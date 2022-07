Den Fischen ist die Würm zu warm

Von: Victoria Strachwitz

Adam Blumenfelder geht gerne mit seinem Sohn Ben (6) an der Würm angeln, wie hier in Planegg. Seine Feststellungen: Das Wasser ist recht warm, der Wasserstand niedrig – und die Forellen machen sich rar. © Dagmar Rutt

Die Fische in der Würm haben es aktuell nicht leicht. Wenig Wasser und hohe Temperaturen machen vor allem den Forellen das Leben schwer – und den Anglern ebenso.

Würmtal – Wer sich richtig wohl fühlt, fühlt sich wie ein Fisch im Wasser? Die Fische in der Würm sehen das derzeit möglicherweise anders. Der Wasserstand der Würm ist aktuell niedrig. Die Temperaturen sind hoch, der Sauerstoff im Wasser entsprechend knapp. „Das in Kombination ist für die meisten Fische nicht der Idealzustand“, erklärt Adam Blumenfelder. Sein Seniorchef Peter Sickinger von der gleichnamigen Bäckerei pachtet die Würm von Pasing bis Gauting. Blumenfelder gehört zu einer Handvoll ausgesuchter Fischer, die dort neben Sickinger angeln dürfen.

Wasserstand der Würm ist niedrig

Blumenfelder sagt, er sei kein Biologe, er habe nur einen Fischereischein. Aber er wohnt in der Nähe der Würm, er arbeitet in der Nähe der Würm, und er angelt in der Würm. Damit ist er ein steter Beobachter des Treibens in dem Fluss. Und er stellt fest: „Es ist zur Zeit schon schwierig, auf Forellen zu treffen.“ Diese seien relativ sensible Tiere. Dabei seien Bachforellen noch kälteliebender als Regenbogenforellen. Die Fischer besetzen die Würm regelmäßig mit beiden Arten. „Viele Forellen kommen aus der Fischzucht und sind dort Idealbedingungen gewohnt.“

Allein deshalb hätten sie es aktuell sicher nicht leicht, meint Blumenfelder. „Die Fische tun sich schwer und wir uns somit auch“, sagt er. Den Besatz, den die Fischer ursprünglich in die Würm gegeben haben, hätten sie nicht herausgefischt. Die Gründe dafür seien vielfältig. Der niedrige Wasserstand und die Hitze seien aber sicherlich ein Grund. „Die Fische werden träger und damit weniger beobachtbar.“

Das Würmwasser ist warm, der Sauerstoff knapp und die Forellen machen sich rar

Auch wenn der niedrige Wasserstand es für die Fische schwierig mache, sich auf tiefere, kühlere Plätze zu verziehen, scheint es ihnen aktuell noch zu gelingen. Denn trotz aller derzeitigen Widrigkeiten sagt Blumenfelder: „Ein massives Fischsterben konnten wir nicht beobachten.“

Es gibt außer des Klimas weitere Gründe, weshalb Hobby-Fischer Blumenfelder seinen Lieblingsfisch, die Forelle, schwer an den Haken bekommt. „Wir haben einen guten Bestand an Raubfischen“, außerdem gebe es die Abwanderung von Fischen, sowie Menschen, die sich nicht an die Regeln und einfach ihre Angel in den Fluss halten.

Waller, Hechte, Aitel, Karpfen und Forellen leben in der Würm

Um den Fischbestand in der Würm insgesamt macht sich Adam Blumenfelder derzeit keine Sorgen. „Waller haben wir mehr als genug“, sagt er. Auch was insbesondere Aitel, aber auch Hechte und Karpfen betreffe, „haben wir immer einen Bestand, den wir beobachten können“. Für diese Fische sei die Würm das Idealgewässer. Doch auch für sie gelte: „Für die meisten Fische ist es gerade ein bissl zu warm.“