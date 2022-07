17 Millionen Liter Wasser am Tag

Der Würmtal-Zweckverband hat Mitte der Woche einen Jahresförderrekord aufgestellt: 17 Millionen Liter Wasser am Tag statt wie sonst 10 bis 12 Millionen. Hitze und Trockenheit treiben den Verbrauch in die Höhe.

Würmtal – „Wenn das nicht vier Wochen andauert, ist es ein normaler Sommer für uns“, sagt Josef Mittermayr über die aktuelle Witterung mit Temperaturen über 30 Grad und wenig Niederschlägen. Der stellvertretende Geschäftsführer des Würmtal-Zweckverbands (WZV) weiß aus jahrelanger Erfahrung: „Bei Hitzezeitfenstern neigen die Leute dazu, mehr Wasser zu verbrauchen.“ Sei es für den Garten oder weil zweimal am Tag geduscht wird. Dass die Fördermenge 30 Prozent über normal liegt, „haben wir jedes Jahr“.

Mehr als die Hälfte des Wassers bezieht der WZV aus dem Mühlthal

Der WZV ist der kommunale Wasserversorger der Gemeinden Gräfelfing, Planegg, Krailling und Gauting. Mehr als die Hälfte des Wassers bezieht er aus dem Mühlthal, den Rest aus dem Königswieser und Kreuzlinger Forst. „Ich sage immer: glückliches Würmtal“, so Mittermayr. „Im Würmtal ist immer noch genug Wasser da, und das wird auch noch eine Weile so bleiben.“

In vielen anderen Regionen Europas sieht es anders aus. Ein Großteil der Fläche der Europäischen Union ist einem Bericht des gemeinsamen Forschungszentrums der EU-Kommission zufolge von Dürre bedroht. Mehrere Regionen Italiens haben den Notstand ausgerufen und den Trinkwasserverbrauch eingeschränkt. „Wasserknappheit ist auch in Bayern schon ein Riesenthema“, sagt Mittermayr mit Verweis auf Unter- und Oberfranken. Dort betrage die Niederschlagsmenge jährlich zwischen 500 und 600 Liter pro Quadratmeter. Im Würmtal waren es allein im Mai und Juni, „als wir durchaus noch Niederschläge hatten“, rund 250 Liter. Mittermayr: „Da ist dann der Unterschied schon sehr deutlich.“

Im Würmtal ist noch genug Wasser da

Er wirbt für einen sorgsamen Umgang mit Wasser, etwa die Pflanzen mit Maß zu gießen. Die Bewässerung von Blumenkasten, Rosenstock und Gemüsebeet sei „nicht so das große Thema“. Auch die Swimmingpools in Würmtaler Gärten machten „nicht die große Menge aus, die durchschlägt“. Meist würden sie im April oder Mai gefüllt und nur was verdunstet werde ersetzt. Nur für eines hat Mittermayr kein Verständnis: „Wenn jemand meint, er muss für seinen 1000-Quadratmeter-Garten den ganzen Tag den Rasensprenger laufen lassen, dann ist das nicht zielführend.“ Das sei unnötig und helfe nicht. Der Rasen erhole sich von selbst. Allen Gartenbesitzern, die Wasser sparen möchten, empfiehlt Mittermayr „die gute, alte Regentonne“. 13 000 Anwesen versorgt der WZV mit Wasser. „Wenn ein Fünftel eine Regentonne aufstellt und im Monat 200 Liter spart, summiert sich das.“

Eins ist Mittermayr wichtig, vor allem angesichts der Bemühungen auf allen Ebenen, den Energieverbrauch zu reduzieren: Wasser sparen bedeute immer auch Energie sparen. „Jeder Kubikmeter Wasser, der gefördert wird, muss gepumpt werden.“ Doch auch hier profitiert das Würmtal von seiner Lage. „Wir fördern noch relativ günstig“, sagt Mittermayr. Die Brunnen seien nicht so tief wie andernorts und die Strecken zu den Verbrauchern verhältnismäßig kurz.