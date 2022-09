Würmtal-Tisch: Zahl der Kunden explodiert

Von: Nicole Kalenda

Teilen

„Es ist extrem wichtig, dass die Menschen, die hier arbeiten, Wertschätzung bekommen“, sagt Jutta Reichert (l.), die am Mittwoch Kerstin Schreyer (2.v.l.) über das Gelände des Würmtal-Tischs führte. Viele wüssten nicht, dass die Helfer ehrenamtlich tätig sind. © Michael Schönwälder

Der Krieg in der Ukraine hat die Arbeit des Würmtal-Tischs verändert. Mehr als die Hälfte der Kunden kommt inzwischen aus dem von Russland überfallenen Land. Um den Andrang bewältigen zu können, erhalten ukrainische Geflüchtete nur alle drei Wochen gespendete Lebensmittel.

Gräfelfing – Seit 2006 gibt der Würmtal-Tisch Lebensmittel, die sonst vernichtet würden, an Bedürftige weiter. Aktuell haben 521 Menschen aus Gräfelfing, Planegg, Krailling und Neuried den notwendigen Nachweis erbracht, 290 Erwachsene und 231 Kinder. Davon stammen 158 Erwachsene und 137 Kinder aus der Ukraine. 13 Nationalitäten werden versorgt, Ukrainer machen zurzeit 57 Prozent aus. „Das ist so explodiert“, sagt Jutta Reichert, die zum fünfköpfigen Führungsteam des Würmtal-Tisches gehört. „Unsere Mitarbeiter müssen deutlich mehr Zeit investieren. Wir brauchen mehr Spendergeschäfte, mehr Fahrer, mehr Fahrzeuge.“ Während alle anderen wöchentlich Waren erhalten, wurden die ukrainischen Geflüchteten in drei Gruppen geteilt, die sich abwechseln. Seit April hilft eine Dolmetscherin.

Kerstin Schreyer zu Besuch

Ausgabetag ist immer der Mittwoch. Am ersten Mittwoch im September bekam der Würmtal-Tisch jetzt Besuch von Kerstin Schreyer, CSU-Landtagsabgeordnete für den Stimmkreis München-Land-Süd und von 2018 bis 2020 bayerische Sozialministerin. „Durch die Geflüchteten aus der Ukraine verändert sich die Dynamik. Ich möchte vor Ort hören, wie die Situation ist“, sagte Schreyer.

Sie traf auf einen herausragend organisierten Würmtal-Tisch, bei dem sich rund 50 Helfer ehrenamtlich einbringen. Es gibt einen Pool von Fahrern, die am Mittwoch um 8 Uhr die Geschäfte anfahren, die Waren spenden. Andere bereiten die Waren auf Tischen in zwei Abteilungen auf dem Gelände des TSV Gräfelfing auf: eine für Obst und Gemüse, die andere für den Rest, also etwa Brot, Nudeln, Wurst, Kaffee, Schokolade und Milchprodukte. Der Würmtal-Tisch hat ein Computersystem eingeführt. Die Kunden haben QR-Codes, die gescannt werden und sie einer Gruppe mit einem bestimmten Zeitfenster zuordnen. Innerhalb der Gruppe wird rolliert, wer an einem Ausgabetag als Erster die Tische mit den Waren abläuft, rutscht am nächsten nach hinten. Damit jeder das gleiche Volumen mit nach Hause nimmt, gibt es größere naturweiße Stofftaschen für Erwachsene und kleinere schwarze für Kinder, die bei jeder Ausgabe wieder mitgebracht werden. Der Kunde wählt zwischen Kartoffeln, Zwiebeln, Gurken, Birnen, Bananen, manchmal sogar Blumen, Nudeln, Knödelteig. Fleischwurst, Semmeln und Brot. Die Helfer packen die Waren in die Taschen.

FFP2-Maskenpflicht

Weil die Helfer meist älter und damit stärker gefährdet sind, was eine Covid-19-Erkrankung betrifft, „legen wir Wert darauf, dass die Kunden zweimal geimpft sind“, sagt Reichert. Die Geflüchteten aus der Ukraine „mussten zuerst in den Rhythmus reinkommen“. Solange sie nicht geimpft waren, wurden die Tüten von den Helfern zusammengestellt und ihnen am Eingang zum Gelände überreicht. An den Tischen in den Innenräumen herrscht FFP2-Maskenpflicht.

„Wenn ich etwas tun kann, sagen Sie es mir“, so Schreyer nach dem Rundgang. Zwei Wünsche Reicherts wird sie nicht erfüllen können: „Von allem ein bisschen mehr“ und „kräftige Menschen, die gut Kisten schleppen können“. Da sind schon einmal 30 Kilogramm Kartoffeln aus dem Auto zu hieven, was besonders ältere Helferinnen vor Probleme stelle.