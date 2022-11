Würmtal-Zweckverband baut weniger

Von: Nicole Kalenda

Trinkwasser soll nicht teurer werden. © Lino Mirgeler/dpa

Der Würmtal-Zweckverband fährt sein Bauprogramm im kommenden Jahr deutlich herunter. Er möchte damit trotz gestiegener Kosten Gebührenerhöhungen verhindern.

Würmtal – Auch der Würmtal-Zweckverband (WZV) bekommt die allgemeinen Preissteigerungen zu spüren. Statt wie bisher mit rund 250 000 Euro sind im kommenden Jahr die Stromkosten für die Wasserförderung mit 1,1 Millionen Euro veranschlagt. Die Energie wird benötigt, um das Wasser aus Quelle und Brunnen in die drei Hochbehälter zu pumpen, die insgesamt ein Fassungsvermögen von 14 500 Kubikmetern haben.

Letzte Erhöhung Anfang 2022

Die Kunden sollen davon zunächst nichts zu spüren bekommen. „2023 lassen wir die Gebühren gleich“, erklärte WZV-Geschäftsführer Klaus Krüger am Dienstag im Werkausschuss. „Wasser und Abwasser ist Daseinsfürsorge.“ Man wolle nicht auch noch die Gebühren erhöhen, wenn alles andere gerade teurer werde. Allerdings warnte Krüger: „Wir können den Betrieb nicht langfristig mit Defizit führen.“ Zuletzt hatte der WZV Anfang dieses Jahres die Gebühren für Trinkwasser von 1,10 Euro pro Kubikmeter auf 1,68 Euro angehoben. Die Einleitgebühr für das Schmutzwasser beträgt unverändert 2,10 Euro pro Kubikmeter.

2022 wurden in den dem Zweckverband angehörenden Gemeinden Gräfelfing, Planegg, Krailling und Gauting 1515 Meter Abwasserkanal saniert und 1650 Meter Wasserleitung erneuert. 2023 sind es 530 Meter neue Wasserleitungen und 999 Meter Kanalsanierung. Letzteres in geschlossener Bauweise, was billiger kommt als eine offene Bauweise. Durch die kontinuierliche Arbeit der vergangenen Jahre sei das Kanalnetz in einem sehr guten Zustand, hieß es im Ausschuss. Das längste zu sanierende Stück Kanal befindet sich mit 320 Metern in der Gräfelfinger Bahnhofstraße. In Gauting sind es 48 Meter in der Ulmen- sowie 214 Meter in der Ammerseestraße zwischen Bahnhofstraße und Krapfberg. In Krailling werden 60 Meter am Wiesengrund zwischen Kräler- und Lohfeldstraße saniert, in Planegg 192 Meter in der Germeringer Straße. Die Kanäle stammen aus den 60er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts.

Investitionen für 2,4 Millionen Euro

430 Meter neue Wasserleitungen sind in Krailling (Föhrengrund und Fuchswinkel) geplant sowie 100 Meter im Bereich der Bahnunterführung Königswiesen. Weil die Straße tiefergelegt werden soll, müssen die darunter befindlichen Leitungen entfernt und außerhalb des Baufeldes neu verlegt werden.

Auch die Verlängerung der U-Bahnlinie 6 vom Klinikum Großhadern nach Martinsried bringt im kommenden Jahr Arbeit mit sich: Die Leitung unter der Straße Am Klopferspitz wird dort, wo der U-Bahntunnel gebaut wird, getrennt.

Insgesamt plant der WZV in der Wasserversorgung im kommenden Jahr Ausgaben in Höhe von 1,8 Millionen Euro, im Bereich Abwasser 600 000 Euro. Das letzt Wort hat die Verbandsversammlung im Dezember.