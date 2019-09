Apple-Keynote 2019: So sehen Sie die Vorstellung des iPhone 11 heute im Live-Stream 

Alle Infos

Das neue iPhone 11 wird aller Voraussicht nach auf der Apple Keynote am 10. September in Cupertino vorgestellt. So sehen Sie das Apple-Event heute im Live-Stream.

München - Über das Jahr verteilt gibt es von Apple meistens vier Keynotes. Im Frühjahr werden Einsteigermodelle und Zubehör vorgestellt, wohingegen es im Sommer um die Betriebssysteme geht. Im Herbst gibt es oft zwei Veranstaltungen. Bei der Präsentation im September werden oftmals neue iPhones präsentiert und im Oktober gibt es dann meistens noch eine Veranstaltung zum Thema iPad.

Natürlich ist die Keynote im September das Event, auf das sich Apple-Fans am meisten freuen. Auch in diesem Jahr sollen wieder drei neue iPhone-Modelle (zwei teurere und eine günstigere Version) vorgestellt werden.

Apple-Keynote: Heute Vorstellung der neuen iPhones 11?

Für die neue Generation der iPhones hat sich Apple einige Änderungen überlegt. So ist laut dem Portal Bloomberg zum Beispiel zum allerersten Mal überhaupt bei einem Apple-Gerät eine Triple-Kamera mit an Bord. Mithilfe dieser Kamera kann man besonders bei schlecht belichteten Szenen qualitativ hochwertige Bilder aufnehmen.

Eine für Apple-User nicht ganz unbekanntes Feature ist der Apple-Pencil. Diesen gibt es bereits bei den neuen iPads, jetzt soll er laut dem US-Nachrichtenportal „Business Insider“ auch bei den neuen iPhones Einzug erhalten.

Auch der Akku soll im Vergleich zum Vorgängermodell leistungsstärker werden. Die teureren Modelle sollen einen um 25 Prozent stärkeren Akku erhalten, die günstigere Variante immerhin einen mit zehn bis 15 Prozent leistungsstärkeren Akku.

Laut dem englischen Online Magazin Digitimes soll es bei den neuen iPhones einen Wechsel zum USB-Anschluss Typ C geben. Dies wäre für Nutzer deutlich bedienungsfreundlicher, denn sie könnten nun auch ein Android-Ladekabel benutzen. Dies war mit dem früheren Lightning-Port-Anschluss nicht möglich.

Alle anderen Gerüchte um die neuen iPhone Modelle haben wir bereits für Sie zusammengefasst.

Apple-Keynote: iPhone 11 - so könnte es aussehen

Im September wird Apple das iPhone 11 auf den Markt bringen. Wie es aussehen könnte und was man derzeit zu dem Smartphone weiß zeigt das Video.

Apple-Keynote 2019: Wird heute auch die neue Apple Watch vorgestellt?

Doch nicht nur iPhones sollen auf der Keynote im September vorgestellt werden, sondern auch die neue Apple-Watch-Generation. Hierbei werden unter anderem neue Gesundheitsfunktionen erwartet. Die Apple-Watch 4 konnte bereits mithilfe eines EKG ein Vorhofflimmern erkennen. Die neue Apple Watch 5 soll laut Computerbild sogar über ein Blutzuckermessgerät verfügen, was besonders für Diabetiker ein sinnvolles Feature wäre.

Eine lang ersehnte Funktion könnte bei den Smart Watches Einzug erhalten: die Schlafanalysefunktion. Hierbei könnte das einzige Problem sein, dass Nutzer die Uhr dann auch nachts tragen müssten. Viele User laden die Uhr allerdings über Nacht auf. Abhilfe dafür könnte ein größerer Akku schaffen.

Neben den iPhones und der Apple Watch wird wahrscheinlich auch ein neuer Apple TV mit dem bereits im März vorgestellten Streamingdienst Apple TV+ präsentiert werden.

Heute Abend findet die Apple-Keynote 2019 mit der iPhone-Präsentation statt. Hier erfahren Sie, wie Sie auch dieses Jahr die Keynote im Live-Stream mitverfolgen können.

Keynote 2019: Das Apple-Event heute im kostenlosen Live-Stream

Apple bestätigte bereits den Termin für die Keynote am 10. September 2019 und auch in diesem Jahr wieder einen kostenlosen Live-Stream auf apple.com bereitstellen.

Ab 19 Uhr MESZ wird die Keynote live aus Cupertino übertragen und im Live-Stream auf allen Apple-Geräten verfügbar sein.

Dazu benötigen Sie etwa einen Mac-Computer, auf dem mindestens das Betriebssystem macOS Sierra 10.12 installiert ist oder ein iPhone/iPad/iPod Touch mit iOS 10 oder neuer.

Zudem können Sie das Event aus Cupertino auch auf einem Apple TV der zweiten oder dritten Generation (mit dem neuesten Apple TV Software oder tvOS) live verfolgen.

Hinweis: Nutzen Sie beim Streamen eine stabile WLAN-Verbindung. Andernfalls könnte das Datenvolumen Ihres Mobilfunkvertrags sehr schnell aufgebraucht sein.

Apple-Keynote 2019 heute im kostenlosen Live-Stream: So können Sie das Event auch über Windows verfolgen

Wer kein Apple-Gerät besitzt, dennoch die Keynote im kostenlosen Live-Stream verfolgen will, der kann das über Microsofts Webbrowser Edge (Windows 10) tun.

Auch über die neuesten Browser-Versionen von Chrome und Firefox wird der Empfang des Live-Streams möglich sein.

Apple-Keynote 2019: Die Präsentation des neuen iPhones heute bei uns im Live-Ticker

Wenn am Dienstag aller Voraussicht nach das neue iPhone vorgestellt wird, dann begleiten natürlich auch wir wieder das Apple-Event mit einem Live-Ticker. Wir informieren Sie über alle wichtigen Ereignisse auf der Keynote!