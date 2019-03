Zeitfenster für Einschulung geöffnet

Für den Zeitpunkt der Einschulung gelten jetzt neue Regeln. Eltern bekommen mehr Mitspracherecht. Das wird im Würmtal begrüßt. Doch es gibt Kritik an der Art der Einführung.

Würmtal – Der Wille der Eltern soll künftig mehr Gewicht haben. Wer noch nicht will, dass sein schulpflichtiges Kind eingeschult wird, kann dies jetzt leicht verhindern, sofern sein Kind zwischen dem 1. Juli und dem 30. September sechs Jahre alt wird. Einschulungskorridor heißt das Zauberwort im neuen Konzept des Kultusministers Michael Piazolo.

„Das finde ich total gut“, sagt die Rektorin der Gräfelfinger Grundschule, Angelika Nerz-Lidl. Bislang war der 30. September der Stichtag. Wer bis dahin sechs Jahre alt wurde, musste in die Schule. In Gräfelfing wurden bislang jährlich gut zehn Prozent der Kinder zurückgestellt. Dazu habe es ein schulpsychologisches und ein ärztliches Gutachten sowie eine Stellungnahme des Kindergartens gebraucht. Die Kinder würden eingeschrieben, und dann heiße es, sie sollen doch nicht kommen. Nerz-Lidl: „Ich weiß nicht, was das mit der Seele eines Kindes macht.“

Auch der Leiter der Planegger Grundschule, Sebastian Körber, begrüßt die Neuerung. „Die Eltern haben dadurch größere Entscheidungsfreiheit.“ Das Verfahren sei jetzt weniger bürokratisch. Doch die Zahl der Einschulungen werde sich dadurch nicht groß verändern. Rückstellungen gebe es an seiner Schule nur wenige.

Auch die Leiterin der Grundschule an der Würm in Stockdorf, Bettina Aufhauser, glaubt nicht, dass sich viel ändern wird. In Stockdorf gibt es die sogenannte flexible Klasse. Die Stufen Eins und Zwei werden gemeinsam unterrichtet. Die Kinder haben dort die Möglichkeit, den Stoff der beiden Jahrgänge auch in einem oder in drei Jahren zu lernen. „Wir haben jedes Jahr Kinder, die ein Jahr länger in der Flex bleiben. Gerade die Wackelkandidaten nehmen das in Anspruch.“ Im Schnitt seien es drei bis vier Kinder jedes Jahr. Zum Überspringen werde das Modell weniger häufig genutzt: im Schnitt nur einmal im Jahr. Was ihre Schule betrifft, sagt sie daher: „Es hätte den Korridor nicht unbedingt gebraucht.“

Die SPD im Landtag ist ihrer Meinung und bevorzugt statt des Einschulungskorridors, das Modell der flexiblen Grundschule zum Standard zu machen. In Planegg und Gräfelfing gibt es jenes Modell nicht, und so kommt der neue Korridor dort gut an.

Kritik gibt es allerdings von allen Seiten an der Art der Einführung. „Dass es schon heuer gelten soll, finde ich total daneben“, sagt Nerz-Lidl. „Zum nächsten Schuljahr wäre es traumhaft gewesen.“ Sie musste die Eltern der Vorschulkinder aufgrund der Neuerung heuer zweimal anschreiben, der erste Brief war schon vor Piazolos Ankündigung rausgegangen. In Planegg fand der Elternabend erst danach statt, aber auch Körber findet: „Es ist recht abrupt geschehen.“ Und Aufhauser bemängelt, dass es ihr nun an Planungssicherheit fehle. Schließlich werde nun ein Viertel der schulpflichtigen Kinder zu Wackelkandidaten.