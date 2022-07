Rätsel um Schädelverletzung

Von: Victoria Strachwitz

Wie wurde das Opfer verletzt? Der blutige Streit in einem Planegger Schönheitssalon wurde erneut vor Gericht verhandelt.

Würmtal – Das Felsenbein gehört zu den härtesten Knochen des Schädels. „Da braucht es eine ganz massive Gewalteinwirkung“, wenn dieser Knochen bricht, sagt Rechtsmediziner Professor Dr. Oliver Peschel. Am Landgericht München I ist der 48-jährige Kosovare Z. aus Krailling wegen Totschlags angeklagt. Er soll den mutmaßlichen Geliebten seiner Frau verprügelt haben, als die beiden Männer an Pfingsten im vergangenen Jahr in einem Planegger Schönheitssalon aufeinandertrafen. Seitdem sitzt der Tatverdächtige in Untersuchungshaft, der Geschädigte kann von Glück reden, dass er noch lebt, folgt man dem Gutachten des Rechtsmediziners. Er trug mehr als nur eine Felsenbeinfraktur davon und ist nach diversen Operationen am Kopf und einem monatelangen Krankenhausaufenthalt schwer gezeichnet.

Blutige Streit in Planegger Schönheitssalon erneut vor Gericht

Gestern tagte das Landgericht in dieser Angelegenheit zum vierten Mal. Es drehte sich hauptsächlich um die Weise, wie das Opfer verletzt wurde. Der für die Spurensicherung zuständige Kriminalhauptkommissar war als Zeuge geladen und erklärte: „Das Tatmittel an sich konnte nicht aufgefunden werden.“ Tatort und Wohnung des Beschuldigten waren nach dem Streit durchsucht worden. An einem Hammer, den die Spurensicherung in der Wohnung des Angeklagten gefunden hatte, seien keine Blutspuren gewesen – anders als auf einer Hose.

Professor Dr. Peschel ließ ein Modell des Schädels des Opfers kursieren, auf dem die Verletzung deutlich zu sehen war. In seinen Ausführungen dazu untermauerte er die Ansicht der Spurensicherung: „Ein Hammer scheidet aus.“ Die Form der Verletzung passe nicht dazu. Auch ein abgerundeter Schläger sei es definitiv nicht gewesen. Fakt ist: „Es ist geschlagen worden“, so Peschel. Dafür hätten Rötungen an den Händen des Angeklagten gesprochen.

In Planegg schlug ein Kraillinger einen Schweizer mehr als krankenhausreif

Es spräche viel dafür, dass die Nasenbeinfraktur und die Verletzungen an den Lippen durch Schläge mit der Faust zustande kamen. Doch die Fraktur auf Höhe der Hutkrempe lasse sich nicht so einfach auf eine Schlagverletzung zurückführen. Derartige Verletzungen seien in der Regel auf einen Sturz zurückzuführen. Außerdem spreche für einen Sturz, dass bei dem Opfer eine Coup-Contrecoup-Verletzung vorlag, also Verletzungen an beiden Seiten des Schädels. „Das Verletzungsmuster, wie wir es hier haben, ist vereinbar mit der Entstehung durch ein Sturzereignis“, befand Peschel.

Z. hatte bereits zu Beginn des Prozesses angegeben, er habe zugeschlagen, dadurch sei sein Opfer zu Boden gegangen und habe sich dabei den Kopf angeschlagen. Doch Peschel findet, dass das Metallrohr, an dem das Opfer sich angeschlagen haben soll, auch nicht sehr gut zur Form der Verletzung im Schädel passe. Ein Faustschlag und Schuhe passten ebenfalls nicht. Vorläufiges Fazit: „Es ist schwer bis gar nicht einsortierbar.“ Kommende Woche tagt das Gericht erneut.