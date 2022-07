Lieblingswörter: „glücklich, zufrieden, Liebe“

Krieg in der Ukraine

Die neuen Deutschkurse der VHS Würmtal für ukrainische Flüchtlinge stoßen auf rege Nachfrage – ein großer Erfolg.

Von Jana Popp

Würmtal – „Am 2. März haben wir die ersten Anmeldungen entgegengenommen, am 3. März waren die Kurse schon überfüllt“, erzählt Julika Bake, Geschäftsleiterin der VHS Würmtal. Das VHS-Team stellte innerhalb weniger Wochen Deutschkurse für ukrainische Flüchtlinge auf die Beine – ohne vorerst zu wissen, ob es dafür besondere Zuschüsse geben würde. Inzwischen gibt es elf Kurse, die zweimal – und einer sogar dreimal – in der Woche in einer der Würmtalgemeinden Gräfelfing, Planegg, Gauting und Neuried stattfinden. In jedem Kurs sind etwa zwölf Teilnehmer im Alter von 18 bis 70 Jahren.

VHS Würmtal bietet mittlerweile elf Deutschkurse für ukrainische Flüchtlinge an

„Sie sind vor allem für Flüchtlinge gedacht, die aktuell in den Würmtalgemeinden leben“, sagt Bake. Die erste Lehrerin war mit Anzhela Buznykovata schnell gefunden. „Ich habe bei der VHS angerufen und habe gefragt, ob ich dort kostenlos unterrichten darf“, sagt Anzhela Buznykovata. Sie ist selbst aus der Ukraine eingewandert und wohnt seit zehn Jahren in Deutschland. Eigentlich arbeitet sie in der Betriebswirtschaft, doch sie hat Lust und Spaß am Unterrichten. Buznykovata übernahm den ersten Kurs und konnte gleich am 7. März beginnen.

Seitdem unterrichtet sie ihre Schüler drei Mal in der Woche. „Ich spreche im Unterricht russisch, ukrainisch und deutsch. Das ist immer ein flüssiges Wechseln zwischen den Sprachen“, sagt Buznykovata. „Sie sind alle fleißig, und ich sehe schon große Verbesserungen.“ Ihr Ziel ist es, dass die Teilnehmer bald auf dem Sprachlevel B1 sind und ihr Alltag dadurch erleichtert wird. Mit diesem Niveau können sie dann beispielsweise arbeiten gehen.

Die Lieblingswörter der Ukrainer an der VHS Würmtal: glücklich, zufrieden, Liebe und genau

Da der Kurs so früh begonnen hat, standen Buznykovata noch keine Lehrbücher zur Verfügung. Inzwischen gibt es Bücher, wodurch sie den Unterricht kreativer gestalten kann. „Am meisten macht uns die Mischung aus Lernen und Spielen Spaß“, sagt eine Kursteilnehmerin. Die deutsche Sprache sei schwierig, aber: „Wir sprechen.“ Die Kursteilnehmer sind dankbar, dass sie in der VHS lernen dürfen, und es gefällt ihnen sehr gut. Sie sind sich einig: „Wir haben die tollste Lehrerin.“ Ihre Lieblingsdeutschwörter sind bisher: glücklich, zufrieden, Liebe und genau.

Nachdem der erste Kurs eröffnet wurde, nahm die VHS Kontakt zu den Gemeinden auf. „Wir haben sogleich positive Rückmeldungen erhalten. Die Gemeinden Planegg, Gräfelfing und Gauting sicherten uns schnell gezielte Fördergelder zu“, sagt Bake. Auch der Landkreis Starnberg und der Rotary Club Gauting-Würmtal boten der VHS finanzielle Unterstützung an. Michaela Hueber, Verlegerin vom Hueber Verlag, spendet 40 Prozent der Lehrbücher. Der Helferkreis Neuried übernimmt die restlichen Kosten der Lehrbücher für ihre Gemeinde und spendet Blöcke und Stifte für die Flüchtlinge. „Es ist ein gutes Gefühl zu sehen, wie viel Unterstützung da zusammenkommt“, so Bake. Sieben weitere Lehrkräfte haben sich spontan bereit erklärt, einen oder mehrere Kurse zu übernehmen. Sechs von ihnen sind ausgebildete Deutschlehrerinnen. Um Sprachhindernisse zu überwinden, übersetzen Kursteilnehmer, die Englisch sprechen können, für die anderen.

Im Herbst sortiert die VHS Würmtal die Kurse neu

Es ist eine Herausforderung, eine Gruppe zu unterrichten, die unterschiedliche Vorkenntnisse hat. Teilweise müssen Flüchtlinge noch die lateinische Schrift lernen. „Im Herbst sortieren wir die Kurse neu“, sagt Bake. Dann können die Teilnehmer mit anderen Ukrainern, die auf dem gleichen Sprachniveau sind, zusammen unterrichtet werden. Die Nachfrage an dem Angebot hat derweil nicht nachgelassen. Deswegen gebe es im Herbst auch neue Anfängerkurse. Julika Bake: „Es ist schwer einzuschätzen, wie es weitergeht. Aber wir freuen uns, etwas beitragen zu können, damit die Menschen gut im Würmtal ankommen können.“ (jp)