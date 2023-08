Würmwasser: „Werte durchwegs in Ordnung“

Anstieg der gefundenen Bakterien laut Landratsamt Starnberg kein Grund zu Sorge

Alles ist im Fluss – nur kein gesundheitsgefährdender Schmutz. Das hat die jüngste Wasserprobe ergeben: Die Würm lädt zum Baden ein. Die Wassertemperatur lag bei der Entnahme durch das Starnberger Gesundheitsamt am Kraillinger Bergerweiher bei 23,2 Grad Celsius. Am 19. Juni waren es 20,8 Grad. Das könnte manch einem die größere Erfrischung gewesen sein.

Würmtal - Die höchste Temperatur, die bei der Entnahme einer Probe jemals gemessen wurde, lag bei 24,9 Grad. Insofern ist das Gewässer derzeit vergleichsweise kühl. Nicht nur die Temperatur unterliegt Schwankungen, auch die Wasserqualität. Nach der Entnahme am 17. Juli fand das Labor in den Proben vom Bergerweiher deutlich mehr Intestinale Enterokokken und erheblich mehr Escherichia coli als bei den Messungen im Mai und Juni. Doch auch die jetzt gefundene Menge an Bakterien ist kein Grund zur Sorge. Selbst wenn der Wert von Escherichia coli von zehn (im Juni) auf 375 im Juli stieg – bis 1800 gibt es für das Gesundheitsamt in Starnberg nichts zu beanstanden. Erst wenn dieser Wert überschritten werden sollte, spricht das Gesundheitsamt ein Badeverbot aus. Und das war in jüngster Zeit nie notwendig.

Stärkere Schwankungen

„Die Badewasserqualität ist heuer wie in den zurückliegenden fünf Jahren ohne Beanstandung“, sagt der Sprecher des Starnberger Landratsamtes Stefan Diebl. Die Würm sei ein Fließgewässer und unterliege damit andern Rahmenbedingungen als die Seen im Landkreis Starnberg. „Je nach Wetterlage finden mehr oder weniger Eintragungen vom Uferbereich und den landwirtschaftlichen Flächen statt. Das führt in der Regel zu stärkeren Schwankungen bei den Probenergebnissen, ist aber vollkommen normal und die Werte sind ja durchwegs in Ordnung.“

Heuer führt die Würm auch genügend Wasser für den Badespaß im Planegger Wellenbad, der öffentlichen Badestelle gegenüber dem Rathaus an der Pasinger Straße. Anders als im vergangenen Jahr musste die Gemeinde es in diesem Sommer nicht wochenlang bei schönsten Temperaturen geschlossen halten, weil ihm das Wasser fehlt. Die Eröffnung hat heuer aber auf sich warten lassen. „Wir haben relativ lange gewartet, wegen des niedrigen Pegels“, so die Sprecherin der Gemeinde Planegg, Kiki Xander. „Über die Sommerferien bleibt das Wellenbad natürlich auf.“

Der Entenfloh, der heuer immer wieder in den Schlagzeilen ist, wird das Vergnügen an der Würm voraussichtlich nicht trüben. In der Herrschinger Bucht des Ammersees soll es aktuell Zerkarien, wie Entenflöhe in Fachkreisen heißen, geben. Darüber lägen dem Gesundheitsamt Hinweise vor. Bei Zerkarien handelt es sich um Larven winziger Saugwürmer. Der Mensch ist für sie ein Fehlwirt. „Heißt: Sie dringen quasi versehentlich in dessen Haut ein, wo sie dann recht schnell absterben. Die Folge für den Menschen ist eine sogenannte Badedermatitis, die zwar harmlos ist, aber fürchterlich juckt“, so Diebl. „In der Würm sind uns bisher keine Fälle bekannt geworden“, erklärt er weiter. „Dies liegt vermutlich daran, dass diese überwiegend im ruhigen Flachwasser vorkommen.“ Der Fluss hat seine Vorteile. Ende August steht die nächste Messung zur Überprüfung der Wasserqualität an.