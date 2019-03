Schulen auf dem Weg in die digitale Zukunft

Die Würmtaler Schulen richten sich im digitalen Zeitalter ein. Neben „Whiteboards“ sind auch Dokumentenkameras und I-Pads inzwischen fast Standard. Das klassische Schulbuch ist aber nicht ausgestorben.

Würmtal– Die Würmtaler Schulen sind zunehmend digital unterwegs. Das Planegger Feodor-Lynen- und das Gräfelfinger Kurt-Huber-Gymnasium verfügen in jedem Klasszimmer und Fachräumen über digitale Tafeln, sogenannte Whiteboards, mit den dazugehörigen Beamern und Dokumentenkameras, außerdem über Computerräume. Hinzu kommen I-Pads für Lehrer sowie Koffer mit Leihgeräten für Klassen aller Jahrgänge. Die Neurieder Grundschule hat in drei Klassenzimmern Whiteboards mit Zubehör, in drei anderen Klassenzimmern Notebooks mit Beamern und Dokumentenkameras. Und in der Martinsrieder Grundschule gibt es ebenfalls in fast allen Klassenzimmern digitale Tafeln, außerdem einen Laptopwagen und zwei I-Pads. „Der Einsatz digitaler Medien im Unterricht ist für die Kinder natürlich ein Motivationspunkt. Wichtig ist aber auch, zu zeigen, wie sie mit den neuen Medien sinnvoll umgehen und wo sie ernst zu nehmende Informationen herbekommen“, sagt Pia Rieger, Rektorin der Neurieder Grundschule.

I-Pads und Laptops lassen sich mit der Tafel verbinden

Digitale Medien wie Tablets werden ein unverzichtbarer Bestandteil des Unterrichts der Zukunft. Darin sind sich die Würmtaler Schulen einig. Denn die Vorteile lägen auf der Hand: Die digitalen „Whiteboards“ können nicht nur beschrieben, „sondern es können auch fertige Tafelbilder und Grafiken darauf geladen und interaktive Software, Videos und vieles mehr abgespielt werden“, erklärt FLG-Direktoratsmitarbeiter Christian Frank. Die I-Pads und Laptops lassen sich mit der Tafel verbinden und über die Dokumentenkameras können Arbeitsblätter und Heftseiten projiziert werden. „Zum Beispiel im Handwerk-Arbeitsunterricht ist das praktisch, da die Handarbeitslehrerin auf diese Weise etwas vormachen kann, ohne dass Schüler direkt vor ihr stehen“, sagt Pia Rieger. Mit den Tablets benutzen die Schüler Lern-Apps, die es für alle Fächer gibt. Sie können so recherchieren, wie sich gut Gruppen- und Projektarbeiten durchführen lassen.

Das FLG und das KHG haben spezielle I-Pad-Klassen installiert, in denen die Schüler vorrangig mit Tablets arbeiten. „In den Klassen ersetzen die Tablets zunehmend die klassischen Hefteinträge“, sagt Christian Frank. Statt mit der Hand mitzuschreiben, tippen die Jugendlichen die Einträge auf die I-Pads ein. Ganz verschwinden sollen die klassischen Hefte und die Handschrift dennoch nicht. Auch das gedruckte Schulbuch wird es vorerst weiter geben.

Hilfreich beim Erlernen von Fremdsprachen

Die Tablets seien auch an anderer Stelle sinnvoll. „Zum Beispiel in Fremdsprachen können die Schüler die Aussprache gut üben. Statt einer Inhaltsangabe lässt sich mit den Tablets schnell ein Video drehen oder anschauen“, sagt Wolfgang Bürkle, zuständiger KHG-Lehrer.

Die Martinsrieder Grundschule könnte Tablets etwa „für unsere Klassen mit Deutsch als Fremdsprache gut gebrauchen“, sagt Rektorin Margit Baran-Lander. Mit den Pads hätten Klassen mit Schülern, die aus 20 Nationen kommen, die Möglichkeit, individuell im Unterricht einzelne Vokabeln nachschauen. Noch hat die Schule aber keinen kompletten Klassensatz. „Unsere Vision von dem Klassenzimmer der Zukunft ist, dass eines Tages jeder Schüler ein eigenes Tablet hat, das mit der anderen digitalen Ausstattung verbunden ist. Außerdem wollen wir von den stationären Computern wegkommen“, sagt Baran-Lander.

Wie alle Schulen haben die Martinsrieder im Rahmen eines bayernweiten Programms einen Digital-Plan geschrieben, was sie sich für zusätzliche Ausstattung wünschen und diesen bei der Gemeinde als Sachträger eingereicht. Andere Würmtaler Schulen arbeiten gerade an dem Plan. Die Sachträger entscheiden, welche Schule welche digitale Ausstattung erhält, was natürlich eine Kostenfrage ist.

Die meisten Würmtaler Schulen wünschen sich im Rahmen des Plans noch mehr Tablets. Im KHG kaufen hingegen die Schüler der ein oder zwei I-Pad-Klassen ab der neunten Klasse die Geräte selbst. „Was natürlich teurer ist als ein Schulbuch. Die Akzeptanz bei Eltern und Schülern ist trotzdem groß“, sagt Wolfgang Bürkle.