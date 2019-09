Mit Ausbildung ins Berufsleben starten

Immer mehr junge Menschen sehen ihre berufliche Chance in einer akademischen Laufbahn. Für handwerkliche Betriebe wird es daher schwieriger, genügend Auszubildende zu bekommen. Trotzdem konnten viele Ausbildungsstätten im Würmtal jetzt neue Azubis willkommen heißen.

Würmtal– Angesichts einer Vielzahl an Möglichkeiten fällt die Berufswahl jungen Menschen oft nicht leicht. Eigene Wünsche, Schulabschlüsse und Unterstützungsmöglichkeiten der Eltern sind Faktoren, die diese Entscheidung beeinflussen. Besonders viele Eltern wünschen sich, dass ihre Kinder studieren, um dann die bestmöglichen Berufschancen zu haben. Dabei gibt es unzählige Betriebe und Unternehmen, die viel Wert darauf legen, durch eine Ausbildung Möglichkeiten und Perspektiven für die junge Generation zu schaffen. Deswegen bemühen sie sich, ihre Ausbildungsstellen besonders interessant zu gestalten.

In der Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg werden derzeit rund 100 junge Menschen kaufmännisch ausgebildet oder absolvieren ein duales Studium. Am Montag starteten 41 neue Auszubildende bei der Kreissparkasse, davon 39 ihre kaufmännische Ausbildung und zwei das duale Studium. Dort eine Ausbildung zu machen, sei besonders wegen der vielen Seminare und Kurse, die angeboten werden, interessant. Und weil die durchschnittliche Dauer der Ausbildung bei zwei bis zweieinhalb Jahren statt drei Jahren liegt. Ebenso legt das Unternehmen viel Wert darauf, dass die Azubis von Anfang an den Filialbetrieb gut kennenlernen.

Duales Studium hat hohen Stellenwert

Einen großen Stellenwert habe das duale Studium, so Marion Neupert, Pressereferentin der Sparkasse. Till Gerhard, zuständig für die Leitung der Ausbildung bei Reifen Nabholz in Gräfelfing, hält zusätzlich viel davon, sich aktiv in Schulen und Bildungseinrichtungen als Betrieb bekannt zu machen, um so neue Azubis zu erhalten. Ebenso bietet Nabholz viele Betriebsbesuche an. Aktuell bildet der Reifenservice 26 Azubis zum Kfz-Mechatroniker, Mechaniker für Reifen und Vulkanisationstechnik oder zum Kaufmann aus. Am Montag kamen acht neue Azubis dazu.

Wer eine Ausbildung mache, habe viele Möglichkeiten, sich selbstständig zu machen, sei mit dem Meister als höchster Qualifikation im handwerklichen Bereich dazu befugt, in Führungsstellen zu gehen, so Hans Sickinger von der gleichnamigen Bäckerei. Dort kann man eine Ausbildung zum Bäcker- oder Konditormeister machen. „Bei uns ist alles Eigenproduktion. Die Azubis müssen bei uns keine Verpackungen aufreißen und nur Teiglinge aufs Blech legen, sondern mit Hand anlegen“, erklärt Sickinger. Dass alles selbst gemacht werde, sei heute für eine Bäckerausbildung herausragend.

Aber nicht nur handwerkliche Betriebe bilden aus. Auch in Rathäusern besteht die Möglichkeit, eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten zu machen. So nahm das Rathaus in Gräfelfing am Montag eine neue Auszubildende auf: Bürgermeisterin Uta Wüst begrüßte Katharina Seidl.

Das Studium gewinne an Bedeutung, die Ausbildung werde immer unattraktiver, findet Samuel Hrasky, Bäckermeister und Co-Geschäftsführung des Café Vorort in Neuried. Hrasky: „Eltern sehen im Studium bessere Chancen für ihre Kinder“ – eine Entwicklung, die er bedauert. Denn: „Das Handwerk ist das Schönste auf der Welt.“ An der Bezahlung während der Ausbildung liege das sinkende Interesse nicht, erklärt er. Der Lohn sei in den vergangenen Jahren sogar um rund 400 Euro gestiegen. Für lohnenswert hält er persönlich eine Ausbildung nach wie vor. „Wer den Beruf mag, kommt weit. Die Welt steht einem offen.“

Nicht alle Bewerber werden Ansprüchen der Betriebe gerecht

Ein weiteres Problem spricht Till Gerhard an: Wenn sich junge Leute als Azubi bewerben, erfüllen nicht alle die Ansprüche der Ausbildungsbetriebe. Dadurch, dass die Realschulen nicht mehr handwerklich orientiert seien, sondern die Möglichkeit gäben, danach auf die Fachoberschule zu gehen und dort ein Fachabitur zu machen, seien viele Azubis nicht mehr ausreichend für die Ausbildung qualifiziert, so Gerhard.

Ziel vieler Betriebe ist es, die Azubis nach der Ausbildung zu übernehmen. Daher bieten ihnen die Betriebe oft schon vor der Abschlussprüfung ein Übernahmeangebot an. Doch weil heute eine Ausbildung so viele Perspektiven und Möglichkeiten bietet, wollten viele eine akademische Ausbildung oben drauf setzen, so Till Gerhard.

Im Café Vorort will man erst ein paar Jahre warten, bis die Azubis übernommen werden. In der Zwischenzeit sollen die Azubis „erst einmal was Neues kennenlernen“, so Samuel Hrasky.

