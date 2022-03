Würmtaler Helfer packen mit an

Versorgung Geflüchteter in München

Auf einen Hilferuf der Stadt München reagierten die Freiwilligen Feuerwehren im Würmtal sofort. Samstags und sonntags halfen Einsatzkräfte beim Aufbau von Notunterkünften. Mitarbeiter der Gräfelfinger Malteser-Rettungswache versorgten ukrainische Flüchtlinge.

Würmtal – „Material war nicht gefordert, vielmehr sogenannte Manpower“, fasst Markus Fuchs, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Gräfelfing, die Anforderung der Stadt München zusammen. Diese hatte Feuerwehren im Landkreis um Unterstützung bei der Bewältigung der Flüchtlingsströme gebeten. Mit acht Einsatzkräften rückte Kommandant Fuchs sonntags gegen 9 Uhr aus.

Notlager in Olympiahalle umgezogen

„Unsere erste Aufgabe war es, das Notlager in einer Turnhalle einer Münchner Schule wieder abzubauen und sämtliche Betten in einer neuen und größeren Notunterkunft in der Olympiahalle wieder aufzubauen“, berichtet Fuchs. Gegen Mittag kamen noch zwei weitere Feuerwehrler aus Gräfelfing samt Transport-Lkw zur Unterstützung, um in der bereits bestehenden Flüchtlingsunterkunft im Messegelände Riem weitere Betten aufzubauen. „Was ich gehört habe, sollen dort bis zu 4000 Flüchtlinge unterkommen“, so der Kommandant.

Zur Notunterkunft an der Messe transportierten am Samstag und Sonntag auch zwei Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Neuried Matratzen, Oberbetten, Kissen und Decken. Mit einem Versorgungs-Lkw fuhren sie die Materialien von einem Lager in Garching-Hochbrück nach Riem. Sechs weitere Einsatzkräfte aus Neuried halfen am Sonntag in einer Notunterkunft in der Görzerstraße in München. Dort bauten sie Schlafplätze auf und unterstützten die Sanitätskräfte bei den Corona-Schnelltest. „In der Unterkunft in der Turnhalle waren etwa 100 Flüchtlinge und es werden wohl nochmals etwa 100 dort untergebracht“, berichtetet Neurieds Kommandant Thorsten Rehkämper. Nach zehn Stunden im Einsatz, wurden die ehrenamtlichen Helfer von weiteren aus dem Landkreis abgelöst. „Es war gut organisiert und hat alles geklappt“, sagt Rehkämper.

Ankömmlinge zu Bussen gebracht

Acht Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Planegg begleiteten am Samstag Ankömmlinge aus der Ukraine am Münchner Hauptbahnhof zu den verschiedenen Bussen. Neun weitere halfen am Sonntag beim Auf- und Abbau von Notunterkünften.

Bei der Versorgung von bereits in Notunterkünften in München untergebrachten Flüchtlingen halfen rund zehn Mitarbeiter der Gräfelfinger Rettungswache der Malteser. Acht Helfer waren im Luisengymnasium in der gleichnamigen Straße tätig. „In den Zwischenstationen werden die Geflüchteten 24 bis 48 Stunden erstversorgt, bekommen also zum Beispiel einen Schlafplatz, Handys, Lebensmittel und Hygieneprodukte zur Verfügung gestellt“ berichtet Florian Gastberger. Als Gruppenführer der Gräfelfinger Wache fungierte er letzte Woche einige Tage als Einsatzleiter in der Schule. Die Geflüchteten waren dort vorübergehend in Klassenzimmern sowie den Turnhallen untergebracht. Vor Ort gab es Covid-19-Tests und eine Möglichkeit zur psychosozialen Betreuung. Die Mensa der Schule spendete Lebensmittel für die Geflüchteten.

Großer Andrang

Als Einsatzleiter war Gastberger unter anderem für die Einteilung der Helfer und die Verteilung des Materials zuständig. Teilweise mehr als 350 Flüchtlinge kamen letzte Woche pro Tag in die Schule. „Einen solch großen Andrang hatten wir nicht erwartet, konnten ihn aber bewältigen“, sagt Gastberger. „Natürlich gab es da auch einige ergreifende Momente, etwa wenn Familien auf der Flucht getrennt wurden.“

Die Malteser und andere Rettungsdienste engagieren sich zudem auch in einem weiteren „Sammelpunkt“ für Geflüchtete aus der Ukraine. In der Berufsschule in der Schleißheimer Straße sind rund fünf Malteser sowie zahlreiche Helfer weiterer Dienste im Einsatz.

Die Gräfelfinger Wache der Malteser hilft außerdem bei der Spendenaktion der Gräfelfinger Pfarrgemeinde St. Stefan-St. Johannes für die Ukraine mit und kümmert sich dort um die Logistik. „Wir machen Sachen wie Decken und haltbare Lebensmittel palettenfähig und transportieren sie weiter“, berichtet Malteser-Mitarbeiter Harald Schwill. Die Rettungswache hat schon öfters bei ähnlichen Aktionen mitgemacht und daher viel Erfahrung.