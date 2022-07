Die Würm als geschichtliches Kleinod

Teilen

Die Kulturhistorische Radfahrt entlang der Würm im Rahmen des Stadtradelns startete am Anger in Lochham. © michael Schönwälder

Bei der kulturhistorischen Fahrradtour im Rahmen des aktuellen Stadtradelns strampelten jetzt etwa 25 Rad- und Geschichtsbegeisterte unter Führung von Martin Feldner bei strahlendem Sonnenschein von Lochham bis zur Reismühle in Gauting die Würm entlang. Sie informierten sich dabei über die vielfachen Nutzungen des Würm-Wassers im Lauf der Jahrhunderte.

Von Friederike Tschochner

Würmtal – Von der Schutzfunktion, die sich Hofmarkschlösser und Kirchen auf Inseln zwischen Flussarmen zunutze machten, bis zum Freizeitvergnügen der heutigen Kneipp-Anlagen bestimmte und bereicherte das Flüsschen das Leben der Menschen. Jahrhunderte lang war der Fluss die Lebensader für die bäuerliche Bevölkerung. Wasser für Mensch, Tier und Gärten, zur Reinigung und zum Feuerschutz.

Die Höfe reihten sich an der Würm entlang, nahe beim Wasser standen die Waschhäuser

Das alte Baurecht behinderte die seit Bürgermeister Paul Diehl angestrebte Freihaltung der Würmufer. Die Höfe reihten sich am Fluss entlang; nahe beim Wasser die Waschhäuser, in denen einmal die Woche in einem Zuber das Badewasser für die ganze Familie und das Gesinde gewärmt wurde, sowie die brandgefährlichen Schmieden und Backhäusl. In Steinkirchen sind noch zwei dieser kleinen Bauten zu sehen. Die Wäsche wurde direkt in der Würm gespült, wobei manchmal „weggeschwoabte“ Stücke flussabwärts eingesammelt werden mussten.

Auch Unfälle sind vereinzelt bekannt, was man sich bei den glatten Stegen und Ufern gut vorstellen kann. Eine der ältesten Gemeindeverordnungen in Gräfelfing bestimmt, dass an Waschtagen das Vieh erst nach der Wäsche in die Würm getrieben werden durfte.

Die Kulurhistorische Fahrradtour durchs Würmtal startete beim gerade erneuerten Schöpfrad am Anger

Zum Kochen und Trinken war das Würm-Wasser kaum geeignet. Bis zum Bau der Wasserleitung um die Jahrhundertwende wurde es wohl trotzdem verwendet, wenn der nächste Brunnen zu weit weg war. Mehrere Cholera-Epidemien waren die traurigen Folgen. Die Brauereien waren gehalten, eigene Brunnen zu nutzen. Wichtig waren auch die Eisweiher, um im Sommer das Bier in den Kellern kühl zu halten.

Die Radl-Fahrt begann beim gerade erneuerten Schöpfrad am Anger, das ehemals die Ställe vom Gut Lochham bewässerte. In Krailling erinnern sich Ältere noch an die Pferdeschwemme beim alten Rathaus gegenüber der ehemaligen Hufschmiede.

Ab dem 19. Jahrhundert begann die „Karriere“ der Würm als Badefluss

Ab dem 19. Jahrhundert begann die „Karriere“ der Würm als Badefluss. Münchner Ärzte beschrieben das „weiche, goldbraune Wasser“ als besonders gesund, und das Würmtal wurde zum Ausflugsparadies und zur Sommerfrische, nicht nur für die Städter aus München, sondern auch für Gäste von weit her. Vom Planegger Wellenbad 1864 über die vornehme Badeanlage des Bäderarchitekten Max Littmann in Lochham bis zum Sommerbad an der Kraillinger Brauerei entstand eine Badeanstalt um die andere. Leider hatten sie nicht Bestand. Die Gräfelfinger Kabinen verschwanden im eisigen Kriegswinter in den Öfen der frierenden Bevölkerung, und dem beliebten „Trinklbad“ in Krailling machte das Badeverbot in den 70ern den Garaus. Was neu entstand, waren Erholungsoasen an den Ufern der renaturierten Würm wie der Anger und der „Garten der Stille“.

Von alters her nutzten zahlreiche Mühlen die Wasserkraft. Die Linner-Mühle in Krailling und die Reismühle (sprachlich verschliffen aus „Reichsmühle“) zählten zum Besichtigungsprogramm. Augenzwinkernd zeigte der Besitzer in Gauting sogar die sagenhafte Wiege Kaiser Karls des Großen.

Neben wirtschaftlichem Nutzen und Vergnügen diente das Würmwasser einst auch einem sakralen Zweck

Mit Beginn der Industrialisierung diente die Kraft auch der Stromerzeugung. Mehrere Fabriken siedelten sich an der Würm an, von der Pappendeckelfarik eines Schweizer Unternehmers in Lochham über eine Eisenwarenfabrik (heute Webasto) in Stockdorf bis zur Papierfabrik von Julius Haerlin in Gauting, wo die Nachfahren noch heute ein kleines Stromwerk betreiben. Die alten Turbinen der Krämer-Mühle in Gräfelfing sind auf der Wiese zu bewundern; die Gemeinde bemüht sich gerade um die Wiederinbetriebnahme des E-Werks. Da die Würm aber auch ein Fischwasser ist, soll hier wie in Gauting eine „Fischtreppe“ die Tiere um die Wehranlagen leiten. Eine Besonderheit bildeten vor dem 1. Weltkrieg die Goldschlägereien, die den Mehl- und Sägemühlen angeschlossen waren.

Neben wirtschaftlichem Nutzen und Vergnügen diente das Würmwasser einst auch einem sakralen Zweck. Im Würmtal befand sich in alter Zeit die südliche von vier Münchner Taufstellen. St. Johannes der Täufer ist als Taufkirche im 13. Jahrhundert belegt. Auch für St. Georg in Steinkirchen vermuten Historiker auf Grund des Alters und der Lage am Wasser eine solche Nutzung, zumal es nie Pfarrkirche, sondern nur später Grablege der Schlossherren war. Eine ganz besondere Rolle spielt die Würm bei der evangelischen Friedenskirche. Hier ist der Blick durch die Glaswand als „schönstes Altarbild“ konzipiert, das sich im Lauf der Jahreszeiten verändert.(ts)