Würmtaler Biergärten öffnen wieder

Die Biergärten im Würmtal dürfen heute wieder öffnen. Die Wirte freuen sich sehr. Aber es wird nicht so sein wie vor der Corona-Pandemie. Um Reservierung wird gebeten.

Würmtal – Der Biergarten vom Wirtshaus Heide-Volm öffnet erst am Mittwoch, doch Daniela Heide weiß schon jetzt: „Das Leben dort ist nicht wie früher.“ Und auch der Wirt vom Forsthaus Kasten, Johann Barsy, sagt: „Biergarten wird anders werden als zuvor.“

Am Freitag gab es im Heide-Volm erstmal eine Hygieneschulung des Gesundheitsamtes für Daniela Heide und das Personal. Wer den Biergarten künftig besuchen will, sollte lieber reservieren, die Gäste müssten sich registrieren lassen, es wird Einlasskontrollen geben. Und wer mit einem Freund kommt, muss 1,50 Meter Abstand wahren. Auch für das Personal gelte: „Der Kontakt zum Gast ist auf das Nötigste zu beschränken.“ Und das geht Heide gegen den Strich. „Der Kontakt zum Gast ist eigentlich das, was wir leben.“ Trotzdem freue sie sich unglaublich, dass ihr Unternehmen jetzt wieder lebe.

Die anderen Wirte im sind ähnlich zwiegespalten. „Bei den VoWürmtal rgaben hält sich die Freude in Grenzen“, sagt Johann Barsy vom Forsthaus Kasten. Jeden Tag kämen neue Regelungen. „Was wir im Januar für diese Biergartensaison geplant hatten, können wir jetzt über den Haufen schmeißen.“ Dazu kommt: „Die Saisonarbeiter sitzen alle daheim.“ Die kämen nicht über die Grenze. So bleibe ihm eine Handvoll Mitarbeiter. Dabei brauche er eher mehr. Ohne Platzeinweiser, jemanden, der die Gäste registriere und jemanden, der die Tische desinfiziere, werde der Betrieb nicht laufen. „Die Herausforderung ist rundum groß.“

Das bringt Abstriche mit sich. Die Vielfalt an Speisen wird kleiner sein, als in anderen Jahren. Besonders gespannt ist Barsy, wie sich die Leute verhalten werden. Er kann schwer einschätzen, ob es viele Gäste in einen Biergarten ziehen wird. Trotzdem will er bereits am heutigen Montag aufmachen. Anders als seine Kollegen will er erstmal auf Reservierungen verzichten. „Wir werden jetzt drei Tage üben, dann ist Vatertag, und wir werden sehen, was der alles bringt.“ Johann Barsy findet, die aktuelle Situation verstärke den Trend, dass aus dem Vatertag ein Familientag werde. Denn aktuell könnten nur Familien zusammen im Biergarten sitzen. Die Abstandsregeln verbieten Männerrunden. Und sie bewirken, dass insgesamt deutlich weniger Gäste in den Biergärten sitzen werden. „Wie die Stimmung wird, werden wir sehen“, meint Barsy.

Sein Kollege Sabri Konxheli von der Kraillinger Brauerei hat künftig nur 800 statt 1500 Plätze im Biergarten. Jeder zweite Tisch muss gesperrt werden. Auf der Terrasse sitzen sonst bis zu 150 Menschen. „Da werden wir auf 75 herunterfahren.“ Er meint: „Lohnen tut sich das schon lange nicht mehr. Es ist nur Schadensbegrenzung.“ Dennoch habe er zwei Monate lang auf diesen Moment gewartet und sagt deshalb: „Wir werden es probieren.“ Heute sperrt er auf. Von 11.30 bis 20 Uhr ist geöffnet.

In der vergangenen Woche verbannte er deshalb bereits die Salz- und Pfefferstreuer von den Tischen, laminierte die Speisekarten und stockte den Bestand an Desinfektionsmittelspendern auf. Plexiglasscheiben stehen jetzt vor der Schänke, dem Brotzeitstand und der Grillstation. „Bei uns sieht es aus wie in der Apotheke“, findet Konxheli. Reservierungen nimmt er für die Terrasse entgegen, nicht aber für den Biergartenbereich.

Bei Pe.Es. Kottmeier in Planegg geht es Dienstag wieder los. „Wir haben auch schon einige Reservierungen“, sagt Peter Schweizer. Er freut sich und will mit rund 100 Sitzplätzen starten. „Wir fangen ruhig und still mittags an.“ Gemeinsam hoffen die Wirte nun auf gutes Wetter. Konxheli sagt: „Wir sind da sehr optimistisch.“

