Ziel ist Mobilitätsstrategie der Würmregion

Von: Nicole Kalenda

Teilen

Mehr Platz für Fuß- und Radverkehr: Die Bereitschaft, als Zukunftsstrategie den Straßenraum umzuverteilen, ist in Planegg am größten. 35 Prozent der Befragten waren voll und ganz dafür. In der Bahnhofstraße teilen sich Radfahrer und Pkw die Fahrbahn, einen Radweg gibt es nicht. © Dagmar Rutt

Die Würmregion ringt um die Mobilität der Zukunft. Impulse erhoffen sich die Mitgliedskommunen des Regionalmanagement München Südwest e.V. von den Bürgern. Nun liegen die Ergebnisse einer Befragung vor. Eine Abkehr vom eigenen Auto ist kaum zu erkennen.

Würmtal – Das Regionalmanagement München Südwest wurde 2015 mit dem Ziel gegründet, über die Gemeindegrenzen hinausgehende Probleme gemeinsam in den Griff zu bekommen. Neben den Würmtal-Gemeinden Gräfelfing, Neuried, Planegg, Krailling und Gauting sind die Landeshauptstadt München mit ihren vier westlichen Bezirken sowie Germering und Starnberg Mitglied im Verein. Zu den Themen, die sich nur interkommunal angehen lassen, gehört der Verkehr. Das Fachbüro „team red“ führte von Mitte November bis Mitte Dezember eine Mobilitätsbefragung durch.

Je 1000 Bürger zwischen 16 und 80 Jahren angeschrieben

Unabhängig von der Größe der Kommune wurden stichprobenmäßig jeweils 1000 Bürger zwischen 16 und 80 Jahren angeschrieben. Ziel war es, Auskünfte über die lokale Verkehrssituation sowie das Verkehrsverhalten zu bekommen. Der größte Rücklauf kam mit 278 Antworten aus Neuried, gefolgt von Gauting (238), Gräfelfing und Krailling (je 212), Starnberg (202), Germering (188), Planegg (180) und München (174). In fast allen Würmtal-Gemeinden stehen den Haushalten im Schnitt 1,7 Pkw zur Verfügung. 1,4 sind es in Planegg. 74 Prozent der Planegger Teilnehmer steht ein Auto jederzeit zur Verfügung, neun Prozent gar nicht. In Gauting sind es 77 und acht Prozent, in Gräfelfing und Neuried jeweils 85 und drei Prozent sowie in Krailling 86 und fünf Prozent. Die meisten Führerscheininhaber leben mit 95 Prozent in Gräfelfing, die meisten Besitzer einer Zeitkarte für öffentliche Verkehrsmittel in Neuried mit 31 Prozent. Die Fahrradquote ist mit 95 Prozent in Krailling am höchsten. Die meisten E-Bikes in den Würmtal-Gemeinden gibt es mit 23 Prozent in Gräfelfing. Mit 8,9 Minuten brauchen die Gautinger am längsten zu Fuß zur nächsten Haltestelle für öffentliche Verkehrsmittel, mit 5,1 Minuten die Planegger am kürzesten.

28 Prozent der Gräfelfinger haben ihren Arbeitsplatz in der eigenen Gemeinde, 47 Prozent pendeln nach München. Gauting sind es 17 beziehungsweise 48 Prozent, in Planegg 16 beziehungsweise 53, in Neuried 15 beziehungsweise 55 und in Krailling 14 beziehungsweise 42 Prozent.

Im gesamten Gebiet des Regionalmanagements München Südwest sind 77 Prozent der Befragten regelmäßig mehrmals wöchentlich oder täglich zu Fuß unterwegs, 72 Prozent mit dem Auto, 48 Prozent mit dem Fahrrad. Die meisten Radfahrer gibt es in Gräfelfing, wo 34 Prozent fast täglich oder täglich radeln, 23 Prozent ein- bis dreimal pro Woche und 13 Prozent ein- bis dreimal pro Monat. Öffentliche Verkehrsmittel nutzen im Würmtal die Kraillinger mit 19 Prozent am häufigsten fast täglich oder täglich. Planegg ist die einzige Gemeinde, wo mehr Menschen mit dem ÖPNV zur Arbeit fahren (33 Prozent) als mit dem Auto (32 Prozent).

Fünf Prozent nehmen Auto aus Gewohnheit

Mit der Verkehrssituation im jeweiligen Wohnort sind am ehesten die Neurieder zufrieden, die 2,6 als Durchschnittsnote vergaben, gefolgt von Planegg (2,8) und den drei übrigen Würmtal-Gemeinden mit jeweils 3,0.

Insgesamt nehmen 83 Prozent das Auto, um Material oder Einkäufe zu transportieren, 18 Prozent aus Bequemlichkeit und fünf Prozent aus Gewohnheit.

Um das Rad als Alternative zum Pkw zu stärken, fordern 58 Prozent bessere und sicherere Radwege, 44 Prozent zusätzliche Radwege, 34 Prozent mehr Rücksichtnahme durch Autofahrer und 32 Prozent eine einfachere Fahrradmitnahme im ÖPNV. Noch deutlicher fällt das Urteil zu öffentlichen Verkehrsmitteln als Alternative zum Pkw aus: 63 Prozent wünschen eine höhere Zuverlässigkeit, 61 Prozent günstigere Preise und 50 Prozent eine bessere Taktung.

Die Umverteilung des Straßenraums als Zukunftsstrategie findet in Planegg die meisten Anhänger: 35 Prozent sind voll und ganz dafür, Fuß- und Radverkehr mehr Raum zu geben, auch wenn hierfür Straßen zurückgebaut werden müssen und Parkplätze wegfallen. In Gräfelfing sind es 28 Prozent, in Gauting und Neuried jeweils 26 und in Krailling 24 Prozent.

Die Idee, im Ortszentrum die Zahl der Parkplätze zu reduzieren und die Straßen zu beruhigen, um die Aufenthaltsqualität zu erhöhen, findet mit 16 Prozent in Krailling die wenigsten Verfechter. In Neuried sind es 28 Prozent, in Gräfelfing und Planegg stimmen je 26 Prozent voll und ganz zu und in Gauting 22 Prozent.

Die Befragung wurde durchgeführt als Bestandteil eines Projektes, eine multimodale Mobilitätsstrategie für die Würmregion zu erstellen, was die Nutzung verschiedener Verkehrsmittel für unterschiedliche Wege bedeutet. Beginn war im Sommer 2022. Zunächst wurde eine Grundlagenuntersuchung durchgeführt. Mitte Februar fand eine Veranstaltung im Alten Wirt in Krailling statt, deren Teilnehmer „sich in interaktiven Teilen direkt in den Strategieprozess einbringen konnten“, wie es vom Regionalmanagement heißt. Zurzeit besteht zudem die Möglichkeit, mittels Online-Ideen-Melders Vorschläge zum Thema Mobilität einzubringen. Nächster Schritt sind interkommunale Fach-Workshops.