh alle TV- und Radioprogramme komplett digital und in bester Qualität“, so Höpken. „Entsprechend erreichte den Vodafone-Kundenservice bisher eine überschaubare Anzahl von Anfragen.“ Teilweise hat sich die Reihenfolge der TV-Sender geändert und musste von den Würmtaler Zuschauern neu programmiert werden.

Um mehr Kapazitäten für das „Gigabit-Zeitalter“ zu schaffen, also mehr Bandbreite für hochauflösende Fernsehbilder und mehr Sender (rund 78 Fernsehsender statt analog 30) zu ermöglichen sowie eine schnellere Internetverbindung freizustellen, wird in ganz Bayern bis Ende des Jahres die analoge Empfangsmöglichkeit von Fernsehen und Radio abgeschaltet. Das sieht das Bayerische Mediengesetz vor. Bereits vor Jahren wurde die analoge Ausstrahlung per Satellit und Antenne beendet. Auch bei Kabelkunden nutzte zuletzt ohnehin nur ein geringer Anteil den analogen Empfang, sagt Vodafone.

Wer ein älteres Fernsehgerät besitzt, benötigt nun meist einen digitalen Receiver mit DVB-C-Tuner (siehe Kasten). Im Würmtal erfolgt die Umstellung teilweise wie in Gräfelfing im gleichen Postleitzahlen-Gebiet und der gleichen Gemeinde in zwei unterschiedlichen Nächten. „Das hängt letztendlich damit zusammen, dass ein Postleitzahlengebiet in mehreren nebeneinander liegenden Netz-Clustern liegen kann, diese werden nicht immer zum selben Zeitpunkt volldigitalisiert“, sagt Vodafone-Sprecher Höpken.

Die Würmtaler Kabelkunden wurden rund vier Monate vor der Abschaltung mit persönlichen Anschreiben über den genauen Termin informiert. „Hier haben wir auch konkrete Hilfestellungen und Antworten auf die Frage gegeben, was der Kunde in den kommenden Wochen tun muss“, sagt Höpken. Laufbänder auf analogen TV-Sendern informierten zusätzlich über die Digitalisierung. Wie viele Kunden im Würmtal von der Umstellung betroffen sind, wollte Vodafone nicht mitteilen.

Weitere Informationen

gibt es im Internet unter www.vodafone.de/digitalezukunft sowie bei der kostenfreien Vodafone-Hotline unter Telefon 0800 664 87 87.