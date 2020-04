Zweites Altenheim im Würmtal kämpft mit dem Coronavirus

Maria Eich in Krailling

von Victoria Strachwitz schließen

In zwei Altenheimen im Würmtal wird gegen das Coronavirus gekämpft, im Evangelischen Alten- und Pflegeheim in Planegg und im Caritas-Altenheim Maria Eich in Krailling. Die beiden liegen in verschiedenen Landkreisen, und so wird unterschiedlich verfahren.