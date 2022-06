Ehefrau des Angeklagten fühlt sich bedroht

Von: Victoria Strachwitz

Der Prozess um die Gewalttat in Planegg geht weiter. Am Mittwoch erklärte die Frau, um die sich der Streit der beiden Männer gedreht haben soll: Sie werde bedroht.

Würmtal – Der blutige Streit in einem Planegger Schönheitssalon am Pfingstmontag vor einem Jahr soll um eine Frau gegangen sein. Deren 48-jähriger Ehemann ist seit Dienstag am Landgericht München wegen versuchten Totschlags angeklagt (wir berichteten).

Ob die Eifersucht, wegen der der Kraillinger seinen vermeintlichen Nebenbuhler damals verprügelt haben will, begründet war, versuchte das Gericht gestern erneut zu klären. Die erste geladene Zeugin des gestrigen Tages war die Inhaberin des Salons, in dem sich die Tat ereignet hatte. Über ihre Kollegin, die Ehefrau des Angeklagten, sagte sie: „Wir haben gewusst, das sie öfters mit einer Person in der Schweiz telefoniert. Das hat sie immer von unserem Festnetztelefon gemacht.“ Die Kosten dafür habe die Friseurin übernommen. „Sie hat gesagt, es ist jemand, der zur Familie gehört. Sie hat gesagt, sie haben viel früher was miteinander gehabt.“ Die Telefonnummer habe sie nicht in ihrem Handy gespeichert, sondern auf einem Zettel notiert.

Nach der Tat habe die Inhaberin die Friseurin gefragt, ob es sich bei dem Opfer um die Person handle, mit der sie immer telefoniert habe, und dies habe die Frau bestätigt. Auch berichtete die Inhaberin des Salons von einem Streit des Ehepaares vor Pfingsten. Und sie erzählte von einer Überwachungskamera im Salon, die immer wieder ausgesteckt worden sei – wohl auch am Tag der Tat. Dafür machte sie die Friseurin verantwortlich.

Die nächste Zeugin, ebenfalls eine Kollegin aus dem Salon und Cousine der Inhaberin, berichtete ebenfalls von Telefonaten und von dem Streit. Das Privatleben ihrer Kollegin habe sie aber nicht interessiert. „Ich gehe in den Laden, um zu arbeiten“, erklärte sie. Sie könne sich an die Geschehnisse von damals kaum erinnern: „Es war für meine Cousine und mich ein traumatisches Ereignis.“

Mit großer Spannung wurde dann vor Gericht der Auftritt der Ehefrau erwartet. Unter den Augen ihres angeklagten Mannes (48) und ihres – davon geht die Staatsanwaltschaft aus – ehemaligen Liebhabers (44) machte die 35-Jährige gestern von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht gebrauch. Ihr Zeugenbeistand, der renommierte Münchner Rechtsanwalt Thomas Pfister, erklärte: „Frau Z. wird bedroht.“ Und er fügte hinzu: „Nicht vonseiten des Ehemannes, so viel kann man sagen.“

Doch der Mann, der seinen vermeintlichen Nebenbuhler für acht Monate lang ins Krankenhaus schickte und mit bleibenden Schäden versah, hat keine weiße Weste. Auch das wurde bei der Verhandlung öffentlich. Richter Norbert Riedmann gab einen kurzen Einblick in die Vergangenheit des Beschuldigten: Wegen gefährlicher Körperverletzung soll der 48-jährige Kraftfahrer schon früher aktenkundig geworden sein. Damals habe er drei Jahre Bewährungszeit bekommen. Außerdem sei er 2011 wegen Beihilfe zur unerlaubten Einreise sowie wegen fahrlässiger Tötung zu insgesamt 140 Tagessätzen à 30 Euro verurteilt worden. Kommende Woche geht der Prozess weiter. Noch einmal sollen Zeugen vernommen werden. Außerdem will die Staatsanwaltschaft der Bedrohung der Ehefrau nachgehen.