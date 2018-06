iOS, macOS, Digital Health und mehr

Die Apple Keynote 2018 findet heute in San José statt: Wird es ein neues iPhone geben? Was plant Apple zur Digital Health und welche Software-Neuerungen gibt es? In unserem Live-Ticker erfahren Sie es.

19.50 Uhr (10.50 Uhr Ortszeit): Nun kommt es zu einer weiteren Neuerung: Die App „Screens“ hilft dem Nutzer seinen Konsum einzelner Apps, des iPhones selbst oder von Websiten zu kontrollieren. Jede Woche gibt es einen Bericht der App, der alle Aktivitäten anzeigt. Die App „Limits“ hilft außerdem dabei, sich selbst zu beschränken. Man kann festlegen, wie lange man eine bestimmte App benutzen will. Ist die Zeit überschritten, gibt es eine Nachricht. Die Funktion ist auch für Familien gedacht - so kann die Nutzung des Geräts durch Kinder besser gesteuert werden.

19.47 Uhr (10.47 Uhr Ortszeit): Weiter geht es mit „digitaler Wellness“. Es geht dabei darum, seinen eigenen Konsum am Handy oder iPad einzuschränken beziehungsweise zu kontrollieren. Verbesserungen gibt es hier besonders im Bereich der Benachrichtigungen, der sich besser einschränken lässt. Siri kann dazu sogar Vorschläge machen.

Apple Keynote 2018: Software-Chef kündigt „etwas magisches“ an

19.44 Uhr (10.44 Uhr Ortszeit): Auch die App iBooks wurde verbessert und hat einen neuen Look bekommen. Außerdem heißt sie nun nicht mehr iBooks sondern „Apple Books“. Sehr dramatisch. Mit der App CarPlay kann man nun auch externe Apps für die Navigation verwenden. So ist beispielsweise der Weg für Google Maps frei. Dann betritt Federighi erneut die Bühne.

19.42 Uhr (10.42 Uhr Ortszeit): Auch die Apple-News-App und die Aktien-App von Apple sind erneuert worden. Die Apps werden gegenseitig integriert, sodass man jederzeit News zu seiner Aktie abrufen kann. Auch die Aufnahme-App wurde verbessert, Sprachnachrichten sind jetzt auch auf dem iPad möglich.

19.37 Uhr (10.37 Uhr Ortszeit): Siri erledigt jeden Monat 10 Milliarden Anfragen weltweit. Außerdem soll es neue Shortcuts geben, die die Bedienbarkeit vereinfachen. Dafür gibt es nun sogar eine eigene App, die sich „Shortcuts“ nennt. Eine Mitarbeiterin des Shortcut-Teams präsentiert nun die App. Siri schlägt selbst Shortcuts vor und kann sogar aus bisherigen Anfragen lernen. Siri soll sogar für den User selbst konfigurierbar werden.

19.32 Uhr (10.32 Uhr Ortszeit): „Etwas wirklich Magisches passiert“, so Federighi. Man kann mit der App über mehrere Geräte hinweg Fotos suchen. Und wenn man Freunden ein Bild schickt, bekommen sie ebenfalls passende Vorschläge zum Teilen. Die Verteilung von Bildern erfolgt über iMessage und ist natürlich verschlüsselt. Dann geht es weiter mit Siri.

19.30 Uhr (10.30 Uhr Ortszeit): Weiter geht es mit Neuigkeiten zur Fotos-App. Das macht Federighi. Es gibt nun eine bessere Suchfunktion, verschiedene neue Kategorisierungen und Vorschläge von der App selbst. Außerdem schlägt die App Fotos vor, die sich gut zum Teilen in sozialen Medien eignen.

Apple Keynote 2018: Augmented Reality wird weiter verbessert - mit dem iPhone Gegenstände abmessen

19.27 Uhr (10.27 Uhr Ortszeit): Die reale Welt kann mit der virtuellen Welt kombiniert werden. Ein bestehendes LEGO-Modell in der Realität kann mit der AR-Anwendung über die Kamera aufgenommen und dann per App virtuell erweitert werden. Beispielsweise durch neue Charaktere oder Ähnliches.

