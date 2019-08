Täglich grüßt die Berufskrankheit

Kaputte Schuhe, schwer verständliche Verkehrsschilder, schlecht sitzende Frisuren und Bücher, die nicht in Reih und Glied stehen: Wer jahrelang seinen Beruf ausübt, sieht die Welt etwas anders.

Würmtal– Wir Journalisten können nicht aus. Jeden Text, den wir lesen, lesen wir Korrektur. Jeder Fehler schmerzt. Ist das Besserwisserei oder eine Berufskrankheit? Jedenfalls stehen wir Journalisten nicht alleine da. Auch in anderen Branchen schleichen sich unwiderruflich Verhaltensweisen ein. Menschen aus dem Würmtal berichten von ihren Erfahrungen.

Die Buchhändlerin

„Das ist schon fast manisch“, gibt Susanne Trenkle von der Planegger Buchhandlung Phantasia zu. „In anderen Buchhandlungen rücke ich die Bücher gerade, wenn ich vorbeigehe.“ Das habe sie einfach so drin. Auch scanne sie die Läden der Kollegen. „Was machen die, wie schaut das aus?“ Dieses Verhalten könnte man noch als Interesse am Marktgeschehen einordnen. Aber bei Trenkle hat sich noch etwas eingeschliffen. „Wenn ich in einem Laden bezahle, reiße ich mir selbst den EC-Beleg herunter, weil ich es so gewohnt bin.“

Die Gartenbauingenieurin

„Man schaut Gärten durchaus sehr kritisch an“, sagt Birgit Eherer, Gartenbauingenieurin. Sie ist beim „Kiefl Gartencenter“ in Buchendorf tätig. „Wenn ich in einen Garten komme und dann steht da eine Hortensie in der prallen Sonne und schaut schlapp aus, dann denke ich mir, die steht voll verkehrt.“ Sie habe ihre Meinung noch nie kundgetan, wenn sie von den entsprechenden Gartenbesitzern nicht dazu befragt wurde, aber „so etwas fällt mir unwillkürlich auf“. Auch durch andere Gartencenter könne sie nicht unbefangen durchgehen.

Der Schuhverkäufer

Zunehmend fällt Alexander Lugmaier vom gleichnamigen Schuhgeschäft in Planegg auf, „dass viele Leute sehr preisgünstige oder kaputte Schuhe tragen“. Das muss ihm auffallen. Denn er kann nicht aus seiner Haut. Als Schuhverkäufer ist sein Auge geschult. „Man schaut immer auf die Schuhe.“ Wenn er im Café sitze oder an der Kasse anstehe, schaue er den Menschen immer auf die Füße. Dass viele Menschen nicht sehr auf ihr Schuhwerk achten, falle ihm dabei auf. „Wir haben in der Branche das Problem, dass die Füße am weitesten vom Kopf weg sind und entsprechend vernachlässigt werden.“

Der Polizist

Dass er vielleicht misstrauischer ist, als andere Menschen – geschenkt. Schließlich ist Thomas Sorgalla Polizist. Er ist der Leiter der Planegger Inspektion. Aber ihm fallen in seiner Freizeit vor allem seltsame Beschilderungen auf. „Wenn ich mir denke, das versteht doch kein Mensch. Da weiß man doch nicht, ob man da parken darf, oder nicht.“ Diese Wachsamkeit ist es, die sich über die Jahre bei ihm eingeschlichen hat. Er denke sich dann oft: „Den würde ich nicht aufschreiben.“ Wildes Parken aber falle ihm auch sofort auf. Doch die Falschparker schreibe er ebenfalls nicht auf, wenn er frei hat, denn: „Da würde mir meine Frau was erzählen.“

Die Friseurin

„Gerade war ich einkaufen, da habe ich eine Dame gesehen, die hatte blaue Haare, schlecht gefärbt und schlecht geschnitten. Da habe ich gedacht: Oh Gott, die Arme.“ Ariela Grote-Pahl von „Haar Vision“ in Gräfelfing ist seit 35 Jahren Friseurin. „Ich glaube, da hast Du automatisch immer einen Blick auf die Haare.“ Doch mit Kritik hält sie sich meist zurück. „Sonst hat man die langjährige Freundin schnell nicht mehr.“ Nur sehr selten rate sie Freunden, ihren Friseur zu bitten, es anders zu machen.

Berufskrankheiten sind nicht nur im Würmtal zu Hause.