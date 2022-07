Windräder statt Kiesabbau

Von: Victoria Strachwitz

Windrad-Bau im Wald bei Berg 2015: Die Eingriffe in die Natur sind beträchtlich, doch das Grünzug-Netzwerk würde sie akzeptieren, wenn im Gegenzug kein Kiesabbau im Wald mehr erlaubt würde. a © Andrea Jaksch

Es ist Zeit, dass sich was dreht. Das Grünzug-Netzwerk Würmtal (GNW) will die Windkraft in den Wäldern im Würmtal voranbringen. Die Bürger sollen sich beteiligen dürfen.

Würmtal – Windkraftanlagen liegen im Trend. Im Würmtal gibt es bislang keine. Das soll sich ändern. Das Grünzug-Netzwerk Würmtal begrüßt solche Anlagen grundsätzlich – nicht aber bedingungslos. Der Verein hat jetzt ein Papier vorgelegt, in dem er seine Position genauer erläutert.

Grünzug-Netzwerk Würmtal spricht sich für Windräder und gegen Kiesabbau aus

Sein Fokus liegt aktuell auf Forst Kasten. „Wir wollen keinen ganzen Windpark“, erklärt der Vorsitzende Herbert Stepp. Ein bis drei Windräder schweben ihm dort vor. Wind dafür sei ausreichend vorhanden. Die Daten aus dem Windgutachten, das für die in der Nähe geplanten Anlagen entlang der A 95 vorliege, könne man auf Forst Kasten übertragen, meint er.

Einen möglichen Einwand gegen Windkraft in Forst Kasten räumt der Verein aus dem Weg: Ob Windräder die Kaltluftströme Richtung München stören würden, hat er bereits von einem Fachmann untersuchen lassen. Ein Gutachter der Firma RSC sei zu dem Schluss gekommen: „Die fließen ungehindert.“ Stepp daher: „Wir sind eigentlich beruhigt.“ Sollten die Kaltluftströme bei sehr wenig Wind nicht mehr fließen, müssten die Windräder gebremst werden, damit die Münchner nicht unter unnötiger Hitze leiden, erklärt er.

Grünzug-Netzwerk Würmtal möchte keinen Windpark, jedoch ein bis drei Windräder in Forst Kasten

Wichtig ist dem Verein, dass die Windkraftanlagen mit Hilfe von Bürgerbeteiligung errichtet werden. Und: „Wir wollen nicht selber Anlagen aufstellen, wir wollen das nur in vernünftige Bahnen lenken.“

Dass der Fokus des Vereins aktuell auf Forst Kasten liegt, hat einen Grund. „Unsere Überlegungen stehen in Zusammenhang mit dem dort geplanten Kiesabbau“, so Stepp. Diesen möchte er verhindern. „Wir hoffen, dass man nicht Kies, sondern Windkraft erntet.“ Die Eigentümerin des Waldes, die Heiliggeistspital-Stiftung, soll künftig mittels Windkraft Einnahmen generieren können. Es ist aktuell am Landratsamt, den geplanten Kiesabbau in Forst Kasten zu genehmigen. „Wenn es genehmigt werden würde, würde der Bund Naturschutz dagegen klagen“, versichert Stepp. Münchens Landrat Christoph Göbel liege das Positionspapier des Grünzug-Netzwerks jetzt als Alternativkonzept vor. Stepp sagt: „Wir plädieren dafür, das Vorranggebiet VR804 zu löschen.“

Windkraftanlagen im Würmtal sollen mit Bürgerbeteiligung errichtet werden

Wichtig ist Stepp dabei aber: „Es ist nicht nur ein Deal gegen Kiesabbau, es geht schon auch darum, dass wir einen gewissen Beitrag leisten müssen.“ Seit November habe man sich Gedanken gemacht. Jetzt sei man an die Öffentlichkeit gegangen, denn „der Landkreis muss sich darum kümmern, wie viele Windkraftanlagen aufgestellt werden können“. Das Grünzug-Netzwerk spricht sich für Windräder aus, selbst wenn die 10H-Regelung unterschritten werden sollte, also der Mindestabstand der Anlage zu Wohngebäuden weniger als das 10-fache der Höhe der Anlage betrage. Eine artenschutzrechtliche Prüfung sei aber notwendig.

Und noch weitere Bedingungen finden sich in dem Papier. „Sofern sich Vorhaben an diese Bedingungen halten, wird das GNW die Umsetzung unterstützen“, erklärt Stepp. Es baue darauf, dass kein weiterer Kiesabbau in den Würmtaler Wäldern stattfinde. „Dann können die Eingriffe, die auch durch die Windkraftnutzung unvermeidbar sind und nicht vollumfänglich ausgeglichen werden können (Störung der Erholungsfunktion zum Beispiel), hingenommen werden.“