19.25 Uhr (10.25 Uhr Ortszeit): Mit der AR-Anwendung kann man die gleiche Perspektive mit mehreren iOS-Geräten teilen und so etwa Spiele in der gleichen Umgebung spielen. Die Geräte kennen also ihre gegenseitige Position. Um das zu demonstrieren, kommt Martin Sanders von LEGO auf die Bühne.

19.23 Uhr (10.23 Uhr Ortszeit): Interessant! Die App funktioniert auch auf Websites. So kann man beispielsweise Gitarren auf Websiten messen und erhält so ihre tatsächliche Größe direkt auf sein Apple-Gerät.

19.20 Uhr (10.20 Uhr Ortszeit): Federighi ist nun wieder an der Reihe. Er stellt die neue App „Measure“ vor, die AR perfektionieren soll. So zeigt er, wie er mit der App und seinem iPhone einen Reisekoffer ausmessen kann. Über die Kameransicht kann man die zu messenden Bereiche markieren und auch Messungen in 3D sind möglich.

19.18 Uhr (10.18 Uhr Ortszeit): iOS 12 soll AR stärker im gesamten System verankern. Dafür hat Apple sogar mit Pixar zusammengearbeitet. Es soll dafür neue Apps von Adobe und anderen geben. Dafür ist nun ein Vertreter von Adobe auf der Bühne, der die Neuerungen erklärt.

19.16 Uhr (10.16 Uhr Ortszeit): „Wir gehen viel cleverer vor, um die Leistung zu steigern.“ Dabei soll trotzdem der jeweilige Akku geschont werden. Das war es dann zum Thema Performance von iOS 12. Nächstes Thema: Augmented Reality, also AR.

19.14 Uhr (10.14 Uhr Ortszeit): Federighi hebt zunächst einmal die Zufriedenheit der iOS-Kunden hervor. Diese sei sehr viel besser als bei Android-Nutzern. Mit iOS 12 soll es bessere Performance geben, man wolle die Bemühungen verdoppeln. Apps sollen beispielsweise 40 Prozent schneller starten, die Tastatur 50 Prozent schneller hochfahren.

19.11 Uhr (10.11 Uhr Ortszeit): Software-Boss Craig Federighi betritt die Bühne und stellt das neue iOS 12 vor. Das wichtigste zuerst: iOS ist und bleibt kostenlos!

19.10 Uhr (10.10 Uhr Ortszeit): Tim Cook will dafür sorgen, dass mehr Schüler programmieren wollen. Dafür schlägt er das Tool „Swift Playgrounds“ auf dem iPad vor. „Apple macht die Welt für uns alle besser“, sagt Cook. Heute soll es außerdem um Software gehen, so Cook. Los geht es mit iOS.

19.08 Uhr (10.08 Uhr Ortszeit): Außerdem fällt eine erste Rekordmarke: Insgesamt sind mit Apps aus dem App-Store bereits über 100 Milliarden Euro verdient worden.

19.07 Uhr (10.07 Uhr Ortszeit): Tim Cook beginnt seine Rede mit einer Begrüßung und geht dann sogleich auf den App-Store ein, der im nächsten Monat seinen zehnten Geburtstag feiern wird. Dieser habe das Leben aller Menschen verändert.

19.04 Uhr (10.04 Uhr Ortszeit): Das Video ist mit einem Augenzwinkern zu verstehen. Die Entwickler kehren in dem Filmchen nach langer Zeit zum ersten Mal wieder an das Tageslicht zurück um zur Apple Keynote zu kommen. Dann betritt auch Tim Cook die Bühne.

