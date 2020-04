Plädoyer für „faires, zeitnahes Abitur“

Wann finden die Abiturprüfungen statt – und wird es sie in der derzeitigen Ausnahmesituation überhaupt geben? Würmtaler Lehrer plädieren für ein Abitur noch in diesem Schuljahr. Die Konsequenzen für die Schüler wären sonst zu negativ.

Würmtal– „Die Schüler sitzen jetzt zu Hause und lernen. Sie stehen mit den Lehrern in Kontakt, sie sind vorbereitet. Zwei Jahre lang – und jetzt erst recht. Diesen Jugendlichen darf man aus meiner Sicht die Perspektive, ihr Wissen in der Prüfung zu zeigen, nicht nehmen“, sagt Angelika Lawo, die am Planegger Feodor-Lynen-Gymnasium (FLG) Fachbetreuerin für Geschichte und Sozialkunde ist. Denn es komme ja noch hinzu, „dass es kein unmittelbares Danach für sie gibt. Kein Plan funktioniert, kein Sommerjob, kein Praktikum, keine Auslandsreise. Nicht einmal die große Feier mit dem schicken Outfit und den stolzen Eltern“, sagt Lawo.

Hoffnung, dass es bei einmaliger Verschiebung bleibt

Ein Aufweichen des derzeitigen Shutdownsollte daher zunächst den Abiturienten ein „faires, zeitnahes Abitur“ ermöglichen, meint Lawo. Es sei gut, dass die Bayerische Staatsregierung den Termin für die Prüfungen um drei Wochen verschoben hat. „Ich hoffe nun aber sehr, es ist möglich, auch dabei zu bleiben“, sagt die ehemalige Planegger Bürgermeisterkandidatin, die auf ein weiteres Problem hinweist. „Den Abiturienten fehlen auch die abschließenden Wochen des Halbjahres 12/2 – häufig mit der wichtigen Schulaufgabe in einem Kurs“, so Lawo. Ihren eigenen Geschichts- und Sozialkundekurshabe sie zwar abschließen können, weil die Klausur bereits in der zweiten Märzwoche stattfand. Allerdings konnten zwei Schüler, die in den Faschingsferien in Südtirol waren, bei der Klausur nicht dabei sein. Für solche Fälle und Kurse, die vor dem Shutdownnicht mehr abgeschlossen wurden, brauche es eine politische Lösung, sagt Lawo.

„Oberste Priorität“ haben die Abiturienten für Sylke Wischnevsky, Direktorin des Gautinger Otto-von-Taube-Gymnasiums (OvTG) derzeit. Eine komplette Verschiebung des Abiturs „geht gar nicht“ meint auch die Gautinger Schulleiterin mit Blick auf den anschließenden Uni-Start und andere Termine. Wischnevsky möchte „nicht spekulieren“, sagt aber klar: „Es wird ganz sicher Wege geben, das Abitur abzuhalten und das Halbjahr 12/2 abzuschließen, auch wenn es natürlich eine schwierige Situation ist.“

Abiturienten bereiten sich zu Hause vor

Die Abiturienten ihrer Schule bereiteten sich derzeit zu Hause auf das Abi vor und stünden über die üblichen elektronischen Kommunikationsmittel mit ihren Lehrern im Kontakt. Hier sei das OvTG schon länger „hervorragend“ aufgestellt, sagt Wischnevsky. Als einzelne Rektorin und Schule könne sie zurzeit natürlich nur „auf Sicht“ fahren und sich selbstverständlich nach den Vorgaben des Kultusministeriums und der allgemeinen Situation richten. Im OvTG sei es aber auf jeden Fall räumlich möglich, die Abi-Prüfungen mit den nötigen Vorkehrungen wie viel Abstand abzuhalten. Neben den Turnhallen sei etwa auch eine Lösung in Kleingruppen in vielen verschiedenen Klassenzimmern denkbar.

Wie es mit den Schulen in Bayern weitergeht, lesen Sie hier.