Mathe-Abitur: „Knackig, aber machbar“

Die Matheprüfungen für das Abitur haben bayernweit Protest ausgelöst. Sie waren nicht leicht, sagen Lehrer im Würmtal. Aber die Aufgaben seien machbar gewesen.

Würmtal –„Es war ein stückweit knackig“, sagt die Schulleiterin des Planegger Feodor-Lynen-Gymnasiums (FLG), Brigitte Schmid-Breining über das Mathe-Abitur vom vergangenen Freitag. Ihre Meinung teilen Schulleiter und Mathematik-Lehrer im Würmtal. Doch die bayernweiten Proteste von Schülern seien nicht unbedingt gerechtfertigt. Klippen habe es gegeben, aber Schmid-Breining ist überzeugt: „Es war machbar.“ Sie habe sich heuer mehr Gedanken über die Anforderung des Deutsch-Abiturs gemacht. Das habe den Schülern jedoch keine Probleme bereitet.

Aufgabenstellung am „oberen Rand“

Auch Sylke Wischnevsky, Oberstudiendirektorin am Gautinger Otto-von-Taube-Gymnasium, erklärt, die Aufgabenstellung habe sich am „oberen Rand“ bewegt. Aber sie sei zu bewältigen gewesen, da sei sie sich mit ihren Fachkolleginnen einig. „Die Prüflinge haben hart gearbeitet, und die zur Verfügung stehende Zeit haben sie ausgenutzt.“ Es habe von Schülerseite „keine spezifischen Reaktionen“ gegeben.

Lehrer des FLG und des Gräfelfinger Kurt-Huber-Gymnasiums (KHG) haben bislang auch keine Klagen gehört. Allerdings sitzen viele Abiturienten derzeit zu Hause und lernen, in der Schule lassen sie sich selten blicken.

„Es gibt von Jahr zu Jahr immer Schwankungen“, sagt Gudrun Back, Mathematik-Lehrerin am Gräfelfinger KHG. Auch sie hielt die Prüfungen für machbar. Richtig beurteilen könne sie die aktuelle Situation erst, wenn sie alle Arbeiten korrigiert habe. Derzeit stecke sie noch mitten in den Korrekturen. Sie räumt ein, dass die Schüler es gewohnt gewesen seien, dass sie Teil A der Prüfung einfach durchrechnen können und ihnen Teil B mehr abverlange. „Diesmal war auch in Teil A was zum Nachdenken dabei.“ Ihr sei auch aufgefallen, dass es heuer textlastiger, anwendungs- und kompetenzorientierter gewesen sei.

„Viele sind nicht fertig geworden“

KHG-Abiturientin Magalie Roß (18) fand das Mathe-Abitur „ziemlich anspruchsvoll im Vergleich zu den letzten Jahren“. Man habe deutlich mehr nachdenken müssen, weil die Aufgaben sehr textlastig gewesen seien. Roß: „Viele sind nicht fertig geworden.“ Sie selbst schaffte es gerade so, konnte aber ihre Arbeit nicht noch einmal durchlesen. Was Roß bedauert, sind die „großen Schwankungen“: „2018 soll laut Schülern und Lehrern einfach gewesen sein. Man hat keine gute Vergleichbarkeit der Leistungen mehr, wenn es im Jahr danach schwer ist. Und das soll das Abitur doch eigentlich bieten.“

Ob das Kultusministerium nach der angekündigten Prüfung der Aufgaben den Notenschlüssel anpassen werde, sei schwer einzuschätzen, meint Schmid-Breining. „Warten wir es einfach mal ab.“ Gudrun Back: „Ob das eine Chance hat, da bin ich skeptisch.“ Den Schülern rät Schmid-Breining jetzt, ruhig zu bleiben. Das Abitur ist ja noch nicht vorbei.