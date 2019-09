Apple Keynote im Live-Ticker: Neuer Spiele-Service und Streaming-Dienst vorgestellt - Startdatum bekannt

Mega-Event in Kalifornien

Am Dienstag findet in Cupertino die Apple-Keynote 2019 statt und die Vorstellung des neuen iPhone 11 wird sehnsüchtig erwartet - alle Infos bei uns im Live-Ticker.

Am 10. September 2019 findet in Cupertino die Apple-Keynote 2019 statt.

Im Fokus: Auf der Keynote sollen die neuen iPhones vorgestellt werden

Neben der Präsentation des iPhone 11 werden auch neue Apple Watches erwartet.

So können Sie die Apple-Keynote 2019 im Live-Stream verfolgen.

Alle Infos gibt es bei uns im Live-Ticker.

19.20 Uhr:Es ist offiziell: Apple TV+ wird es ab dem 1. November geben! Genau wie den Spiele-Service Apple Arcade gibt es den Streaming-Dienst für 4,99 Dollar. Tim Cook verrät anschließend: Das erste Jahr gibt es kostenlos. Als Reaktion ertönt tosender Applaus im Steve Jobs Theater in Cupertino.

19.17 Uhr: Schon jetzt jagt ein Highlight das nächste bei der Apple Key Note. Der Silicon-Valley-Gigant zeigt den Trailer der Apple-Original-Serie „See“.

Apple Keynote im Live-Ticker: Spiele-Dienst Apple Arcade wird vorgestellt - Startdatum bekannt

19.15 Uhr: Jetzt ist klar: Ab dem 19. September gibt es Apple Arcade! 4,99 Dollar pro Monat soll der Spiele-Service für die ganze Familie kosten. Der erste Monat ist kostenlos.

19.12 Uhr: Apple stellt gleich zu Beginn klar: Diese Key Note steht im Zeichen der neuen Abo-Dienste und Services.

19.09 Uhr: Die Key Note startet mit Familienspielen, die ausschließlich in dem neuen Spiele-Service Apple Arcade erhältlich sein werden.

19.01 Uhr: Tim Cook betritt die Bühne und wird mit tosendem Applaus empfangen

19.00 Uhr: Endlich geht es los! Herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur Apple Keynote. Mit Spannung wird heute das iPhone 11 erwartet. Außerdem rechnen Experten heute mit neuen Informationen zu dem Spiele-Service Apple Arcade und dem Streamingdienst Apple TV+, die Apple bereits im März angekündigt hatte.

Vorbericht zum Live-Ticker: Diese Gerüchte kursierten rund um die Apple Keynote

Update 18.30 Uhr: Während zum iPhone 11 bereits zahlreiche Gerüchte kursieren, ist es um die anderen Apple-Produkte, die bei der Apple Keynote vorgestellt werden sollen, erstaunlich ruhig. Über die neuen iPhones spekuliert Macrumors beispielsweise, dass das „Reverse Wireless Charging“ noch immer nicht eingeführt werden soll - dafür sollen aber einige Produkte wieder ein Regenbogen-Apple-Logo bekommen. Aber wie sieht es mit den neuen Apple Watches aus? Angeblich soll es Gehäuse-Varianten aus Keramik und Titan geben. Hier sind die Informationen aber noch sehr vage.

Noch mehr mit Spannung erwartet wird allerdings Apple-TV+. Führt Apple tatsächlich einen Streamingdienst ein? Bereits im März hatte Apple diesen für den Herbst angekündigt. Es ist also wahrscheinlich, dass wir heute bei der Apple Keynote mehr zu Preisen und Starttermin erfahren. Eines ist schon jetzt klar: Mit Apple-TV+ würde der Silicon-Valley-Gigant enormen Druck auf den schwächelnden Streaming-Marktführer Netflix ausüben.

Apple Keynote im Live-Ticker: iPhone 11 wird vorgestellt - verrät dieser Tweet schon ein Detail?

Update 18.00 Uhr: Nur noch eine Stunde - dann wissen wir, ob sich die Gerüchte um das neue iPhone 11, neue Apple Watches und den Streamingdienst Apple-TV+ bewahrheiten. Journalisten, die zur Apple Keynote geladen wurden, posten auf Twitter bereits ihre ersten Eindrücke, beispielsweise Fotos von dem Steve Jobs Theater in Cupertino, in dem die Apple Keynote vorgestellt wird. Eine Reporterin veröffentlichte ein Foto ihrer Akkreditierung. Es fällt auf: Darauf ist ein dunkelgrünes Apple-Logo zu sehen. Ist das vielleicht ein Hinweis darauf, dass Dunkelgrün in die Farbpalette der iPhones aufgenommen wird? Darüber wurde bereits im Vorfeld spekuliert.

Apple Keynote im Live-Ticker: iPhone 11 wird vorgestellt - und sorgt schon jetzt für Spott im Netz

Update 16.00 Uhr: In drei Stunden hat das Warten endlich ein Ende: Auf der Apple Keynote in Cupertino wird das neue iPhone 11 vorgestellt. Außerdem hält sich hartnäckig das Gerücht, dass neue Apple Watches und der Streamingdienst Apple-TV+ präsentiert werden.

