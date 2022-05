Aus Überzeugung in der Pflege

Von: Victoria Strachwitz

„Enormer Zusammenhalt in unserem Haus“: (v.l.) die Leiterin des Evangelischen Pflegezentrums Planegg, Astrid Ühlein, Jelena Gnjidic und Mehmet Talay mit Bewohner Helmut Zendath im Rollstuhl. © Dagmar Rutt

Der Tag der Pflegenden wird heute international gefeiert. Pflegekräfte aus dem Würmtal erzählen wie sie zu diesem Beruf kamen, was er ihnen bedeutet, und warum sie ihn – trotz zwei schwieriger Jahre – nicht aufgeben.

Würmtal – Der Pflegeberuf hat einen schlechten Ruf: Wer ihn ergreift, muss für wenig Geld viel arbeiten, hat jede Menge Stress, ist einer hohen psychischen und körperlichen Belastung ausgesetzt und erfährt wenig Wertschätzung. Doch hört man den Pflegekräften in Altenheimen im Würmtal anlässlich des heutigen internationalen Tags der Pflegekräfte zu, erfahren sie im Alltag jede Menge Dankbarkeit, Herzlichkeit, Erfüllung und Vielseitigkeit.

Pflegekräfte aus dem Würmtal erzählen wie sie zu ihrem Beruf kamen - und warum sie bleiben

Sie sehen die Zufriedenheit der hilfsbedürftigen Menschen und ihr Lächeln. Sie erleben ein kollegiales Miteinander, Ernsthaftigkeit und Aufopferungsbereitschaft. Aus all diesen Gründen würden die hier befragten Pflegekräfte ihre Arbeit nicht gegen eine andere tauschen. Schönreden möchte die Arbeit in der Altenpflege aber auch im Würmtal niemand. Selbst die Leiterin des Evangelischen Pflegezentrums in Planegg, Astrid Ühlein (58), war in den vergangenen zwei Jahren nicht abgeneigt, den Beruf zu wechseln. „In der krisenhaften Pandemiezeit war die Belastung enorm. Die Belastung, die ich unseren Mitarbeitenden zumuten musste, die Belastung, die ich den Bewohnern und Bewohnerinnen und deren Familien im Lockdown zumuten musste, haben mich an meine Grenzen gebracht“, sagt sie.

Aufgeben, war für die gelernte Krankenschwester und studierte Haushalts- und Ernährungswissenschaftlerin keine Option. „Der enorme Zusammenhalt in unserem Haus und mein Verantwortungsbewusstsein haben mich gehalten.“ Doch nicht nur das: „Ich erlebe die Arbeit mit und für Menschen als eine Art Berufung, denn es braucht dafür viel Einfühlungsvermögen, Freude und innere Zufriedenheit.“

Aus Überzeugung in der Pflege: Aufgeben war keine Option

Auch Jelena Gnjidic (40) war der Gedanke, den Beruf zu wechseln nicht immer fern. „Meine Arbeit ist belastend für die Psyche und den Körper“, erklärt die stellvertretende Wohnbereichsleitung des Evangelischen Pflegezentrums Planegg. Doch auch sie blieb. „Ich wollte immer diese Arbeit ausüben und für Menschen da sein, wenn sie am meisten jemanden benötigen.“ Zwar habe sie zunächst ein Wirtschaftsstudium abgeschlossen. Doch als sie 2016 mit ihrer Familie nach Deutschland zog, beschloss sie, es sei nicht zu spät, sich in dem Beruf zu verwirklichen, dem sie immer nachgehen wollte. „Mein ganzes Leben habe ich mich als eine Person gesehen, die anderen Menschen hilft.“ Seit fünf Jahren ist sie nun in der Altenpflege tätig.

Quereinsteiger wie Gnjidic sind keine Seltenheit in den Altenheimen im Würmtal. Nachdem er zwei handwerkliche Berufe erlernt hatte, stellte auch Kai Hasselmann im Alter von 28 Jahren fest, dass ihn das, was er als Zivildienstleistender beim Deutschen Rote Kreuz mit 19 Jahren erlebt hatte, nicht losließ. Er entschied sich für einen sozialen Beruf, „wo ich intensiv am und mit dem Menschen arbeiten darf“. Heute sagt Hasselmann: „Ich bin jetzt 21 Jahre in der Pflege tätig, und dieser Beruf füllt mich voll und ganz aus.“ Der 49-Jährige ist seit September stellvertretender Wohnbereichsleiter im Caritas-Altenheim Maria Eich in Krailling. „In meinen 21 Jahren in der Altenpflege habe ich nie überlegt, den Beruf zu wechseln. Ich sehe dies für mich als eine Berufung.“

Der Pflegeberuf als Berufung

Für Mehmet Talay (54), Fachkraft im Pflegezentrum Planegg, kam es ebenfalls nie in Frage den Pflegeberuf zu wechseln – wenn dann hätte er vielleicht in einem Krankenhaus weitergearbeitet. Aber auch das kam letztlich nicht in Frage. „Es bereitet mir eine große Freude, den pflegebedürftigen Menschen zu helfen; wenn ich sehe, dass ich unsere Bewohner glücklich mache, ist das für mich ein Zeichen der Anerkennung und ich kann jeden Abend mit gutem Gewissen schlafen gehen.“ Vor 22 Jahren hatte ihm ein Freund von der Ausbildung als Altenpfleger erzählt und Talay traf damals gleich die richtige Entscheidung.

Angelika Friedrich (62), die als Pflegehelferin im Caritas-Altenheim St. Gisela in Gräfelfing arbeitet, ist gelernte Zahnarzthelferin. Als Quereinsteigerin betrachtet sie sich aber nicht. Sie sei immer für kranke Menschen da gewesen. Seit 17 Jahren arbeitet Friedrich als Pflegehelferin. Sie schätzt die „Beständigkeit, Zufriedenheit und Freude in der Arbeit“.

Pflegekräfte wünschen sich mehr Wertschätzung durch die Gesellschaft

Ihre Kollegin Jasmina Halilovic (26), stellvertretende Pflegedienstleitung in St. Gisela in Gräfelfing, ist noch nicht so lange dabei aber ebenfalls erfüllt von der täglichen Dankbarkeit der Bewohner, die sie umsorgt. Die demenzielle Erkrankung ihres Großvaters hatte bei ihr das Interesse an dem Beruf geweckt. Seit acht Jahren übt sie ihn aus, freut sich, die Bewohner zufriedenzustellen und unterrichtet Auszubildende.

Wie Ühlein sagt, der Pflegeberuf ist eine Art Berufung für die es viel Einfühlungsvermögen, Freude und innere Zufriedenheit braucht. „Sicherlich gibt es auch andere Berufe, die dies erfüllen.“ Doch keiner der hier befragten, möchte einen anderen Beruf ausüben. Deutlich mehr Wertschätzung durch die Gesellschaft würden sie sich dennoch wünschen.