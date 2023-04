Zahl der Unfälle und Verletzten gestiegen

Jahresbilanz der Polizei Planegg

Mehr Unfälle mit mehr Verletzten: Das Verkehrsgeschehen im Bereich der Polizeiinspektion 46 hat sich 2022 im Vergleich zum Vorjahr negativ entwickelt. Das geht aus der Jahresbilanz hervor, die die Planegger Inspektion, zuständig für Gräfelfing, Planegg, Neuried, Krailling und Stockdorf, jetzt veröffentlichte.

Würmtal - 913 Verkehrsunfälle ereigneten sich im vergangenen Jahr im Bereich der PI 46 und damit 64 beziehungsweise 7,5 Prozent mehr als 2021. Im Vergleich zum letzten Vor-Corona-Jahr 2019 mit 1105 Unfällen schnitt das Würmtal jedoch noch gut ab. „Nicht so erfreulich zeigt sich die Entwicklung bei den Unfällen mit Personenschaden“, sagt Inspektionsleiter Thomas Sorgalla. Bei 115 Unfällen kam es zu einem Personenschaden: 136 Personen wurden verletzt, zwei getötet. Im Jahr 2021 waren es 82 Unfälle mit 114 Verletzten, und Todesopfer hatte es nicht zu beklagen gegeben.

Auch Unfallfluchten nehmen zu

Die Zahl der Schulwegunfälle verdoppelte sich im Vergleich zum Vorjahr von zwei auf vier, blieb aber deutlich unter dem Wert von 2019, as es zu zehn Schulwegunfällen gekommen war.

Auch die Unfallfluchten nahmen zu: von 242 im Jahr 2021 auf 287. Sechsmal war die Unfallursache unangepasste Geschwindigkeit, neunmal Alkohol- und Drogeneinfluss. Beides habe 2022 „eine eher untergeordnete Rolle“ gespielt, so Sorgalla.

Sorgen bereiten dem Dienststellenleiter die Unfälle mit Beteiligung von Radfahrern, wozu auch E-Bike- und Pedelec-Fahrer zählen. Zwar blieben sie nach 50 in 2021 mit 55 deutlich unter den 72 im Vor-Corona-Jahr 2019, allerdings sind immer häufiger die Radfahrer selbst die Unfallverursacher. 2019 war dies noch bei 55,6 Prozent der Unfälle so, 2021 bereits bei 66,7 Prozent und im vergangenen Jahr sogar bei 89,1 Prozent. „Diese Entwicklung im Würmtal ist bedenklich“, so Sorgalla. „Die Radlfahrer sind offensichtlich in vielen Fällen sorglos oder sogar unachtsam unterwegs.“ Die Ursachen seien unterschiedlich. 56 Personen nahmen Schaden, eine Seniorin erlag ihren schweren Verletzungen im Krankenhaus. 2021 waren es 45 verletzte Personen. E-Roller spielten weiterhin keine Rolle.