Wie groß die Vorfreude der Apple-Fans schon ist, zeigt sich auf Twitter: Dort trendet bereits der Hashtag #AppleEvent. Doch darunter finden sich auffällig fiele Posts, die nicht etwa dem neuen Smartphone entgegenfiebern, sondern sich über einen Aspekt lustig machen. Denn angeblich sollen die neuen iPhones über eine Triple-Kamera verfügen - für viele User kein schöner Anblick. Ein User hat den Spaß mit einer Fotomontage auf die Spitze getrieben. „Das neue iPhone sieht toll aus“ schreibt er dazu:

Apple Keynote im Live-Ticker: iPhone 11 wird vorgestellt - auf eine Sache müssen Fans aber wohl noch warten

Update 10.30 Uhr: Bald ist es so weit - heute Abend soll Apple im Rahmen der Keynote 2019 unter anderem die neuste iPhone-Generation vorstellen. Schon länger brodelt die Gerüchteküche, ob die wichtigsten Features aber auch wirklich beim iPhone 11 zu finden sein werden, zeigt sich heute ab 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Unter anderem soll die neue Generation eine Dreifach-Kamera mit Ultra-Weitwinkel-Objektiv bekommen, das von Konkurrenten bekannte „Reverse Wireless Charging“ wird entgegen vorhergehender Gerüchte vermutlich doch noch nicht möglich sein. Preise, Funktionen, Design und weitere Produkte wie neue Apple Watches und die Vorstellung des Streamingdienstes Apple-TV+ stehen weiterhin im Raum - es bleibt also spannend.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur Apple-Keynote 2019! Neben der neuen iPhone-Modelle darf wohl auch noch andere spannende Appe-Hardware erwartet werden. Bei uns gibt es alle Infos!

Apple-Keynote 2019 im Live-Ticker: Werden drei unterschiedliche iPhone-Modelle vorgestellt?

Cupertino - Für Apple-Fans ist es das Highlight des Jahres: Die Keynote im September kommt mittlerweile fast schon traditionell mit viel Spektakel daher. Auch am Dienstag werden dort wieder verschiedene neue Produkte vorgestellt, darunter das neue iPhone 11. Die Smartphone-Reihe von Apple wird es sehr wahrscheinlich wieder in unterschiedlichen Varianten geben (iPhone 11, iPhone 11 Pro und iPhone Pro Max - also eine günstigere und zwei teure Varianten).

Die Apple Keynote 2019 wird auch im Live-Stream zu sehen sein - wir haben für Sie alle Infos zusammengestellt.

Apple-Keynote: Das wissen wir bereits über die neuen iPhone-Modelle

Die bedeutendsten Veränderungen wird es wohl bei der Kamera und beim Akku geben. Die neuen iPhone-Modelle sollen mit einer Triple Kamera ausgestattet sein, wie das Portal Bloomberg berichtet - eine Kamera könnte ein Ultra-Weitwinkel-Objektv besitzen. Dieses, zusammen mit den beiden anderen Kameras, ermöglichen bessere Aufnahmen, vor allem bei schlechter belichteten Szenen.

Laut netzwelt.de, die sich auf Infos des in der Regel gut informierten Apple-Analysten Ming-Chi Kuo beziehen, sollen die neuen iPhones auch mit einem größeren Akku ausgestattet sein. Die günstigere Version erhalte einen um zehn bis 15 Prozent leistungsstärkeren Akku und bei den teureren Modellen gebe es sogar eine Leistungssteigerung von 25 Prozent.

Besonders erfreulich für Nutzer dürfte die Umstellung vom Ladekabelanschluss Lightning auf das Ladekabel mit dem Anschluss USB-C sein, wie Digitimes berichtet. Denn dann könnten auch Ladekabel von Android-Smartphones für iPhones verwendet werden.

Darüber hinaus soll es bei den neuen iPhone-Modellen ein Feature geben, das Apple-Nutzer bisher nur von iPads kennen. Die Rede ist vom Apple Pencil, mit dem man das iPhone wie der Name sagt, über einen Stift bedienen kann.

Weitere Infos und Gerüchte über die neuen iPhones haben wir in unserem Gerüchte-Artikel zusammengestellt.

Apple-Keynote 2019: Kommt auch ein neues Mac Book Pro?

Neben der neuen iPhones werden wohl auch neue Apple-Watches vorgestellt, die den Namen Apple Watch Series 5 tragen sollen. Noch ist nicht klar, ob Apple neue iPads auch auf der Keynote vorstellt, oder ob es dafür wie häufig in den vergangenen Jahren ein separates Event im Oktober geben wird.

Weiter ist es auch wahrscheinlich, dass auf der Keynote auch der bereits im März angekündigte Streamingdienst Apple-TV+ präsentiert wird. Darüber hinaus könnte es auch ein neues MacBook Pro geben. Dieses soll das Mac Book Pro 15 Zoll ablösen. Der Mac mini soll ein Update erhalten, wie Futurezone berichtet.

