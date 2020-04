Das Würmtal verzichtet auf Maibaum-Feiern

Aufgrund der aktuellen Ausnahmesituation werden nach und nach auch die Maifeiern und das Aufstellen der Maibäume abgesagt. Manche Veranstalter warten noch die nächsten Tage ab. Zum Beispiel die Siedlervereinigung Pentenried will ihre Feier aber später nachholen.

Würmtal– Die traditionellen Feierlichkeiten am 1. Mai, der dieses Jahr ein Freitag ist, haben bereits die Maibaumfreunde Stockdorf und der Planegger Trachtenverein D’Almarösler abgesagt. „Wir haben, auch nach einer Besprechung mit dem Forst Kasten, alles komplett auf 2021 verschoben. Eine Maifeier passt unserer Meinung nach dieses Jahr einfach nicht in die derzeitige Situation“, sagt Erhard Halmich, erster Vorstand der Maibaumfreunde Stockdorf. Der Stockdorfer Verein wechselt beim Ort seiner Maifeier alle drei Jahre zwischen dem Stockdorfer Baierplatz und dem Forst Kasten zwischen Neuried und Gauting – heuer hätte die Feier am Forsthaus Kasten stattgefunden.

Auch der Planegger Trachtenverein D’Almarösler „wird am 1. Mai nichts machen, ein Baum wird ohnehin nur alle fünf Jahre neu aufgestellt, was dieses Jahr sowieso entfällt“, heißt es aus dem Verein. Die Almarösler feiern normalerweise auf dem Planegger Marktplatz mit Blaskapelle, der Jugendgruppe des Vereins und einem Weißwurstfrühstück.

Natur-Erlebnisgarten derzeit ohnehin geschlossen

„Alles abgesagt“ hat auch der Garten- und Landespflegeverein Krailling (GLV), der sonst stets eine Maifeier in seinem Natur-Erlebnisgarten mit einem Rundgang durch die erwachende Natur anbietet. „Der Garten ist im Moment generell zu, nur die Vereinsleitung hat Zutritt“, sagt die erste Vorsitzende Heidi Weigert. Eigentlich wollte der GLV in diesem Jahr einen neuen Baum aufstellen.

Auch die Siedlervereinigung Pentenried hat ihre traditionelle Maifeier mit Livemusik und Schmankerln bereits gestrichen. „Wenn möglich, wollen wir die Feier aber in einiger Zeit nachholen, ich glaube aber, dass bis zu den großen Ferien wohl nicht mehr viel passieren kann“, sagt der Vorsitzende Adolf Lorenz. Sobald die Coronakrise wieder vorbei ist, „werden die Leute Zerstreuung suchen und auch brauchen, die Psyche ist nach einer solchen Situation immer wichtig“, meint Lorenz.

In der Kraillinger Ortsmitte war ohnehin keine Baumaufstellung geplant. Eine solche werde es erst geben, „wenn die neue Ortsmitte fertig ist“, sagt Gemeinde-Sprecher Alexander Broschell.

Auch die Maifeier in der Ortsmitte von Frohnloh der Dorfgemeinschaft Frohnloh mit eigentlich geplantem Aufstellen eines neuen Maibaums, frischen Hendln und Fassbier ist bereits abgesagt.

Neurieder Maibaum-Verein wartet noch ab

Der Neurieder Maibaum-Verein wartet noch ab, wie sich die Situation in den nächsten beiden Wochen entwickelt. „Wir hatten aber ohnehin keinen neuen Baum geplant, ein Tanz in den Mai ist mit Sicherheit hinfällig. Ein Frühshoppen ließe sich aber innerhalb von zwei Tagen auf die Beine stellen“, sagt der Vorsitzende Felix Lechner. In den vergangenen Jahren hatte der Verein stets einen großen Tanz in der Grundschulaula mit Auftritten und einer Bar organisiert. Was dieses Jahr sein wird, entscheiden die Neurieder wohl am kommenden Wochenende. Die Grundlage für diese Entscheidung sei, ob eine Feier „möglich, aber vor allem auch ungefährlich für die Leute wäre“, sagt Felix Lechner.

Die Maibaumfreunde Gräfelfing hätten nach ursprünglichem Plan bereits am 4. März ihren Baum aus dem Wald geholt. Durch die nach wie vor geltende Ausgangsbeschränkung, dass maximal zwei Personen im Freien zusammen unterwegs sein dürfen, „wäre das sowieso ein bisschen schwierig geworden, zwei sind fürs Baumholen ein bisschen zu wenig“, sagt der Vorsitzende Markus Feuerer schmunzelnd. Das traditionelle Fest der Gräfelfinger am 1. Mai wird es ebenfalls nicht geben. Der neue Baum „wird aber in jedem Fall irgendwann aufgestellt, das sind wir schon den beiden Spendern, den Familien Renner und Stürzer, schuldig“, sagt Markus Feuerer. Die Frage sei nur, wann. Die traditionelle Versteigerung von Teilen des alten Baums der Gräfelfinger fand im vergangenen November statt.