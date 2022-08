„Ein Tropfen auf den heißen Stein“

Von: Lara Listl

Wegen mangelnder Niederschläge rechnet Rudolf Heidrich auf seinem Acker in Frohnloh heuer mit unterdurchschnittlich kleinen Kartoffeln und weniger Ertrag. a © Dagmar Rutt

Die Würm mancherorts ein Rinnsal, die Böden tief trocken, Pflanzen verdorrt, die Wälder staubig: Der Mangel an Niederschlag hat selbst das grüne Würmtal gezeichnet. Am Wochenende hat es nun endlich mehrere Stunden lang ausgiebig geregnet. Der Merkur hat Förster, Landwirte und Wasserexperten gefragt: Hat der Regen etwas gebracht, oder braucht es viel mehr?

Würmtal – Endlich ist er gefallen – der lang ersehnte Regen im Würmtal. „Der Niederschlag war relativ hoch“, sagt Christian Wenzel. 55 Liter pro Quadratmeter sind laut dem Technischen Leiter der Abwasserbeseitigung des Würmtal Zweckverbands (WZV) von Samstag bis Sonntag über das Würmtal vom Himmel gefallen (Stand Montag, 29. August).

Würmtaler Natur leidet unter Niederschlagsmangel

Petra Heidrich maß auf ihrem Heidrichhof in Frohnloh am Sonntagmorgen 26 Liter pro Quadratmeter. „Wir freuen uns über jeden Tropfen.“ Für den Körnermais habe der Regen am Wochenende viel gebracht. Doch nach der langen Trockenphase sei der Niederschlag der letzten Tage „nur ein Tropfen auf den heißen Stein“.

Wenig Schnee im Winter, kaum Schmelzwasser – „inzwischen ist es problematisch“, sagt Petra Heidrich. Die Schäden der heißen, sonnigen und trockenen Wochen seien nicht mehr auszugleichen. So fehlte den Kartoffeln in ihrer Wachstumsphase der Regen – weshalb die Heidrichs bei der Hochernte im September schon jetzt mit einem eher unterdurchschnittlichen Ertrag rechnen. Auch die Größe der Kartoffeln wird nach Rudolf Heidrichs Einschätzung wegen des Wassermangels im Wachstum kleiner als üblich ausfallen. „Ohne Wasser geht halt nichts“, fasst Petra Heidrich zusammen.

Neuanpflanzungen im Forstrevier Gauting teils vertrocknet

Diese Worte kann Harald Appelt nur zu gut bestätigen. Als Revierleiter des Forstreviers Gauting hat er miterlebt, wie Neuanpflanzungen aus diesem Frühjahr wegen mangelnder Niederschläge im bisherigen Sommer vertrockneten. Manche Bäume haben bereits ihr Laub abgeworfen, und den Nadelbäumen „geht es auch nicht gut“.

Hilfe habe der Regen am Wochenende auf jeden Fall gebracht. „Jeder Regen ist gut, der am Wochenende war sehr gut“, sagt Appelt. Und meint damit den nicht zu starken Regen, der über einen längeren Zeitraum von zwei Tagen fiel und somit gut im Boden versickern konnte. Hätte es im selben Zeitfenster deutlich kürzer und heftiger geregnet, hätte der Boden weniger Zeit gehabt, die Niederschläge aufzunehmen. Wie lange die Natur vom verregneten Wochenende profitiert, hängt nun vom Wetter der kommenden Tage und Wochen ab. Wird es erneut heiß und regenarm, können sich die Pflanzen kaum erholen.

Wasserpegerl der Würm weiterhin „sehr niedrig“

Den Wasserpegel der Würm stuft der Niedrigwasser-Informationsdienst Bayern weiterhin als „sehr niedrig“ ein. Zwar ist der Abfluss laut der Website von Freitag, 26. August, bis Sonntag, 28. August, von 1,71 auf 2,68 Kubikmeter pro Sekunde gestiegen, damit aber noch nicht im Normalbereich.