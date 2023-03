Würmtaler geben bei Heizungen Gas

Von: Victoria Strachwitz

Baut heuer mit seinem Fünf-Mann-Betrieb 25 Gasheizungen ein: Heizungsbauer Ouacim Rahmouni vom Gräfelfinger Meisterbetrieb R & S Heizung Sanitär hat gut zu tun. © Dagmar Rutt

Es wird das Jahr der Gasheizungen. Wer 2024 eine neue Heizung braucht, könnte bis zu viermal mehr dafür bezahlen müssen als jetzt. Viele Würmtaler bauen vor.

Würmtal – Der Plan der Bundesregierung lautet wie folgt: Gas- und Ölheizung sollen Geschichte werden. Zahlreiche Würmtaler sabotieren den geplanten Abschied von fossilen Brennstoffen und ersetzen gerade ihre alte Gasheizung durch eine neue. Denn wer ab kommendem Jahr eine will, soll sie nicht mehr bekommen. Ab 2024 soll eine 65-Prozent-Regel gelten. Dann muss die Heizleistung zu 65 Prozent aus regenerativen Energien stammen. Künftig sind also Fotovoltaik, Solarthermie und Wärmepumpe angesagt.

Auch Nachfragen für Ölheizungen

Ouacim Rahmouni von R&S Heizung Sanitär Klima in Gräfelfing hat heuer bereits fünf neue Gasheizungen eingebaut. Er rechnet damit, dass bis Dezember noch 20 weitere folgen werden. „Dieses Jahr verbauen wir Gasheizungen wie verrückt“, sagt er. 25 in einem Jahr seien schon relativ viel, schließlich verfüge seine Heizungsfirma nur über fünf Mann.

Elias Ott aus Planegg sagt: „Ich bin randvoll mit Aufträgen.“ Auch für Ölheizungen bekomme er Nachfragen. Im vergangenen Jahr hätten sich viele nach Wärmepumpen erkundigt. Aber: „Der Preis schockt die Leute“, so Ott. Zudem seien die Zuschüsse für Wärmepumpen reduziert worden.

Alexander Heimrath von Heimrath Heizung & Sanitär in Neuried berichtet ebenfalls von einer gestiegenen Nachfrage nach Gasheizungen. „Auf alle Fälle“ habe er heuer bereits mehr eingebaut als sonst, berichtet Heimrath. Bei Neubauten sei die Nachfrage nach Wärmepumpen ungebremst. Aber: „Die Leute in alten Häusern haben Schwierigkeiten mit dem finanziellen Aspekt, den der Einbau einer Wärmepumpe mit sich bringt.“

Wärmepumpe in Altbau kann 90 000 Euro kosten

Rahmouni meint: „Im Neubau ist die Wärmepumpe die beste Lösung.“ Was Altbauten betrifft, ist er ganz anderer Meinung. „Da ist das totaler Quatsch.“ Der Grund: „Es gibt Leute, die haben keine 80 000 bis 90 000 Euro für eine Wärmepumpe auf dem Konto.“ Denn so viel könne der Einbau einer Wärmepumpe im Altbau kosten. In der Regel müsse zunächst die Gebäudehülle isoliert, eine Fußbodenheizung verlegt und alle alten Heizkörper müssten raus und durch größere Flächenheizkörper ersetzt werden. „Das ist enorm teuer“, sagt Rahmouni. Zum Vergleich: Eine neue Gasheizung inklusive neuem Warmwasserspeicher koste die Besitzer von Altbauten 17 000 bis 18 000 Euro. Deshalb rate er Besitzern von 17 bis 20 Jahre alten Heizungen, sich zu überlegen, diese jetzt auszutauschen. Die meisten, die er aktuell ersetze, seien 25 Jahre alt. „Gar nicht überlegen, rausmachen“, laute seine Devise bei dieser Altersgruppe.

Die Kandidatin der Grünen des Landkreises Starnberg für den Bayerischen Landtag, Andrea Schulte-Krauss, befindet sich in einem Zwiespalt: „Die Kosten sehe ich auch als großes Problem, da muss nachgebessert werden.“ Die Kurzfristigkeit sei ein weiteres. „Das kann keiner schönreden.“ Die Politikerin hat selbst eine 20 Jahre alte Gasheizung. Ihr Kaminkehrer habe ihr versichert, dass diese noch funktionstüchtig sei. „Etwas, was nicht kaputt ist, ersetze ich nicht“, sagt sie. Dass diese Einstellung sie irgendwann teuer zu stehen kommt, glaubt sie nicht. „Der Vorstoß der Ampel ist richtig und wichtig. Wir können nicht immer nur reden, dass wir von den fossilen Brennstoffen weg wollen.“ Es müsse etwas getan werden. „Ich setze darauf, dass Robert Habeck den sozialen Aspekt im Auge hat. Da muss es eine Förderung geben.“ Bislang habe die Ampel-Regierung darauf geachtet, dass die Leute sich das Heizen leisten können, meint Schulte-Krauss. „Es ist schade, wie wenig Vertrauen die Leute haben“, sagt sie im Hinblick auf diejenigen, die ihre Heizung jetzt austauschen.

Für alle, die jetzt Handlungsbedarf spüren, meint ein Würmtaler Heizungsbauer, der anonym bleiben will: „Ich glaube nicht, dass das Verbot der Öl- und Gasheizung so kommt.“ Und selbst Schulte-Krauss pflichtet ihm da bei: „Es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird.“