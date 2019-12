Einbrecher erfolgreich aussperren

Es ist eine traurige Tradition: Sobald die Tage kürzer werden, nehmen Einbrüche zu – verstärkt sogar vormittags. Auch im Würmtal wurde wieder eingebrochen, zuletzt in ein Einfamilienhaus in der Sudetenstraße in Gräfelfing. Es gibt aber eine Reihe einfacher Möglichkeiten zur Prävention.

Würmtal – „Wenn es früher dunkel wird, nutzen dies Einbrecher natürlich aus. Wir haben aber teils durchaus Erfolge bei der Aufklärung“, sagt Jürgen Bigott, stellvertretender Leiter der Planegger Polizeiinspektion. Die Würmtaler Polizei hat in der Vergangenheit bei Phasen mit besonders vielen Einbrüchen immer wieder personelle Verstärkung bekommen. Auch in den kommenden Monaten fahren die Beamten verstärkt Streife durch die Würmtal-Gemeinden. „Die Sicherheit der Bürger liegt uns natürlich am Herzen“, sagt Bigott. Bürger können sich daher bei der Polizei zur Einbruchsprävention beraten lassen. Außerdem gibt es ein Nachsorgeangebot für Opfer. Grundsätzlich bittet die Polizei alle Bürger, aufmerksam zu sein „und etwa verdächtige Personen bei uns zu melden. Es ist besser, einmal zu viel anzurufen als einmal zu wenig“, sagt Bigott.

Zwei Schmuckstücke mitgenommen und entkommen

„Die Zahl der Einbrüche nimmt im Zeitraum von November bis Februar zu. Erst kürzlich waren Unbekannte tagsüber in ein Haus in der Gräfelfinger Sudetenstraße eingedrungen. Sie entwendeten zwei Schmuckstücke und entkamen unerkannt.

„Der Glaube, Einbrüche fänden nur bei Dunkelheit statt, ist überholt. Es gibt immer mehr Einbrüche am Vormittag“, sagt Matthias Wemmers, Vertriebsleiter des Stockdorfer Unternehmens „Schmid Alarm“. Es ist wohl oft unauffälliger, wenn vormittags ein Lieferwagen vor einem Haus parkt, als nachts, vermutet Wemmers. „Insgesamt werden die Täter immer dreister. Früher war ein Täter-Opfer-Kontakt bei einem Einbruch die absolute Ausnahme, in letzter Zeit haben wir drei bis vier Fälle mitbekommen“, sagt Wemmers.

Neben individuellen Maßnahmen je nach Objekt gebe es aber einige grundlegende Möglichkeiten der Prävention. „Die wichtigsten Maßnahmen sind organisatorischer Art. Wenn man zum Beispiel in ein Haus neu einzieht, sollte unbedingt der Zylinder am Schloss ausgewechselt werden. Manchmal bekommen wir mit, dass es in einem Objekt schon vier Mieter gab, aber immer noch der gleiche Zylinder vorhanden ist“, sagt Wemmers. Als neuer Bewohner könne man so nicht kontrollieren, wer Schlüssel zu dem Haus habe. „Auch ein Ersatzschlüssel unter der Fußmatte geht gar nicht, wird aber von vielen Leuten genauso gemacht. Manche sperren die Tür gar nicht ab“, erzählt Wemmers.

Sicherheitsprofis empfehlen mechanische Maßnahmen

Die zweitwichtigste Ebene des Schutzes seien mechanische Maßnahmen. Sicherheitszylinder an den Schlössern, Fensterbeschläge mit pilzkopfförmigen Zapfen („Pilzkopfverriegelung“), die einen Aushebelschutz bieten, sowie abschließbare Fenstergitter würden viel bringen. Heruntergelassene Rollläden seien hingegen nur für ungeübte Täter ein Hindernis und eine Lärmquelle, für geübte Täter nicht.

Erst an dritter Stelle kommen elektronische Maßnahmen, so Matthias Wemmers. Für die Türen empfehlen die Stockdorfer Experten die klassische Alarmanlage, die bei einem Wachdienst aufgeschaltet sein sollte. Hinzu sollten Bewegungsmelder in Räumen im Erdgeschoss kommen beziehungsweise dort, wo ein Tresor steht oder wertvolle Sachen wie Schmuck aufbewahrt werden. „Wir achten natürlich auf das Verhältnis von Kosten und Nutzen. Mit einer zusätzlichen elektronischen Sicherung jedes Fensters verdoppelt sich das Kostenvolumen ungefähr“, sagt Matthias Wemmers.

Auch der deutschlandweite Verband der Sachversicherer (VdS) empfiehlt deshalb als elektronische Mindestsicherung nur die von Türen plus Bewegungsmelder, da der Effekt dann ähnlich wie bei einer zusätzlichen Fenstersicherung ist. „Die elektronische Sicherung von Fenstern macht Sinn, wenn ich auch geschützt sein will, während ich mich in einem Gebäude aufhalte“, sagt Wemmers. „Eine Video-Anlage ist dann nützlich, wenn ich einen Überblick über das Gelände behalten will.“ Im Falle des Falles sei dann auf den Bildern aber oft nur eine dunkle Gestalt mit Mütze zu sehen. „Statt eine Kamera aufzuhängen, die einfach so mitfilmt, empfehlen wir daher, lieber das gleiche Geld in mechanischen Schutz zu investieren“, sagt Matthias Wemmers.





Vor fast genau einem Jahr lebten die Anwohner in Gauting und Krailling in Angst und Schrecken vor einem Einbrecherduo.