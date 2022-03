Würmtaler Tankstellenbetreiber: „Die Menschen kommen mit Kanistern“

Von: Victoria Strachwitz

Lange Schlangen bilden sich vor der Neeb-Tankstelle im Lochhamer Gewerbegebiet. Sie gilt im Würmtal als preisgünstig. Der Liter Diesel kostete am Montag (7. März) noch 1,98 Euro, einen Tag später bereits 2,08. © Dagmar Rutt

Die Preise für Kraftstoff gehen durch die Decke. Jeden Tag wird das Tanken teurer. Im Würmtal sorgen einige mit dem Füllen von Kanistern vor.

Würmtal – Solche Preise hat Ernst Nast noch nicht erlebt. „Wir hatten ja auch noch nie einen Krieg“, sagt er. Seit 36 Jahren betreibt Nast die Agip Service Station in Planegg. So schnell konnte er den Preisen für Benzin und Diesel noch nie beim Klettern zuschauen.

Benzin- und Dieselpreise steigen bei Würmtaler Tankstellen rasant wie nie

Wolfgang Lederer, Geschäftsführer der Gebrüder Neeb GmbH & Co. KG, betreibt eine Tankstelle am Lochhamer Schlag. Der Preis für einen Liter Benzin E5 lag dort gestern bei 2,12 Euro – am Tag zuvor waren es noch zehn Cent weniger, eine Woche zuvor waren es 28 Cent weniger. Der Preis für Diesel lag bei ihm gestern bei 2,08 Euro pro Liter. Eine Woche zuvor kostete er noch 38 Cent weniger. „Das merkt man schon“, sagt Lederer. Er findet es schwierig, dass der Preis in so kurzer Zeit so rasant steigt. „Für uns ist das keine positive Entwicklung. Das schürt Frust“, meint er. Weil die Tankstelle der Gebrüder Neeb GmbH stets eine der günstigsten Tankstellen in der Region ist, ist die Nachfrage nach Sprit dort ungebrochen. Vor den Zapfsäulen bilden sich Schlangen. „Die Menschen kommen mit Kanistern“, sagt Lederer.

Die Kraillinger Jet-Tankstelle gilt ebenfalls als günstig. Gestern stieg dort der Preis für einen Liter Diesel im Laufe des vormittags von 2,069 Euro auf 2,159 Euro, Super kostete erst 2,119, dann 2,169. Betreiber Michael Brauner sagt, auch bei ihm sei die Nachfrage ungebrochen. „Mein Hof ist voll.“ Mit Kanistern komme keiner mehr. „Das ist schon vorbei, weil es keine Kanister mehr gibt. Das ist schon durch.“

Lange Schlangen vor Würmtaler Tankstellen

An der Aral-Tankstelle in Neuried ist bislang kein Kanister aufgefüllt worden. Dort lag der Preis für einen Liter Benzin E5 gestern aber auch bei 2,239 Euro und für Diesel bei 2,269 Euro. Eine Angestellte, die nicht namentlich genannt werden möchte, erzählt: „Die Leute nehmen sich die Quittungen mit, weil sie nicht glauben können, für wie viel sie tanken. Das ist einmalig. Ich weiß nicht, ob die sich das einrahmen.“ Die Kunden seien schockiert, „so wie wir alle“. Bei der Aral- sowie der Jet-Tankstelle werden die Preise zentral vom Konzern gesteuert. Lederer kann die Preise an seinen Zapfsäulen selbst bestimmen. Aber auch er sagt: „Wir sind gezwungen, die Preise umzulegen. Wir verdienen nicht zwangsläufig mehr.“

Jeden Tag prüft Lederer mithilfe der Internetseite www.clever-tanken.de die Preise der Wettbewerber. Dabei stellt er neuerdings fest: „Die Seite ist immer down.“ Er meint, das könne daran liegen, dass die Menschen zunehmend preissensibel werden und die Seite mehr Zugriffe erfahre. Mit seinem Preis für Diesel kann er im Moment gut punkten, denn anders als an vielen anderen Tankstellen liegt der Preis dafür noch wie gewohnt unter dem für Benzin. Aber er sagt: „Das wird sich bei uns auch in den nächsten Tagen ändern.“ Der Einkaufspreis sei gestiegen, aktuell verkaufe er noch Restware. Immerhin kann Lederer sagen: „Ware bekommen wir noch, die Versorgung ist bis jetzt gesichert.“ Und auch Brauner meint, die Versorgung sei gewährleistet.