19.02 Uhr (10.02 Uhr Ortszeit): Los geht es mit der Apple Keynote 2018! Das Unternehmen leitet die Veranstaltung zunächst mit einem kleinen Filmchen ein. Die Stimme gehört wohl einem bekannten englischen Schauspieler Stephen Fry. Er beschreibt den Entwickler, der jedes Jahr nach Kalifornien zu Apple pilgert.

18.55 Uhr (9.55 Uhr Ortszeit): Apple veranstaltet die WWDC übrigens bereits zum zweiten Mal in San José - und auch der Apple-Campus ist nur etwa eine Viertelstunde entfernt. In fünf Minuten startet die Keynote!

18.47 Uhr (9.47 Uhr Ortszeit): Wird es ein neues iPhone geben? Wirklich erwartet wird das von den meisten Experten nicht. Allerdings wäre eine Weiterentwicklung des iPhone X oder des iPhone SE möglich.

18.35 Uhr (9.35 Uhr Ortszeit): In etwas weniger als einer halben Stunde geht es endlich los. Welche Neuerungen wird uns Apple-Chef Tim Cook präsentieren? Und gibt es ein neues iPhone? Wir sind gespannt auf die Apple Keynote 2018!

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker von der Apple Keynote 2018. Die mit Spannung erwartete jährliche Entwickler-Konferenz WWDC wird wieder mit der Keynote eröffnet. Welche Neuerungen wird Apple präsentieren? Was sind die Features der neuen Betriebssysteme und wird es ein neues iPhone geben? Hier in unserem Live-Ticker erfahren Sie es ab circa 19 Uhr deutscher Zeit.

Apple Keynote 2018: Das erwartet Apple-Fans

Die diesjährige Entwickler-Konferenz WWDC findet vom 4. bis zum 8. Juni im kalifornischen San José statt. Dort, im McEnery Convention Center, wird Apple-Boss Tim Cook alle Neuheiten seines Konzernes vorstellen. Doch trotz strenger Geheimhaltungsmaßnahmen kursieren natürlich auch einige Gerüchte zu den möglichen Neuheiten im Internet.

Dabei legt Apple seinen Fokus wohl auf die Software und wird zunächst - schenkt man den meisten Gerüchten Glauben - erst einmal kein iPhone präsentieren. Jedenfalls scheint die Wahrscheinlichkeit dafür eher gering zu sein. Die neuen iPhones, iPads und MacBooks sollen laut Bloomberg offenbar erst im Herbst vorgestellt werden.

Wahrscheinlicher ist laut Bloomberg dabei die Vorstellung des neuen Betriebssystems macOS 10.14. Die Betriebssysteme von Apple werden im Jahrestakt aktualisiert, doch nicht immer läuft das reibungslos ab. Daher liegt der Schwerpunkt laut Apples Software-Chef Craig Federighi in diesem Jahr vor allem auf der Fehlerbehebung und Optimierung bestehender Eigenschaften, wie er laut macwelt.de bereits angekündigt haben soll.

Apple Keynote 2018: Wilde Gerüchte um drei neue iPhone-Modelle

Genauso soll wohl auch das neue Betriebssystem iOS 12 für iPhone und iPad präsentiert werden. Dabei soll laut Bloomberg ein spezielles neues Feature vorgestellt werden, das den Nutzern hilft, besser auf ihre digitale Gesundheit zu achten. So soll beispielsweise eine Funktion integriert werden, die bessere Kontrolle über die Smartphone-Nutzung ermöglicht.

Sollte es wider Erwarten doch ein neues iPhone geben, so steht am ehesten die Modernisierung des iPhone-Modells SE auf dem Plan. Doch natürlich gibt es auch wieder ein besonders wildes Gerücht: Laut giga.de sollen gar drei neue iPhone-Modelle vorgestellt werden - dabei soll es sich um größere Versionen des iPhone X handeln. Was am Ende dabei heraus kommt? Hier in unserem Live-Ticker erfahren Sie es am 4. Juni 2018 ab etwa 19 Uhr deutscher Zeit.

