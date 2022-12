WZV will Umsatzsteuer vermeiden

Neue Zweckvereinbarung mit Stadtentwässerung München

Das neue Umsatzsteuerrecht zwingt den Würmtal-Zweckverband zum Handeln. Weil er seinen Kunden 900000 Euro jährlich an zusätzlichen Kosten ersparen möchte, überträgt er eine Pflichtaufgabe an die Münchner Stadtentwässerung. Und hofft, dass das Konstrukt funktioniert.

Würmtal – Der Würmtal-Zweckverband (WZV) stellt die Zusammenarbeit mit der Landeshauptstadt München auf eine andere Basis. Die Verbandsversammlung beschloss jetzt einstimmig, die Zweckvereinbarung neu zu fassen und der Münchner Stadtentwässerung die Teilaufgabe der Schmutzwasserreinigung zu übertragen. Grund ist die Neuregelung der Umsatzsteuer, die Auswirkungen auf die kommunale Ebene hat. Sie sollte Anfang nächsten Jahres in Kraft treten, jetzt wurde die Übergangsfrist jedoch von Bundestag und Bundesrat bis Anfang 2025 verlängert.

Bisher waren juristische Personen des öffentlichen Rechts, wie sie der WZV darstellt, nur in wenigen Fällen umsatzsteuerpflichtig. Nun ändert sich das. Den WZV trifft es in der Sparte Abwasserentsorgung, die schon seit jeher über die Münchner Stadtentwässerung läuft. Diese kümmert sich als Eigenbetrieb der Landeshauptstadt um die Abwasserableitung sowie die Reinigung und die Entsorgung des Klärschlamms für München und die angeschlossenen Gemeinden. Dazu zählen über den WZV Gräfelfing, Planegg, Krailling und Gauting.

Jährlich 3 Millionen Kubikmeter Abwasser werden aus dem Würmtal in das Münchner Kanalsystem eingeleitet, das sie bis zu den im Norden der Landeshauptstadt gelegenen Klärwerken durchlaufen. Der WZV hat die Landeshauptstadt München und damit die Münchner Stadtentwässerung mit der Durchführung der Aufgabe beauftragt, also eine mandatierende Vereinbarung getroffen.

Nun überträgt der WZV die Schmutzwasserreinigung an die Landeshauptstadt München und delegiert damit. „Im Moment sind wir noch Aufgabenträger“, sagt Alexander Cruchten, stellvertretender Geschäfts- und Werkleiter des WZV. Mit der neuen Zweckvereinbarung sei man nur noch bis zu den Übergabestellen zuständig.

Die Neuregelung der Umsatzsteuerpflicht ist schon seit 2015 beschlossene Sache. Die Münchner Stadtentwässerung fragte laut Cruchten 2020 beim Finanzamt an, was das für Auswirkungen habe. Von dort sei es zum Bayerischen Landesamt für Steuern weitergegangen. Eine definitive Antwort stehe bis heute aus. „Wir haben einschlägige Steuerkanzleien in Gutachten die Situation bewerten lassen“, berichtet Cruchten. Das Erstellen von Gutachten hätten parallel die Münchner Stadtentwässerung sowie auf Einleiterseite der WZV vornehmen lassen.

Die Wahrscheinlichkeit sei sehr hoch, dass die neue Zweckvereinbarung reicht, um nicht umsatzsteuerpflichtig zu werden und damit den Kunden die 19 Prozent Aufschlag auf die Abwassergebühren zu ersparen. Bei unveränderter mandatierender Zweckvereinbarung sehen die Steuerkanzleien andererseits eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Leistung der Landeshauptstadt München mit Umsatzsteuer belegt werden müsste.

„Eine kleine Zeitbombe tickt“, sagte Rudolph Haux, Kraillinger Bürgermeister und WZV-Vorsitzender in der Verbandsversammlung. „Es wird von Fachleuten so beurteilt. Es kann aber sein, dass es von einem Gericht gekippt wird.“ Dann rechnet der Zweckverband mit zusätzlichen Kosten in Höhe von 900 000 Euro jährlich für die Kunden.

Die Würmtaler zahlen im Moment 2,10 Euro pro Kubikmeter Abwasser. Die Einleitgebühren, die die Münchner Stadtentwässerung erhebt, werden immer erst im Nachhinein festgelegt. Im Jahr 2021 lagen sie bei 1,56 Euro pro Kubikmeter. Wie hoch sie für das Jahr 2022 ausfallen, wird im Sommer nächsten Jahres bekannt. Der WZV kalkuliert mit 1,75 Euro pro Kubikmeter. Die Differenz zu 2,10 Euro wird zur Instandhaltung des Kanalnetzes verwendet.